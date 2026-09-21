Para conter a inevitável "Zidane-mania" que acompanha o ícone nacional, foi designado para ele um esquema de segurança altamente especializado. Isso inclui um guarda-costas pessoal, além de um agente de segurança especificamente dedicado, que foi apresentado como parte de sua comissão técnica no mês passado.

De acordo com L'Equipe, a dimensão da operação em torno do novo técnico. O veículo francês destacou que Zidane "contará com um esquema de segurança específico, diferente do de seu antecessor e sem precedentes para a seleção francesa."

Trata-se de um nível de proteção pessoal raramente visto para um treinador no futebol de seleções. A estrutura espelha a intensa bolha de segurança necessária para jogadores superestrelas como Kylian Mbappe durante grandes torneios recentes.