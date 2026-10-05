Zidane confirmou que fará ajustes calculados em sua escalação inicial quando a França enfrentar a Bélgica. O técnico da seleção está determinado a manter sua equipe no topo do Grupo A1 da Nations League.

A França vem de um empate por 1 a 1 contra a Itália no Stade de France, na noite de sexta-feira. O resultado veio depois de uma vitória sobre a Turquia e a Bélgica, mantendo a equipe em uma posição forte enquanto se prepara para enfrentar seus vizinhos europeus.

A Bélgica ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, com seis pontos, depois de se recuperar da derrota por 1 a 0 para a França em Bruxelas com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre a Turquia. O próximo confronto é um teste crucial para o elenco de Zidane, que busca consolidar seu domínio no grupo.