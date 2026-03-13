Zirkzee está prestes a deixar o Manchester United: não joga mais e está fora dos planos do clube; quem pode contratá-lo na Série A?

Periodicamente, em quase todas as últimas janelas de transferências, o nome de Joshua Zirkzee tem sido associado à Série A. Desde que o atacante holandês deixou o Bologna para ir para o Manchester United, ele sempre deixou em aberto a possibilidade de um retorno futuro à Itália: o jogador guarda boas lembranças da experiência no time rossoblù, onde — em termos de números — teve sua melhor temporada na carreira depois daquela com o Anderlecht. Na Inglaterra, por outro lado, ele está tendo dificuldades para conquistar a vaga de titular. Chegando em um dos piores momentos da história dos Red Devils, em um ano e meio ele ainda não conseguiu atingir o nível que tinha em Bolonha. E no verão ele pode fazer as malas.
A SITUAÇÃO DE ZIRKZEE NO MANCHESTER UNITED
O contrato de Zirkzee com o Manchester United expira em junho de 2029, mas a impressão é de que ele pode deixar o clube inglês antes do fim do acordo; se dependesse dele, já teria saído em janeiro — quando a Roma tentou contratá-lo — para não perder a vaga na seleção nacional de vista do Mundial de 2026. Enquanto aguarda para saber se será convocado pela Holanda, ele continua fora dos planos do United: já estava com Amorim antes e continua assim desde que Carrick assumiu o comando. Desde o início da temporada, o atacante somou 20 partidas em todas as competições, mas apenas quatro como titular; considerando apenas os últimos cinco jogos da Premier League, o total de minutos jogados não chega nem a meia hora.
ONDE O ZIRKZEE PODE CHEGAR
Números que afastam cada vez mais Joshua Zirkzee do Manchester United. No ataque, o ex-jogador do Bologna tem a concorrência de Matheus Cunha e Sesko — ambos contratados no verão por quase 150 milhões no total — e, daqui a alguns meses, os holofotes do mercado voltarão a se voltar para ele. Comprado por 42,5 milhões no verão de 2024, agora o valor do jogador caiu e a Série A pode fazer novas tentativas para trazê-lo de volta à Itália: a Roma permanece à espreita, considerando que se despedirá de Ferguson e provavelmente de Dovbyk; o Milan — que já havia negociado com ele quando estava no Bologna — fará mudanças no ataque; a Inter pode realizar uma venda importante e não está excluída a possibilidade de ir atrás de Zirkzee; e até mesmo a Juventus poderia liberar uma vaga caso venda (pelo menos um entre) David, Openda e Vlahovic.