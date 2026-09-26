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Zinedine Zidane revela motivo por trás de constrangedor incidente com a Marselhesa em sua estreia como técnico da França
Zidane garante estreia com vitória apesar de atraso no hino
Zidane teve um início bem-sucedido em sua passagem como técnico da França. A França garantiu uma suada vitória por 1 a 0 sobre a Turquia no Estádio Izmit em sua primeira partida no banco de reservas.
No entanto, o icônico francês viveu um momento inesperado antes mesmo de o apito inicial soar. Zidane e sua comissão técnica chegaram alguns segundos atrasados, quando La Marseillaise já ecoava pelo estádio.
Foi seu primeiro hino nacional como treinador principal da seleção. Apesar de ter perdido o início da cerimônia, sua equipe rapidamente deixou a distração para trás para se concentrar na tarefa em questão.
- AFP
Confusão no protocolo causa pequeno atraso na ignição
Ao falar com os jornalistas após a partida, o vencedor da Copa do Mundo de 1998 tratou a situação com leveza. Ele explicou que um pequeno desencontro de protocolo esteve por trás de sua aparição tardia à beira do campo ao lado de sua comissão técnica.
"O protocolo foi mais rápido do que o esperado", explicou Zidane com um sorriso durante sua entrevista coletiva pós-jogo, como citado pelo MadeinFoot. "Tive um pequeno atraso na largada. Eu teria preferido chegar no começo."
A França supera as difíceis condições do gramado
A vitória por 1 a 0 na Turquia esteve longe de ser tranquila para a seleção francesa, que jogava fora de casa. Os jogadores de Zidane tiveram de lidar com um gramado em condições bastante ruins durante toda a partida. O campo ruim dificultou que a França construísse suas jogadas com fluidez. Apesar das circunstâncias difíceis, a equipe mostrou resiliência para conquistar a vitória magra em solo estrangeiro.
O triunfo garantiu que o primeiro jogo de Zidane no comando terminasse de forma positiva. O resultado era a principal prioridade, independentemente das condições complicadas do gramado no Estádio de Izmit.
- AFP
Confronto contra a Bélgica oferece melhores condições de jogo
Zidane não terá de esperar muito pelo seu segundo jogo como técnico da seleção francesa. A França viaja para enfrentar a Bélgica na segunda-feira. Com a primeira vitória já no currículo, Zidane tentará ganhar embalo em seu segundo compromisso. Após uma estreia bem-sucedida, o novo comandante buscará outro resultado positivo fora de casa.
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