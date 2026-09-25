Zinedine Zidane relembra teste de Kylian Mbappe, aos 14 anos, no Real Madrid, enquanto as lendas francesas finalmente se unem pela França

Muito antes de se tornarem os rostos da nova era da seleção francesa, Zidane e Mbappe compartilharam um momento breve, mas significativo, no centro de treinamento de Valdebebas, do Real Madrid. Em 2012, quando Mbappe era uma promessa de 14 anos muito bem avaliada em Clairefontaine, ele já era disputado pelos principais clubes da Europa. O Madrid, desesperado para garantir sua contratação, convidou o jovem e sua família para uma experiência de uma semana na Espanha durante as férias escolares. O gigante espanhol fez de tudo, oferecendo um camarote privativo no Santiago Bernabeu e sessões em que o adolescente esteve ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo.

Zidane, que trabalhava na hierarquia do clube na época, foi o homem encarregado de mostrar pessoalmente as instalações ao jovem prodígio. Embora a transferência não tenha se concretizado, já que a família de Mbappe optou pelo projeto de desenvolvimento do AS Monaco, a impressão deixada em ambos foi duradoura.