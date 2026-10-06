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Yosua Arya
Traduzido por

Zinedine Zidane elogia França "extraordinária" após aula de Michael Olise inspirar virada dramática sobre a Bélgica na Liga das Nações

M. Olise
França
Z. Zidane
França x Bélgica
Bélgica
Liga das Nações A

A França produziu uma impressionante virada no fim para derrotar a Bélgica por 4 a 1 na Liga das Nações e garantir a primeira vitória de Zinedine Zidane em casa no comando. Um notável período de 14 minutos viu Michael Olise e seus companheiros que saíram do banco mudarem completamente o rumo do jogo no Stade de France.

  • Zidane conquista a primeira vitória em casa

    Zidane conquistou sua primeira vitória em casa como técnico da França após um dramático 4 a 1 sobre a Bélgica pela Liga das Nações. A França demorou muito para decidir no Stade de France, virando uma desvantagem de um gol nos minutos finais.

    Três substitutos do segundo tempo mudaram completamente o rumo da partida. Desire Doue, Rayan Cherki e Olise marcaram quatro gols em uma sequência arrasadora de 14 minutos para garantir três pontos cruciais. O resultado fortalece o controle da França no Grupo A1. A equipe de Zidane agora tem três pontos de vantagem sobre a Itália, que venceu a Turquia por 3 a 1 na mesma noite.

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    Reservas mudam o jogo e iniciam virada impressionante no fim

    A Bélgica silenciou a torcida da casa aos 35 minutos, quando Dodi Lukebakio venceu a linha de impedimento. Ele disparou para alcançar um passe longo soberbo de Romeo Lavia e tocou a bola na saída do goleiro estreante Guillaume Restes.

    A França teve dificuldades para encontrar o gol até Zidane recorrer ao banco, e a mudança tática deu resultado de forma espetacular. Doue empatou o placar aos 77 minutos com uma finalização rasteira precisa no canto inferior direito.

    Quatro minutos depois, Cherki forçou um erro de Maarten Vandevoordt, com a bola desviando no goleiro para colocar a França na frente. Olise então roubou a cena, marcando duas vezes em três minutos para completar a goleada.

  • Zidane elogia o esforço coletivo da equipe

    A reação no fim destacou a incrível profundidade do elenco à disposição de Zidane. No entanto, o lendário francês fez questão de elogiar todo o grupo pela dedicação ao longo da Data Fifa.

    "Esta noite, isso é futebol, é isso que amamos", disse Zidane, como citado pela ESPN. "Enfrentamos algumas dificuldades no primeiro tempo, mas isso faz parte do jogo, é o tipo de partida que acontece de vez em quando. É bom colocar as coisas no lugar, que foi o que fizemos, e conseguimos fazer um segundo tempo extraordinário."

    Olise repetiu o sentimento de seu treinador após sua participação decisiva que garantiu a vitória, ao dizer: "Também é um esforço coletivo. Ele [Zidane] traz ideias, nós as seguimos. Fizemos isso bem nos últimos quatro jogos e vamos continuar assim."

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    Classificação para as quartas de final ao alcance das mãos

    A França está agora à beira de garantir sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações. As duas primeiras equipes de cada grupo avançarão para as fases eliminatórias no próximo ano.

    Os comandados de Zidane teriam garantido a classificação se a Itália tivesse perdido pontos contra a Turquia. Em vez disso, terão de esperar até a última data Fifa do ano para selar oficialmente sua vaga. A França encerrará sua campanha na fase de grupos em novembro. A equipe fará uma viagem crucial à Itália antes de voltar para casa para receber a Turquia em seu último jogo do Grupo A1.