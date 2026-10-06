Com Kylian Mbappe fora da convocação para focar em sua recuperação, a responsabilidade da braçadeira de capitão ficou com o atacante do PSG. No entanto, a noite no Stade de France se mostrou difícil para o jogador de 29 anos, que não conseguiu repetir pela seleção a forma que vive no clube. O ponta ocupou seu papel habitual pelo lado direito e foi acionado com frequência pelos companheiros para dar o brilho no terço final.

Apesar do placar de 4 a 1 a favor da França, a narrativa em torno da partida ficou fortemente voltada para a ineficiência de Dembele, depois de ele não registrar gol nem assistência em seus 60 minutos em campo. A entrada de talentos renovados como Michael Olise e Rayan Cherki trouxe a criatividade que faltava, levando a uma arrancada de gols no fim que garantiu os três pontos de forma enfática.