Antes do aguardado duelo da Liga das Nações da Uefa entre Bélgica e França, Van Bommel tirou um tempo para analisar os pontos fortes da França. Falando à imprensa no domingo, o técnico belga foi rápido em destacar a enorme quantidade de talento de nível mundial à disposição de seu colega, Zinedine Zidane, relembrando como a Bélgica perdeu o primeiro confronto por 1 a 0 em casa após um momento de brilho individual de Michael Olise, aos 88 minutos.

Especificamente, o holandês apontou o impacto dos maiores nomes da seleção, que recentemente brilharam no cenário internacional. "Com as qualidades individuais, eles podem decidir o destino de uma partida", explicou. Ele citou as atuações recentes de Kylian Mbappe na viagem à Turquia e a ascensão de Olise, que causou muitos problemas à defesa belga no encontro anterior entre as equipes. Apesar dessa admiração, Van Bommel sugere que depender apenas de momentos de magia é um jogo perigoso no mais alto nível do futebol europeu.