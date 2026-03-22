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Zinedine Zidane chega a um acordo verbal para substituir Didier Deschamps como técnico da França após a Copa do Mundo de 2026
O presidente da FFF confirma que o sucessor já está definido
Em um desdobramento significativo para o futuro dos Bleus, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, confirmou que a identidade do próximo técnico da seleção nacional já está definida. Enquanto Deschamps continua focado na próxima Copa do Mundo de 2026, os preparativos para a transição pós-torneio já foram concluídos nos bastidores.
Em entrevista ao Le Figaro, Diallo revelou que tem mantido conversações com candidatos para garantir uma transição tranquila quando a era atual chegar ao fim.
O chefe da FFF vinha se mostrando cauteloso em relação a questionar Deschamps, mas seus comentários mais recentes sugerem que um plano formal já está firmemente em andamento.
- AFP
Zidane é o escolhido para a seleção francesa
O nome que está na boca de todos é, sem surpresa, Zidane. O ex-técnico do Real Madrid está sem clube desde que deixou o Santiago Bernabéu em 2021, e sabe-se que ele recusou inúmeras ofertas lucrativas de grandes clubes europeus e de outras seleções para aguardar a oportunidade de treinar a França.
De acordo com o Le Parisien, Zidane chegou a um acordo verbal para assumir o comando. Os critérios de Diallo para o cargo parecem apontar diretamente para o lendário meio-campista, já que o presidente destacou a necessidade de uma figura que inspire respeito nacional e seja capaz de lidar com a pressão única do cargo.
Diallo mantém sigilo, mas está confiante
Apesar da crescente certeza em torno de Zidane, Diallo conseguiu manter os detalhes em segredo até agora. No entanto, sua recente admissão mudou o tom da discussão de “se” para “quando” o lendário camisa 10 assumirá o cargo.
“Sim, eu conheço o nome dele”, admitiu o presidente da Federação Francesa de Futebol quando questionado sobre a futura nomeação.
Ao falar sobre o processo de seleção, Diallo insistiu que o cargo exige um perfil muito específico. “É preciso um perfil que atenda a muitos requisitos e que também possa contar com o apoio do povo francês, já que esta seleção francesa é a equipe do povo francês”, explicou.
O chefe da FFF observou ainda que recebeu “menos de cinco candidaturas”, acrescentando que eram “todas francesas”, pois a equipe é uma que “nem todos podem comandar”.
- AFP
O fim da era Deschamps
Deschamps teve uma gestão de enorme sucesso, levando a França à conquista da Copa do Mundo em 2018 e a uma segunda final consecutiva em 2022. No entanto, ele já confirmou que o torneio de 2026 será sua despedida como técnico da seleção nacional.
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