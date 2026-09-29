AFP
Traduzido por
Zinedine Zidane rasga elogios a Michael Olise depois de golaço individual no fim, marcado pela estrela do Bayern, garantir vitória da França sobre a Bélgica
Olise faz mágica solo em Bruxelas
Em um confronto equilibrado no Estádio Rei Baudouin, foi preciso um momento de pura inspiração do reserva Olise para quebrar o empate aos 88 minutos. Recebendo a bola em seu próprio campo, o ex-jogador do Crystal Palace a dominou com o ombro antes de arrancar em uma corrida direta e incisiva, deixando a linha defensiva belga para trás. Depois de se livrar da marcação, mostrou enorme calma para finalizar rasteiro no canto inferior, com precisão clínica suficiente para garantir uma vitória que fez Zidane enlouquecer à beira do campo.
Mesmo sem o lesionado Kylian Mbappe, a França controlou boa parte da posse de bola, embora tenha tido dificuldades para encontrar um caminho para superar a defesa bem organizada de Mark van Bommel até que a intervenção tardia de Olise mudasse por completo a narrativa da partida.
- AFP
Zidane elogia astro "extraordinário" do Bayern
O técnico francês estava, compreensivelmente, encantado com o impacto de seu jovem ponta, que entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo no lugar de Bradley Barcola. Falando à imprensa após o apito final, o lendário meia foi efusivo em seus elogios à capacidade técnica e à inteligência de jogo do jogador de 224 anos. Zidane claramente sente que tem um jogador especial nas mãos enquanto continua a reformular a seleção nacional após a saída de Didier Deschamps no início deste ano.
Sobre o gol da vitória, Zidane disse aos repórteres: "Eu o vi driblar um defensor, e disse a mim mesmo: 'Ele vai marcar'. Eu estava torcendo por ele com todo o meu coração. Ele é um talento extraordinário. Eu adoro esse tipo de jogador. Quando joga, ele quer entreter os torcedores. Mas não para por aí. Ele tem uma grande leitura de jogo, antecipa os movimentos do adversário e sabe quando atacar e quando recuar."
Exibição dominante apesar das chances perdidas
A França vai sentir que deveria ter resolvido o jogo muito antes, tendo finalizado 18 vezes contra 12 da Bélgica. Desire Doue foi particularmente ativo no terço final, acertando a trave em uma atuação impressionante na qual registrou cinco tentativas de gol. O estreante Lucas da Cunha também ficou agonizantemente perto de marcar quando sua finalização bateu na trave, enquanto os jovens franceses buscavam assumir a responsabilidade na ausência de seu capitão e principal referência, Mbappe.
A Bélgica, comandada por Mark van Bommel, se mostrou um adversário difícil de ser superado durante boa parte da noite. A equipe da casa utilizou a velocidade de Mika Godts e Dodi Lukebakio nos contra-ataques, forçando Mike Maignan a fazer várias defesas. No entanto, a defesa belga, que havia se mantido disciplinada por quase 90 minutos, finalmente cedeu sob a pressão das arrancadas diretas de Olise.
- AFP
De olho no futuro da França
O início de Zidane como técnico de seleção tem sido impecável em termos de resultados, ainda que as atuações sigam em evolução. A França agora volta sua atenção para um duelo de peso contra a Itália na sexta-feira, no qual buscará ampliar sua sequência de vitórias e consolidar ainda mais sua posição na liderança da tabela. A Bélgica, por sua vez, viajará para enfrentar a Turquia em busca de recolocar sua campanha nos trilhos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.