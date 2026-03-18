Zlatan Ibrahimovic assume um novo cargo enquanto se prepara para viajar para a Copa do Mundo de 2026

No melhor estilo Zlatan, o anúncio foi feito com a confiança que o caracteriza. O vídeo promocional mostra o ex-jogador do Manchester United e do Barcelona tomando café em uma praça tranquila de Milão, dirigindo-se diretamente aos espectadores enquanto o inverno vai chegando ao fim.

No anúncio, Ibrahimovic diz: “Para onde foi todo mundo? As Olimpíadas acabaram, mas isso não é motivo para ficar triste e deprimido. Foi bom, não foi? Torcer pelo seu vermelho, branco e azul… todas as medalhas de ouro, foi legal. Mas a neve está derretendo agora e você não sabe o que fazer. Você quer assistir aos melhores do mundo. Trago boas notícias para o povo americano. Não só a Copa do Mundo da Fifa chegará à Fox neste verão… como também o Zlatan. Até breve e de nada, América.”