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Zlatan Ibrahimovic afirma que Lionel Messi está “em uma categoria à parte”, acima de Diego Maradona e Pelé, em meio a um início “incrível” da campanha da Argentina para a Copa do Mundo de 2026
O capitão da Argentina alcança mais um marco histórico
Messi acrescentou mais um capítulo à sua notável carreira internacional, quando a Argentina garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre a Áustria na Copa do Mundo de 2026. Os atuais campeões garantiram sua vaga nas oitavas de final graças a dois gols do capitão. O atacante do Inter Miami sofreu um revés no início da partida ao perder um pênalti marcado após uma revisão do VAR.
No entanto, Messi reagiu à sua maneira característica, marcando duas vezes para levar a Albiceleste à vitória. Os dois gols elevaram sua contagem na Copa do Mundo para 18 gols, tornando-o o maior artilheiro da história da Copa do Mundo masculina. Isso também deu continuidade à sua excelente fase, após um hat-trick na partida de estreia da Argentina na fase de grupos contra a Argélia.
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Ibrahimovic declara que o debate está encerrado
O ex-atacante do Barcelona e do AC Milan, Ibrahimovic, acredita que a mais recente conquista de Messi encerrou o debate de longa data sobre quem é o maior jogador da história do futebol. Ele também elogiou a consistência de Messi ao longo de quase duas décadas no mais alto nível.
Em entrevista à FOX Sports, Ibrahimovic disse: “Não acho que haja mais nenhum debate agora. Quando você se torna o maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo, conquista o título, domina o torneio ao longo de diferentes gerações e continua em alta aos 38 anos, o que mais as pessoas querem?
“Passamos anos comparando-o a todos os outros, mas nem mesmo os grandes nomes que vieram antes dele conseguem se equiparar à sua trajetória completa. Pelé, [Diego] Maradona, [Johan] Cruyff, quem quer que você queira citar, todos foram brilhantes, mas os números, a longevidade e os troféus de Messi o colocam em uma categoria à parte.”
A sequência de resultados excepcionais continua
Os dois gols de Messi contra a Áustria vieram logo após seu hat-trick contra a Argélia, o que significa que ele marcou cinco gols em suas duas primeiras partidas do torneio. Ibrahimovic também fez uma comparação bem-humorada com seu próprio recorde na Copa do Mundo.
“Cinco gols em duas partidas. Eu não marquei nenhum gol em duas Copas do Mundo”, acrescentou Ibrahimovic. “Então, estou feliz por ele e espero que continue assim. O aniversário dele é daqui a alguns dias, então que ele aproveite, porque todos nós estamos curtindo vê-lo jogar assim: incrível, simplesmente incrível, sem palavras.
“As pessoas podem falar da Argentina como um coletivo, de suas táticas e da maneira como controlam os jogos, mas parece sempre haver uma constante quando precisam de algo especial: Lionel Messi.”
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A Argentina avança para a fase eliminatória
A Argentina chega ao último jogo do Grupo J contra a Jordânia cheia de confiança, após vencer suas duas primeiras partidas. Com a classificação para as oitavas de final já garantida, Lionel Scaloni tem a oportunidade de fazer rodízio no elenco, embora ainda não se saiba se Messi será poupado ou se continuará liderando a equipe desde o início.