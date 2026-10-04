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Zinedine Zidane sai em defesa de Cristiano Ronaldo e relembra os dias de glória do Real Madrid
Técnico francês protege ex-atacante
O técnico da França rechaçou com firmeza as sugestões vindas do público em geral de que o atacante icônico está vivendo um fim miserável de sua carreira internacional. Falando em entrevista coletiva antes do confronto da Liga das Nações contra a Bélgica, Zidane minimizou a repercussão em torno da saída repentina do atacante da concentração de Portugal em Copenhague após uma briga com Jorge Jesus.
Tendo comandado o domínio histórico do Real Madrid na Europa entre 2016 e 2018, o treinador recorreu a esse legado compartilhado para reafirmar seu respeito duradouro por seu ex-comandado.
- AFLOSPORT
Técnico lendário elogia conquistas excepcionais
Rechaçando a onda de críticas contundentes direcionadas ao atacante, Zidane afirmou durante sua entrevista coletiva: "Não, acho que ele deve ser parabenizado por sua grande carreira. O que ele fez é excepcional."
O técnico francês também fez questão de destacar sua profunda gratidão pelas contribuições decisivas do craque durante o período em que trabalharam juntos, acrescentando: "Tive a sorte de tê-lo comigo e ele me fez ganhar coisas incríveis, então tiro o chapéu para Cristiano.
"Sempre terei grande respeito por ele, assim como por todos os jogadores, mas ainda mais por aqueles com quem compartilhei tanto tempo e, em particular, Cristiano, que nos fez ganhar tanto."
Adaptando ritmos em cargo nacional pós-parto
Enquanto seu ex-comandado lida com atritos fora de campo, Zidane teve um início produtivo de vida no comando da França, garantindo vitórias fora de casa sobre a Turquia e a Bélgica, além de um empate em casa contra a Itália, em Paris.
Ao comparar a intensidade implacável do futebol de clubes com o cenário internacional, ele explicou em sua entrevista coletiva: "Talvez a diferença seja que, em um clube, isso nunca para; é dia após dia, consome tudo. Eu adorava fazer isso, e agora tenho outro lado disso e vou tentar fazer desta maneira, que será um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, o desejo de trabalhar bem em torno da minha equipe é o mesmo."
- Getty Images Sport
Em busca da liderança em meio à distração
A prioridade imediata de Zidane é ampliar a sequência invicta da França para garantir a liderança do seu grupo na Liga das Nações da Uefa. Ainda assim, mesmo com a França em boa fase sob seu comando, a atenção mundial segue totalmente voltada para a promessa de Ronaldo de revelar a verdade por trás de sua saída de Portugal.
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