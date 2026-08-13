Zinedine Zidane define comissão técnica da França com Fabien Barthez nomeado treinador de goleiros

Zidane revelou oficialmente a composição de sua comissão técnica da seleção francesa. O aguardado anúncio foi formalizado pela Federação Francesa de Futebol (FFF) na quinta-feira.

O presidente da FFF, Philippe Diallo, aprovou as empolgantes novas nomeações com base inteiramente nas propostas de Zidane. O lendário meio-campista assume o comando como sucessor permanente de Didier Deschamps após sua saída recente. A lista completa da comissão será apresentada integralmente à imprensa no início de setembro. Isso segue cuidadosamente o cronograma inicialmente delineado durante a coletiva oficial de apresentação de Zidane em 28 de julho.