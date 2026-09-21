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Zinedine ZidaneGetty
Yosua Arya
Traduzido por

Zinedine Zidane receberá esquema inédito de segurança pessoal ao iniciar trajetória como técnico da França

Z. Zidane
França

Zinedine Zidane receberá um esquema de segurança personalizado e reforçado durante seu período como técnico da seleção da França. O vencedor da Copa do Mundo de 1998 precisa de uma proteção sem precedentes para lidar com o intenso fanatismo em torno de seu retorno à seleção francesa após a saída de Didier Deschamps.

  • Uma nova era para a França

    Zidane já está oficialmente em atividade como novo técnico da seleção francesa. Nomeado após a Copa do Mundo de 2026, o lendário meio-campista divulgou sua primeira convocação oficial na última sexta-feira.

    No entanto, sua chegada levou a Federação Francesa de Futebol a implementar mudanças significativas fora de campo. Zidane precisará de um nível mais elevado de proteção pessoal durante seu período no banco de reservas. O vencedor da Bola de Ouro de 1998 viajará com um esquema de segurança que vai significativamente além do que foi oferecido ao seu antecessor, Deschamps.

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  • Zinedine ZidaneGetty Images

    Esquema de segurança sem precedentes para o técnico

    Para conter a inevitável "Zidane-mania" que acompanha o ícone nacional, foi designado para ele um esquema de segurança altamente especializado. Isso inclui um guarda-costas pessoal, além de um agente de segurança especificamente dedicado, que foi apresentado como parte de sua comissão técnica no mês passado.

    De acordo com L'Equipe, a dimensão da operação em torno do novo técnico. O veículo francês destacou que Zidane "contará com um esquema de segurança específico, diferente do de seu antecessor e sem precedentes para a seleção francesa."

    Trata-se de um nível de proteção pessoal raramente visto para um treinador no futebol de seleções. A estrutura espelha a intensa bolha de segurança necessária para jogadores superestrelas como Kylian Mbappe durante grandes torneios recentes.

  • Administrando a intensa febre por Zidane

    Zidane não é estranho ao intenso escrutínio público e à adoração em seu país. Desde que conduziu a França ao seu primeiro título de Copa do Mundo, em 1998, o ex-treinador do Real Madrid teve de planejar com cuidado e restringir seus deslocamentos em público.

    O esquema atual é simplesmente uma resposta pragmática à sua enorme popularidade em todo o país. As autoridades francesas estão dispostas a garantir que seu mandato de quatro anos transcorra sem problemas, sem distrações ou riscos desnecessários.

    Apesar das amplas novas medidas, o ambiente na concentração da seleção segue tranquilo em relação à situação. De acordo com o mesmo relatório, "internamente, não queremos ceder a nenhuma forma de paranoia", enquanto Zidane inicia seu período no cargo.

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  • ZidaneGetty Images

    Quatro jogos cruciais no horizonte

    Com sua proteção resolvida, o foco imediato de Zidane se volta estritamente para as questões dentro de campo. Seu elenco recém-anunciado se prepara para uma sequência exigente de quatro compromissos internacionais em uma apertada janela de duas semanas.

    A nova era começa oficialmente contra a Turquia em 25 de setembro. A França então terá pela frente uma difícil rodada dupla contra a Bélgica em 28 de setembro e 5 de outubro.

    Entre esses dois jogos contra a Bélgica, haverá um duelo de grande destaque contra a Itália em 2 de outubro. Zidane espera que sua estreia como treinador traga o mesmo sucesso que ele já havia proporcionado como jogador.

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