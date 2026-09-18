Depois de suceder Didier Deschamps durante o verão, Zidane anunciou hoje sua lista inaugural de 23 jogadores para a próxima pausa internacional. De acordo com a RMC Sport, Zidane decidiu mesclar experiência e juventude para a campanha da Liga das Nações de 2026-2027.

Ele convocou 15 jogadores que participaram da recente Copa do Mundo, garantindo que uma base sólida permaneça intacta. A seleção é naturalmente liderada pelo capitão Mbappe, ao lado do vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembele e do ponta do Bayern de Munique Michael Olise. A equipe busca dar uma forte resposta na Liga A, em que a França foi sorteada ao lado de Türkiye, Bélgica e Itália.