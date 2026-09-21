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Zinedine Zidane receberá esquema inédito de segurança pessoal ao iniciar trajetória como técnico da França
Uma nova era para a França
Zidane já está oficialmente em atividade como novo técnico da seleção francesa. Nomeado após a Copa do Mundo de 2026, o lendário meio-campista divulgou sua primeira convocação oficial na última sexta-feira.
No entanto, sua chegada levou a Federação Francesa de Futebol a implementar mudanças significativas fora de campo. Zidane precisará de um nível mais elevado de proteção pessoal durante seu período no banco de reservas. O vencedor da Bola de Ouro de 1998 viajará com um esquema de segurança que vai significativamente além do que foi oferecido ao seu antecessor, Deschamps.
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Esquema de segurança sem precedentes para o técnico
Para conter a inevitável "Zidane-mania" que acompanha o ícone nacional, foi designado para ele um esquema de segurança altamente especializado. Isso inclui um guarda-costas pessoal, além de um agente de segurança especificamente dedicado, que foi apresentado como parte de sua comissão técnica no mês passado.
De acordo com L'Equipe, a dimensão da operação em torno do novo técnico. O veículo francês destacou que Zidane "contará com um esquema de segurança específico, diferente do de seu antecessor e sem precedentes para a seleção francesa."
Trata-se de um nível de proteção pessoal raramente visto para um treinador no futebol de seleções. A estrutura espelha a intensa bolha de segurança necessária para jogadores superestrelas como Kylian Mbappe durante grandes torneios recentes.
Administrando a intensa febre por Zidane
Zidane não é estranho ao intenso escrutínio público e à adoração em seu país. Desde que conduziu a França ao seu primeiro título de Copa do Mundo, em 1998, o ex-treinador do Real Madrid teve de planejar com cuidado e restringir seus deslocamentos em público.
O esquema atual é simplesmente uma resposta pragmática à sua enorme popularidade em todo o país. As autoridades francesas estão dispostas a garantir que seu mandato de quatro anos transcorra sem problemas, sem distrações ou riscos desnecessários.
Apesar das amplas novas medidas, o ambiente na concentração da seleção segue tranquilo em relação à situação. De acordo com o mesmo relatório, "internamente, não queremos ceder a nenhuma forma de paranoia", enquanto Zidane inicia seu período no cargo.
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Quatro jogos cruciais no horizonte
Com sua proteção resolvida, o foco imediato de Zidane se volta estritamente para as questões dentro de campo. Seu elenco recém-anunciado se prepara para uma sequência exigente de quatro compromissos internacionais em uma apertada janela de duas semanas.
A nova era começa oficialmente contra a Turquia em 25 de setembro. A França então terá pela frente uma difícil rodada dupla contra a Bélgica em 28 de setembro e 5 de outubro.
Entre esses dois jogos contra a Bélgica, haverá um duelo de grande destaque contra a Itália em 2 de outubro. Zidane espera que sua estreia como treinador traga o mesmo sucesso que ele já havia proporcionado como jogador.
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