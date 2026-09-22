A nomeação de Zidane como sucessor de Didier Deschamps sempre seria um evento sísmico no futebol francês, mas poucos esperavam que a transição parecesse tão imediata. Tendo assumido oficialmente o comando em 28 de julho, a lenda do Real Madrid não perdeu tempo para impor sua própria identidade à França. A chegada de Zidane ao centro de treinamento de Clairefontaine na segunda-feira marcou o início de um novo ciclo tático e cultural.

Em entrevista ao La Provence, o presidente da FFF, Philippe Diallo, confirmou que o lendário meio-campista está se afastando do modelo estabelecido durante os 14 anos de trabalho de Deschamps. "Acho que ele tem ideias muito claras sobre o que quer fazer, sobre a forma como quer comandar esta seleção francesa. Vocês viram, ele está rompendo com o passado. É realmente uma nova página", explicou Diallo.