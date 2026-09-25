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Zinedine Zidane quebra maldição da França! Novo técnico vence o primeiro jogo no comando enquanto Mbappe sofre susto com lesão na vitória sobre a Turquia
Estreia histórica de Zidane encerra longo jejum
A figura lendária se tornou o primeiro técnico francês em mais de três décadas a vencer seu jogo de estreia no comando, um feito que havia escapado de vários de seus antecessores de alto perfil. Já se passaram mais de 32 anos desde que Aimé Jacquet derrotou a Itália em sua própria estreia, destacando a importância do impacto imediato de Zidane à beira do campo.
A partida em si esteve longe de ser um clássico, com a seleção francesa tendo dificuldades para encontrar seu ritmo em um gramado complicado, que atrapalhou seu jogo de passes natural. Zidane fez várias escolhas táticas ousadas, incluindo deslocar Ousmane Dembele para uma função central, enquanto escalava seu capitão pela ponta esquerda.
Embora o primeiro tempo tenha sido, em grande parte, frustrante, marcado por erros técnicos e oportunidades desperdiçadas, os ajustes táticos acabaram dando resultado na etapa final. A vitória garante que a França leve os 3 pontos na Turquia e tenha sucesso em sua estreia na Liga das Nações.
- AFP
Mbappé faz a diferença antes de desastre com lesão
Mbappé mais uma vez provou ser o jogador decisivo para o seu país, marcando seu 67º gol pela seleção em sua 107ª partida pela equipe nacional. O gol saiu aos 54 minutos, após pressão incessante de Jules Kounde e Rayan Cherki, que permitiu a Michael Olise encontrar Mbappé com espaço dentro da área. O atacante do Real Madrid mostrou sua habitual precisão na finalização e bateu rasteiro, no canto inferior, para vencer o goleiro turco Ugurcan Cakir.
A situação rapidamente passou de uma preocupação menor para uma grande dor de cabeça tática para Zidane, já que seu principal jogador caiu no gramado apenas alguns minutos depois. Após receber atendimento rápido da equipe médica, Mbappé tentou continuar, mas percebeu que já não conseguia atuar na intensidade exigida. Ele foi substituído por Desire Doue aos 59 minutos e seguiu diretamente para o túnel, mancando visivelmente.
Experimentos táticos e solidez defensiva
A primeira escalação titular de Zidane ofereceu um vislumbre de sua visão para o futuro, com destaque para Ousmane Dembele em uma função central de camisa 9, posição na qual ele frequentemente impressionou em nível de clube pelo Paris Saint-Germain. Isso deixou Mbappe ocupando o corredor pela esquerda, uma mudança pensada para maximizar a velocidade da França nos contra-ataques.
Embora a conexão entre o trio de ataque tenha sido ocasionalmente desconexa, o sistema defensivo permaneceu relativamente sólido sob pressão. Mike Maignan foi exigido em várias ocasiões, com destaque para uma grande defesa para impedir uma cabeçada perigosa de Yuksek no início do segundo tempo, quando a Turquia pressionava em busca do gol de abertura.
O jogo teve outra reviravolta dramática nos minutos finais, quando os anfitriões ficaram com dez jogadores após uma intervenção controversa do VAR. O goleiro da Turquia, Cakir, recebeu cartão vermelho por tocar deliberadamente com a mão na bola fora de sua área enquanto tentava parar uma arrancada de Bradley Barcola.
Apesar da vantagem numérica, a França não conseguiu encontrar um segundo gol para liquidar o resultado, com Jules Kounde acertando a trave e Doue vendo uma finalização no fim ser defendida. A vitória por margem mínima ressaltou a resiliência necessária para vencer fora de casa, embora a atuação tenha indicado que ainda há margem significativa para melhora à medida que os jogadores se adaptam às novas instruções de Zidane.
- AFP
Atualizações médicas e o caminho à frente da França
O foco principal da delegação francesa agora se volta para o departamento médico, enquanto aguarda um diagnóstico definitivo sobre a condição do joelho de Mbappe. Relatos preliminares sugerem que o jogador passará por exames detalhados nas próximas 24 horas para determinar a gravidade do problema.
De acordo com comunicações oficiais, Mbappe passará por um primeiro exame nas próximas horas, que determinará se ele pode continuar na delegação francesa ou se retorna a Madri. Isso se soma a uma lista crescente de preocupações com lesões no elenco, incluindo Ibrahima Konate, que recentemente voltou à Espanha depois de sofrer uma leve entorse no joelho durante o treinamento. Para Zidane, o foco segue sendo construir uma identidade coesa dentro do elenco enquanto administra as altas expectativas do público francês.
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