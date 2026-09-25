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Zinedine Zidane relembra teste de Kylian Mbappe, aos 14 anos, no Real Madrid, enquanto as lendas francesas finalmente se unem pela França
Uma reunião histórica em Madri
Muito antes de se tornarem os rostos da nova era da seleção francesa, Zidane e Mbappe compartilharam um momento breve, mas significativo, no centro de treinamento de Valdebebas, do Real Madrid. Em 2012, quando Mbappe era uma promessa de 14 anos muito bem avaliada em Clairefontaine, ele já era disputado pelos principais clubes da Europa. O Madrid, desesperado para garantir sua contratação, convidou o jovem e sua família para uma experiência de uma semana na Espanha durante as férias escolares. O gigante espanhol fez de tudo, oferecendo um camarote privativo no Santiago Bernabeu e sessões em que o adolescente esteve ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo.
Zidane, que trabalhava na hierarquia do clube na época, foi o homem encarregado de mostrar pessoalmente as instalações ao jovem prodígio. Embora a transferência não tenha se concretizado, já que a família de Mbappe optou pelo projeto de desenvolvimento do AS Monaco, a impressão deixada em ambos foi duradoura.
- AFP
Zidane reflete sobre a ascensão de Mbappe
O lendário meio-campista relembrou com muito carinho aqueles primeiros dias. As duas figuras efetivamente deram a volta por cima, passando de uma dinâmica de mentor e promessa em Madri para uma relação de técnico e capitão com a bicampeã mundial. Falando antes do próximo compromisso da França contra a Turquia, Zidane admitiu que nunca imaginou de fato que seus caminhos se cruzariam dessa forma específica dentro da seleção nacional.
"Quando o vi chegar ao Real Madrid, eu não pensava de forma alguma que me encontraria com ele na seleção da França em 2026. Não estava planejado. No entanto, o que eu via nele era realmente seu potencial e o que ele podia fazer em campo", acrescentou, com um sorriso.
Zizou destacou o burburinho
A cúpula do Madrid tinha plena consciência de que tinha em mãos um talento especial durante aquele período de testes, mesmo que tenha levado mais de uma década para Mbappe finalmente assinar com o clube como profissional em 2024. Zidane destacou a repercussão em torno do adolescente durante sua breve passagem pela Espanha, observando o que todos no clube pensavam sobre as habilidades do jovem atacante.
"Não sei se posso dizer que ele surpreendeu todo mundo. Mas todos estavam entusiasmados com a ideia de ver Kylian jogar pelo Real. Não aconteceu, depois conhecemos a história", comentou Zizou.
- AFP
Uma nova era para a França
Enquanto a França se prepara para a próxima série de desafios, a sintonia entre Zidane e Mbappe é vista como a pedra angular do sucesso futuro da equipe. Ter lendas de gerações diferentes trabalhando em conjunto deu um impulso ao moral do elenco, especialmente por causa da história compartilhada no maior clube do mundo. A capacidade de Zidane de administrar personalidades de alto perfil tem sido uma marca de sua carreira como treinador, e sua longa relação com Mbappe sugere um nível de confiança que pode se mostrar vital em grandes torneios. A lembrança do treinador sobre aquele teste de 2012 serve como um lembrete de há quanto tempo ambos vêm atuando no mais alto nível do jogo.
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