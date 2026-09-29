O técnico francês estava, compreensivelmente, encantado com o impacto de seu jovem ponta, que entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo no lugar de Bradley Barcola. Falando à imprensa após o apito final, o lendário meia foi efusivo em seus elogios à capacidade técnica e à inteligência de jogo do jogador de 224 anos. Zidane claramente sente que tem um jogador especial nas mãos enquanto continua a reformular a seleção nacional após a saída de Didier Deschamps no início deste ano.

Sobre o gol da vitória, Zidane disse aos repórteres: "Eu o vi driblar um defensor, e disse a mim mesmo: 'Ele vai marcar'. Eu estava torcendo por ele com todo o meu coração. Ele é um talento extraordinário. Eu adoro esse tipo de jogador. Quando joga, ele quer entreter os torcedores. Mas não para por aí. Ele tem uma grande leitura de jogo, antecipa os movimentos do adversário e sabe quando atacar e quando recuar."