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Zinedine ZidaneGetty Images
Mohamed Saeed

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Zinedine Zidane chega a um acordo verbal para substituir Didier Deschamps como técnico da França após a Copa do Mundo de 2026

A França se prepara para uma mudança radical no comando da seleção, já que Zinedine Zidane teria chegado a um acordo verbal para se tornar o próximo técnico dos Bleus. O lendário ex-treinador do Real Madrid deve suceder Didier Deschamps após o término da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Zidane está sem trabalhar desde que deixou o Real Madrid pela segunda vez, em 2021.

  • O presidente da FFF confirma que o sucessor já está definido

    Em um desdobramento significativo para o futuro dos Bleus, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, confirmou que a identidade do próximo técnico da seleção nacional já está definida. Enquanto Deschamps continua focado na próxima Copa do Mundo de 2026, os preparativos para a transição pós-torneio já foram concluídos nos bastidores.

    Em entrevista ao Le Figaro, Diallo revelou que tem mantido conversações com candidatos para garantir uma transição tranquila quando a era atual chegar ao fim.

    O chefe da FFF vinha se mostrando cauteloso em relação a questionar Deschamps, mas seus comentários mais recentes sugerem que um plano formal já está firmemente em andamento.

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    Zidane é o escolhido para a seleção francesa

    O nome que está na boca de todos é, sem surpresa, Zidane. O ex-técnico do Real Madrid está sem clube desde que deixou o Santiago Bernabéu em 2021, e sabe-se que ele recusou inúmeras ofertas lucrativas de grandes clubes europeus e de outras seleções para aguardar a oportunidade de treinar a França.

    De acordo com o Le Parisien, Zidane chegou a um acordo verbal para assumir o comando. Os critérios de Diallo para o cargo parecem apontar diretamente para o lendário meio-campista, já que o presidente destacou a necessidade de uma figura que inspire respeito nacional e seja capaz de lidar com a pressão única do cargo.

  • Diallo mantém sigilo, mas está confiante

    Apesar da crescente certeza em torno de Zidane, Diallo conseguiu manter os detalhes em segredo até agora. No entanto, sua recente admissão mudou o tom da discussão de “se” para “quando” o lendário camisa 10 assumirá o cargo.

    “Sim, eu conheço o nome dele”, admitiu o presidente da Federação Francesa de Futebol quando questionado sobre a futura nomeação.

    Ao falar sobre o processo de seleção, Diallo insistiu que o cargo exige um perfil muito específico. “É preciso um perfil que atenda a muitos requisitos e que também possa contar com o apoio do povo francês, já que esta seleção francesa é a equipe do povo francês”, explicou.

    O chefe da FFF observou ainda que recebeu “menos de cinco candidaturas”, acrescentando que eram “todas francesas”, pois a equipe é uma que “nem todos podem comandar”.

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    O fim da era Deschamps

    Deschamps teve uma gestão de enorme sucesso, levando a França à conquista da Copa do Mundo em 2018 e a uma segunda final consecutiva em 2022. No entanto, ele já confirmou que o torneio de 2026 será sua despedida como técnico da seleção nacional.

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