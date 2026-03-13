Zirkzee está prestes a deixar o Manchester United: não joga mais e está fora dos planos do clube; quem pode contratá-lo na Série A?

Números que afastam cada vez mais Joshua Zirkzee do Manchester United. No ataque, o ex-jogador do Bologna tem a concorrência de Matheus Cunha e Sesko — ambos contratados no verão por quase 150 milhões no total — e, daqui a alguns meses, os holofotes do mercado voltarão a se voltar para ele. Comprado por 42,5 milhões no verão de 2024, agora o valor do jogador caiu e a Série A pode fazer novas tentativas para trazê-lo de volta à Itália: a Roma permanece à espreita, considerando que se despedirá de Ferguson e provavelmente de Dovbyk; o Milan — que já havia negociado com ele quando estava no Bologna — fará mudanças no ataque; a Inter pode realizar uma venda importante e não está excluída a possibilidade de ir atrás de Zirkzee; e até mesmo a Juventus poderia liberar uma vaga caso venda (pelo menos um entre) David, Openda e Vlahovic.