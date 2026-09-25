A figura lendária se tornou o primeiro técnico francês em mais de três décadas a vencer seu jogo de estreia no comando, um feito que havia escapado de vários de seus antecessores de alto perfil. Já se passaram mais de 32 anos desde que Aimé Jacquet derrotou a Itália em sua própria estreia, destacando a importância do impacto imediato de Zidane à beira do campo.

A partida em si esteve longe de ser um clássico, com a seleção francesa tendo dificuldades para encontrar seu ritmo em um gramado complicado, que atrapalhou seu jogo de passes natural. Zidane fez várias escolhas táticas ousadas, incluindo deslocar Ousmane Dembele para uma função central, enquanto escalava seu capitão pela ponta esquerda.

Embora o primeiro tempo tenha sido, em grande parte, frustrante, marcado por erros técnicos e oportunidades desperdiçadas, os ajustes táticos acabaram dando resultado na etapa final. A vitória garante que a França leve os 3 pontos na Turquia e tenha sucesso em sua estreia na Liga das Nações.



