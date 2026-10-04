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'Zidane precisa manter a consistência!' - Mark van Bommel faz análise mista da França apesar de elogiar Kylian Mbappe e Michael Olise
Van Bommel reconhece o brilho individual francês
Antes do aguardado duelo da Liga das Nações da Uefa entre Bélgica e França, Van Bommel tirou um tempo para analisar os pontos fortes da França. Falando à imprensa no domingo, o técnico belga foi rápido em destacar a enorme quantidade de talento de nível mundial à disposição de seu colega, Zinedine Zidane, relembrando como a Bélgica perdeu o primeiro confronto por 1 a 0 em casa após um momento de brilho individual de Michael Olise, aos 88 minutos.
Especificamente, o holandês apontou o impacto dos maiores nomes da seleção, que recentemente brilharam no cenário internacional. "Com as qualidades individuais, eles podem decidir o destino de uma partida", explicou. Ele citou as atuações recentes de Kylian Mbappe na viagem à Turquia e a ascensão de Olise, que causou muitos problemas à defesa belga no encontro anterior entre as equipes. Apesar dessa admiração, Van Bommel sugere que depender apenas de momentos de magia é um jogo perigoso no mais alto nível do futebol europeu.
- Getty Images Sport
Um alerta tático para Zidane
Embora os destaques individuais tenham sido impressionantes, Van Bommel acredita que Zidane tem uma tarefa significativa pela frente para garantir que a equipe funcione como uma unidade coesa ao longo de um longo período, especialmente com a liderança do Grupo A2 em jogo, no qual a França lidera com sete pontos, ligeiramente à frente da Bélgica, segunda colocada, com seis pontos, da Itália, em terceiro, com quatro pontos, e da Turkiye, lanterna e ainda sem pontuar.
Van Bommel foi direto sobre as expectativas em torno de Zidane, que sucedeu Didier Deschamps neste verão após seu histórico reinado de 14 anos, que incluiu o título da Copa do Mundo de 2018. "Zidane deve manter seu desempenho constante com toda a comissão técnica à sua disposição", afirmou, esperando explorar qualquer vulnerabilidade francesa enquanto demonstrava frustração com resultados passados: "deveríamos ter conquistado um ponto em Bruxelas."
Bélgica enfrenta grandes problemas de convocação
A tarefa de Van Bommel fica consideravelmente mais difícil pela ausência de várias peças-chave no próprio time titular. A Bélgica terá de enfrentar este duelo sem a criatividade e a liderança de sua dupla mais influente no meio-campo. Kevin De Bruyne e Youri Tielemans vão assistir ao confronto de segunda-feira à noite de casa, depois de terem sido suspensos por causa dos cartões amarelos recebidos na vitória por 3 a 0 sobre a Turquia na sexta-feira.
Ao falar sobre o impacto dessas ausências, Van Bommel foi sincero sobre a dificuldade da situação que enfrenta. "Sim, muito. Tenho de substituir meu melhor jogador e meu capitão. Não é fácil. Meu time pode assumir isso. O mais importante é que todos saibam o que têm de fazer. E, quanto a isso, estou muito confiante. Será necessário ser muito bom defensivamente, não conceder muitas chances, caso contrário será muito difícil", explicou o técnico.
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Uma nova era de técnico e a história da Liga das Nações
Este é o primeiro trabalho de Van Bommel como treinador de seleção, depois de ter ganhado experiência anteriormente no futebol de clubes com PSV Eindhoven, Wolfsburg e Royal Antwerp. O ex-meio-campista holandês assumiu o comando da Bélgica neste verão, sucedendo Rudi Garcia, que deixou o cargo depois de levar a Bélgica às quartas de final da Copa do Mundo, antes de ser eliminada pela Espanha.
A Bélgica está ansiosa para mudar o rumo na Liga das Nações da Uefa depois de não conseguir avançar além da fase de grupos na temporada passada, quando também caiu em um grupo difícil ao lado de França e Itália. O melhor desempenho da Bélgica na competição aconteceu na campanha de 2020-21, quando chegou ao Final Four e terminou na quarta colocação.
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