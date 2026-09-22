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Zinedine Zidane rompe com o passado, e o presidente da FFF, Philippe Diallo, nota uma mudança radical em relação à era Didier Deschamps
Uma ruptura clara com a metodologia de Deschamps
A nomeação de Zidane como sucessor de Didier Deschamps sempre seria um evento sísmico no futebol francês, mas poucos esperavam que a transição parecesse tão imediata. Tendo assumido oficialmente o comando em 28 de julho, a lenda do Real Madrid não perdeu tempo para impor sua própria identidade à França. A chegada de Zidane ao centro de treinamento de Clairefontaine na segunda-feira marcou o início de um novo ciclo tático e cultural.
Em entrevista ao La Provence, o presidente da FFF, Philippe Diallo, confirmou que o lendário meio-campista está se afastando do modelo estabelecido durante os 14 anos de trabalho de Deschamps. "Acho que ele tem ideias muito claras sobre o que quer fazer, sobre a forma como quer comandar esta seleção francesa. Vocês viram, ele está rompendo com o passado. É realmente uma nova página", explicou Diallo.
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A convocação do elenco sinaliza um novo estilo de gestão
A evidência mais visível dessa nova direção veio com o anúncio da primeira convocação de Zidane para os próximos jogos da Nations League contra Turquia, Bélgica e Itália. Rompendo com a tradição dos anúncios às quintas-feiras, Zidane escolheu uma sexta-feira para revelar sua lista, alterando imediatamente o ritmo estabelecido da seleção nacional. Ele também optou por um grupo menor e mais focado, de 23 jogadores, em vez dos elencos de 26 atletas frequentemente preferidos por seu antecessor.
Diallo destacou isso como um indicador-chave da intenção de Zidane, afirmando: "Ele levou 23 jogadores em vez de 26. Esse é um primeiro sinal. Ele vai colocá-los para jogar. Levou nomes, talvez, que não esperávamos. Não levou alguns que talvez esperássemos. Então, acho que ele está em seu processo, em um desejo de romper. Uma ruptura na gestão de seu elenco", observou.
Novos métodos, mesmo objetivo
Embora os métodos tenham mudado, o objetivo final continua o mesmo: vencer. Diallo destacou que o desejo de Zidane de reformular o sistema está enraizado em um profundo espírito competitivo e em uma ligação pessoal com a camisa da seleção nacional. A federação claramente acredita que Zidane é o homem certo para prolongar a atual "era de ouro" do futebol francês. A expectativa não é apenas manter o status da França como uma potência, mas ir além das conquistas do passado recente.
"Em tudo o que vai fazer, acho que ele quer mudar as coisas. Mudar as coisas com um objetivo claro, que é vencer. Acho que o desejo mais profundo dele é devolver à seleção francesa, como técnico, o que ela lhe trouxe na vida, na vida como jogador e na vida como homem, vencer para dar prazer e orgulho a todos", continuou o presidente da FFF.
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Em busca de títulos com uma nova identidade
A expectativa é que Zidane possa aproveitar as bases deixadas por Deschamps e construir algo ainda mais formidável. Enquanto a era anterior foi marcada pela consistência e por chegar às fases finais dos grandes torneios, a esperança é que Zizou possa dar o impulso final necessário para conquistar mais títulos.
Diallo concluiu suas considerações dizendo: "Acho que Zinedine é quem está mais apto a prolongar essa era de ouro para nós. E não apenas para permitir que a seleção francesa chegue, como sempre, espero, ao grupo dos quatro finalistas... mas talvez para ir um pouco além disso e conquistar títulos. E acho que ele, de qualquer forma, veio para isso."
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