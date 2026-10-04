Zinedine Zidane sai em defesa de Cristiano Ronaldo e relembra os dias de glória do Real Madrid

Rechaçando a onda de críticas contundentes direcionadas ao atacante, Zidane afirmou durante sua entrevista coletiva: "Não, acho que ele deve ser parabenizado por sua grande carreira. O que ele fez é excepcional."

O técnico francês também fez questão de destacar sua profunda gratidão pelas contribuições decisivas do craque durante o período em que trabalharam juntos, acrescentando: "Tive a sorte de tê-lo comigo e ele me fez ganhar coisas incríveis, então tiro o chapéu para Cristiano.

"Sempre terei grande respeito por ele, assim como por todos os jogadores, mas ainda mais por aqueles com quem compartilhei tanto tempo e, em particular, Cristiano, que nos fez ganhar tanto."