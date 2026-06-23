Zlatan Ibrahimovic afirma que Lionel Messi está “em uma categoria à parte”, acima de Diego Maradona e Pelé, em meio a um início “incrível” da campanha da Argentina para a Copa do Mundo de 2026

O ex-atacante do Barcelona e do AC Milan, Ibrahimovic, acredita que a mais recente conquista de Messi encerrou o debate de longa data sobre quem é o maior jogador da história do futebol. Ele também elogiou a consistência de Messi ao longo de quase duas décadas no mais alto nível.

Em entrevista à FOX Sports, Ibrahimovic disse: “Não acho que haja mais nenhum debate agora. Quando você se torna o maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo, conquista o título, domina o torneio ao longo de diferentes gerações e continua em alta aos 38 anos, o que mais as pessoas querem?

“Passamos anos comparando-o a todos os outros, mas nem mesmo os grandes nomes que vieram antes dele conseguem se equiparar à sua trajetória completa. Pelé, [Diego] Maradona, [Johan] Cruyff, quem quer que você queira citar, todos foram brilhantes, mas os números, a longevidade e os troféus de Messi o colocam em uma categoria à parte.”