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Zinedine Zidane exige soluções para as laterais da Federação Francesa de Futebol
A dor de cabeça defensiva de Zidane
Zidane identificou rapidamente um grande problema tático em sua seleção da França. Desde que assumiu o comando no lugar de Didier Deschamps, em julho passado, o ex-técnico do Real Madrid notou uma grave falta de qualidade de elite nas posições de lateral. Segundo o L'Equipe, o lendário meio-campista está determinado a resolver o problema imediatamente.
Ele acredita firmemente que reforçar os lados do campo é absolutamente essencial para que sua equipe domine os adversários e compita no mais alto nível internacional. Zidane não está disposto a esperar que o problema se resolva naturalmente com o tempo. Em vez disso, o treinador exige um esforço em nível nacional para remodelar completamente as opções defensivas da seleção.
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Exigindo ação da FFF
Para encontrar uma solução permanente e confiável, Zidane se envolveu diretamente com a Direção Técnica Nacional da FFF. O treinador comunicou suas profundas preocupações por meio de Hubert Fournier, o atual diretor técnico nacional.
O técnico exigiu com firmeza que medidas concretas e de longo prazo sejam adotadas em toda a estrutura da seleção nacional. Seu objetivo final é construir uma linha constante de laterais capazes, que possam entrar sem dificuldades na equipe principal quando forem convocados.
Voltando às categorias de base
No curto prazo, Zidane recorreu imediatamente às seleções de base para buscar ajuda. O técnico principal deu instruções rígidas e específicas ao treinador do sub-21, Gérald Baticle, e ao comandante do sub-20, Bernard Diomede.
Zidane quer que esses experientes treinadores das categorias de base desenvolvam ativamente perfis de jogadores inteiramente novos, perfeitamente adequados para as funções de lateral. Ao deslocar estrategicamente talentos promissores para essas posições exigentes nas categorias de base, ele espera acelerar a evolução deles.
A estratégia calculada tem como objetivo transformar defensores versáteis e atléticos em laterais altamente especializados. Essa mudança no desenvolvimento já está sendo cuidadosamente testada e monitorada durante a atual pausa internacional com as categorias mais jovens.
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Primeiros sinais de sucesso
O ambicioso experimento tático já começa a dar frutos para as seleções de base da França. Christian Mawissa e Ismaelo Ganiou surgiram imediatamente como os primeiros beneficiados por essa nova diretriz.
Ambos os jovens promissores atuam normalmente como zagueiros em nível de clube por AS Monaco e RC Lens, respectivamente. No entanto, sob ordens diretas de Zidane, eles foram utilizados com sucesso pelos times de base nas laterais durante a recente janela internacional.
Mawissa e Ganiou tiveram atuações bastante satisfatórias em suas novas funções, mais abertas. Se conseguirem dar continuidade ao seu impressionante desenvolvimento em nível de clube e internacional, Zidane poderá em breve recompensá-los com uma oportunidade na seleção principal.
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