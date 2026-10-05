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Zinedine Zidane promete "mudanças inteligentes" para a França enquanto a seleção francesa se prepara para duelo crucial contra a Bélgica
França busca garantir a liderança
Zidane confirmou que fará ajustes calculados em sua escalação inicial quando a França enfrentar a Bélgica. O técnico da seleção está determinado a manter sua equipe no topo do Grupo A1 da Nations League.
A França vem de um empate por 1 a 1 contra a Itália no Stade de France, na noite de sexta-feira. O resultado veio depois de uma vitória sobre a Turquia e a Bélgica, mantendo a equipe em uma posição forte enquanto se prepara para enfrentar seus vizinhos europeus.
A Bélgica ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, com seis pontos, depois de se recuperar da derrota por 1 a 0 para a França em Bruxelas com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre a Turquia. O próximo confronto é um teste crucial para o elenco de Zidane, que busca consolidar seu domínio no grupo.
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Zidane é forçado a fazer mudanças inteligentes no elenco
O técnico francês foi forçado a repensar sua abordagem tática devido a ausências importantes. O capitão Kylian Mbappe está indisponível após sofrer um problema no joelho durante a vitória na Turquia, enquanto o zagueiro Dayot Upamecano está suspenso após um cartão vermelho nos minutos finais contra a Itália.
Apesar dos desfalques, Zidane segue confiante na profundidade de seu elenco e está preparado para rodar seus jogadores. Ele ressaltou a importância de equilibrar pernas frescas com uma mentalidade vencedora.
"Haverá mudanças, isso é certo. É o nosso quarto jogo, e não podemos simplesmente fazer qualquer coisa", explicou Zidane, como citado pelo L'Equipe. "Faremos mudanças inteligentes e, acima de tudo, faremos isso para sermos competitivos."
Construindo competitividade e harmonia da equipe
Zidane acredita que fazer rodízio no elenco faz mais do que apenas descansar pernas cansadas. O icônico ex-meio-campista considera que dar oportunidades a jogadores diferentes promove um forte senso de união e mantém todo o grupo focado.
"É para mostrar que todos estamos envolvidos e que todos os jogadores estão comprometidos com esta equipe, para demonstrar que há muita competição dentro da seleção francesa", explicou.
"As exigências são as mesmas, mas a diferença é que o trabalho com a seleção difere daquele em nível de clube. Eu gostava do trabalho diário e, hoje, assumo um papel diferente, mas meu desejo de trabalhar em harmonia com minha equipe não mudou.
"Foi fantástico passar 15 dias com os jogadores, e sinto uma certa frustração ao pensar no fim deste período. Ainda temos um último esforço a fazer para deixar a concentração felizes."
- AFP
Mantendo vivas as esperanças de avançar ao mata-mata
O time de Zidane certamente terá como objetivo somar os três pontos no confronto contra a Bélgica. Na liderança do Grupo A1, com sete pontos, uma vitória abriria de forma significativa o caminho para a classificação ao mata-mata. A partida contra a Bélgica será o último jogo da França nesta Data Fifa, com a equipe de Zidane voltando a campo em novembro.
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