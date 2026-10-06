Zidane conquistou sua primeira vitória em casa como técnico da França após um dramático 4 a 1 sobre a Bélgica pela Liga das Nações. A França demorou muito para decidir no Stade de France, virando uma desvantagem de um gol nos minutos finais.

Três substitutos do segundo tempo mudaram completamente o rumo da partida. Desire Doue, Rayan Cherki e Olise marcaram quatro gols em uma sequência arrasadora de 14 minutos para garantir três pontos cruciais. O resultado fortalece o controle da França no Grupo A1. A equipe de Zidane agora tem três pontos de vantagem sobre a Itália, que venceu a Turquia por 3 a 1 na mesma noite.