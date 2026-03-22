Zinedine Zidane chega a um acordo verbal para substituir Didier Deschamps como técnico da França após a Copa do Mundo de 2026

Em um desdobramento significativo para o futuro dos Bleus, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, confirmou que a identidade do próximo técnico da seleção nacional já está definida. Enquanto Deschamps continua focado na próxima Copa do Mundo de 2026, os preparativos para a transição pós-torneio já foram concluídos nos bastidores.

Em entrevista ao Le Figaro, Diallo revelou que tem mantido conversações com candidatos para garantir uma transição tranquila quando a era atual chegar ao fim.

O chefe da FFF vinha se mostrando cauteloso em relação a questionar Deschamps, mas seus comentários mais recentes sugerem que um plano formal já está firmemente em andamento.