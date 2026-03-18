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Zlatan Ibrahimovic assume um novo cargo enquanto se prepara para viajar para a Copa do Mundo de 2026
Um ícone sueco dos palcos americanos
Sua presença garante que, mesmo que a Suécia não consiga superar a difícil fase de repescagem contra a Ucrânia e, possivelmente, a Polônia ou a Albânia, o “Leão” continuará sendo o centro das atenções. A emissora americana Fox Sports revelou a contratação por meio de um comercial cinematográfico ambientado em Milão, destacando os 24 anos de experiência de Ibrahimovic e suas 122 partidas pela seleção sueca. Com um recorde de 62 gols marcados, ele se destaca como a voz definitiva do futebol sueco para o público americano, que se prepara para um verão histórico.
"De nada, América"
No melhor estilo Zlatan, o anúncio foi feito com a confiança que o caracteriza. O vídeo promocional mostra o ex-jogador do Manchester United e do Barcelona tomando café em uma praça tranquila de Milão, dirigindo-se diretamente aos espectadores enquanto o inverno vai chegando ao fim.
No anúncio, Ibrahimovic diz: “Para onde foi todo mundo? As Olimpíadas acabaram, mas isso não é motivo para ficar triste e deprimido. Foi bom, não foi? Torcer pelo seu vermelho, branco e azul… todas as medalhas de ouro, foi legal. Mas a neve está derretendo agora e você não sabe o que fazer. Você quer assistir aos melhores do mundo. Trago boas notícias para o povo americano. Não só a Copa do Mundo da Fifa chegará à Fox neste verão… como também o Zlatan. Até breve e de nada, América.”
Um evento internacional repleto de estrelas
O vídeo promocional combina imagens dos Jogos de Milão-Cortina com momentos icônicos protagonizados por estrelas como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo e Erling Haaland. Ele também mostra Kylian Mbappé e Christian Pulisic comemorando, ao lado da imagem histórica de Lionel Messi beijando o troféu no Catar 2022.
Um novo capítulo para o homem dos 32 troféus
Este trabalho como comentarista marca um passo significativo na carreira de Ibrahimovic após o fim da carreira como jogador. Desde que pendurou as chuteiras, ele tem se mantido ativo em funções de consultoria, mas este contrato televisivo o traz de volta à vanguarda do futebol mundial. Ao mostrar para a câmera a bola oficial da Adidas para a Copa do Mundo de 2026, Zlatan confirmou que estará pronto para o pontapé inicial em 11 de junho.
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