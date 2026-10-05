Zinedine Zidane exige soluções para as laterais da Federação Francesa de Futebol

Zidane identificou rapidamente um grande problema tático em sua seleção da França. Desde que assumiu o comando no lugar de Didier Deschamps, em julho passado, o ex-técnico do Real Madrid notou uma grave falta de qualidade de elite nas posições de lateral. Segundo o L'Equipe, o lendário meio-campista está determinado a resolver o problema imediatamente.

Ele acredita firmemente que reforçar os lados do campo é absolutamente essencial para que sua equipe domine os adversários e compita no mais alto nível internacional. Zidane não está disposto a esperar que o problema se resolva naturalmente com o tempo. Em vez disso, o treinador exige um esforço em nível nacional para remodelar completamente as opções defensivas da seleção.