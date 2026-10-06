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Donny Afroni
Traduzido por

Zinedine Zidane defende com veemência Ousmane Dembele após atuação para esquecer na vitória da França sobre a Bélgica

O. Dembele
França
Z. Zidane
Bélgica
Liga das Nações A

O técnico da França, Zinedine Zidane, saiu em defesa de Ousmane Dembele após a atuação difícil do ponta na vitória sobre a Bélgica pela Liga das Nações. Apesar de o astro do Paris Saint-Germain estar sendo criticado por sua forma recente pela seleção, seu treinador segue firme no apoio.

  • Forte escrutínio para a capitã interina

    Com Kylian Mbappe fora da convocação para focar em sua recuperação, a responsabilidade da braçadeira de capitão ficou com o atacante do PSG. No entanto, a noite no Stade de France se mostrou difícil para o jogador de 29 anos, que não conseguiu repetir pela seleção a forma que vive no clube. O ponta ocupou seu papel habitual pelo lado direito e foi acionado com frequência pelos companheiros para dar o brilho no terço final.

    Apesar do placar de 4 a 1 a favor da França, a narrativa em torno da partida ficou fortemente voltada para a ineficiência de Dembele, depois de ele não registrar gol nem assistência em seus 60 minutos em campo. A entrada de talentos renovados como Michael Olise e Rayan Cherki trouxe a criatividade que faltava, levando a uma arrancada de gols no fim que garantiu os três pontos de forma enfática.

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    Zidane mantém apoio à sua estrela em má fase

    Apesar das críticas cada vez maiores de torcedores e da imprensa, Zidane se recusou a se juntar ao coro de desaprovação. O lendário treinador permaneceu firme em seu apoio ao ponta do PSG, destacando sua entrega e versatilidade. Zidane foi categórico ao afirmar que seu capitão havia cumprido suas exigências táticas durante o tempo em que esteve em campo, ressaltando sua entrega e movimentação como fatores-chave na atuação geral da equipe.

    "Achei Dembele muito bom, especialmente no início da partida e no início do segundo tempo. Ele foi muito dinâmico. Nenhum problema por esse lado", disse Zidane.

  • Satisfação apesar da substituição precoce

    A noite de Dembélé foi interrompida quando ele foi substituído por Olise aos 60 minutos, uma mudança que imediatamente rendeu frutos para os donos da casa. Embora o reserva tenha roubado as manchetes com dois gols no fim, Zidane insistiu que a decisão de tirar seu capitão não refletia sua qualidade nem seu esforço durante a partida. O treinador elogiou a versatilidade do ponta e sua capacidade de se adaptar a diferentes posições em campo.

    "Estamos acostumados a vê-lo jogar por toda parte, e ele é bom em todas as posições. Estou satisfeito com o que ele fez, ele foi nosso capitão, exemplar com todos os companheiros de equipe. Estou feliz", acrescentou Zidane.

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    França mira decisões de novembro

    A vitória contra a Bélgica representa o primeiro triunfo de Zidane em casa desde que assumiu o comando, um marco que acabou sendo um pouco ofuscado pela parceria entre Cherki e Olise. Esta vitória decisiva consolida de forma firme a posição da França no topo absoluto do Grupo 1 da Liga das Nações, com dez pontos, mantendo uma liderança confortável à medida que a classificação do grupo ganha contornos mais claros. A campanha da França na Liga das Nações agora se encaminha para seu desfecho emocionante durante a próxima pausa internacional, em novembro. A equipe de Zidane terá uma agenda particularmente exigente, começando com uma dura viagem para enfrentar a Itália antes de voltar para casa, onde receberá a Turquia.