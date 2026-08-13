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Zinedine Zidane define comissão técnica da França com Fabien Barthez nomeado treinador de goleiros
Zidane revela comissão técnica da França
Zidane revelou oficialmente a composição de sua comissão técnica da seleção francesa. O aguardado anúncio foi formalizado pela Federação Francesa de Futebol (FFF) na quinta-feira.
O presidente da FFF, Philippe Diallo, aprovou as empolgantes novas nomeações com base inteiramente nas propostas de Zidane. O lendário meio-campista assume o comando como sucessor permanente de Didier Deschamps após sua saída recente. A lista completa da comissão será apresentada integralmente à imprensa no início de setembro. Isso segue cuidadosamente o cronograma inicialmente delineado durante a coletiva oficial de apresentação de Zidane em 28 de julho.
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Barthez retorna como treinador de goleiros
O acréscimo mais marcante à nova comissão técnica é o ilustre Barthez. O ex-goleiro da seleção francesa ficará responsável pelos goleiros sob o comando de seu antigo companheiro de equipe. Zidane e Barthez dividiram um sucesso sem precedentes durante seus incríveis tempos de jogadores pela França. O reencontro empolgante da dupla, sem dúvida, traz de volta ao ambiente da seleção uma enorme bagagem de experiência internacional de elite.
No entanto, Bernard Diomede é uma ausência particularmente notável da lista oficialmente confirmada. Inicialmente, esperava-se que o ex-ponta fizesse parte da comissão, mas ele acabou não entrando na seleção final.
Colaboradores de confiança vêm de Madri
Ao lado de Barthez, Zidane será acompanhado por seus colaboradores profissionais mais confiáveis e leais. David Bettoni chega naturalmente como auxiliar técnico, depois de trabalhar de perto com Zidane durante sua passagem extremamente bem-sucedida como treinador do Real Madrid.
Hamidou Msaidie também se junta à comissão técnica como assistente para reforçar ainda mais a equipe tática. Enquanto isso, Stephane Plancque foi oficialmente nomeado para a função crucial de olheiro e observador tático. Gregory Dupont servirá à equipe como principal conselheiro de estratégia e desempenho. A comissão técnica é completada de forma impressionante pelo auxiliar técnico e analista de vídeo e dados Farid Tabet, ao lado do assistente de análise de vídeo Clement Ybert.
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Chegadas finais esperadas em setembro
A FFF confirmou que a composição definitiva da comissão técnica em breve incluirá um oficial de ligação dedicado. Essa nomeação específica será definida em um acordo formal entre a FFF e o Ministério do Interior da França.
Um departamento médico abrangente também foi meticulosamente montado para dar suporte ao elenco. O Dr. Herve Collado liderará a equipe médica, com o apoio especializado do osteopata Philippe Boixel, do podólogo Marc Retali e dos fisioterapeutas, incluindo Maxime Matton e Paul Olive.
Zidane e sua nova equipe de bastidores agora iniciarão imediatamente seus amplos preparativos para os importantes jogos internacionais que vêm pela frente.
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