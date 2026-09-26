Zidane teve um início bem-sucedido em sua passagem como técnico da França. A França garantiu uma suada vitória por 1 a 0 sobre a Turquia no Estádio Izmit em sua primeira partida no banco de reservas.

No entanto, o icônico francês viveu um momento inesperado antes mesmo de o apito inicial soar. Zidane e sua comissão técnica chegaram alguns segundos atrasados, quando La Marseillaise já ecoava pelo estádio.

Foi seu primeiro hino nacional como treinador principal da seleção. Apesar de ter perdido o início da cerimônia, sua equipe rapidamente deixou a distração para trás para se concentrar na tarefa em questão.