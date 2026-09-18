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Zidane convoca cinco jogadores sem partidas pela seleção em sua primeira lista da França para a Liga das Nações
Uma nova era começa para a França
Depois de suceder Didier Deschamps durante o verão, Zidane anunciou hoje sua lista inaugural de 23 jogadores para a próxima pausa internacional. De acordo com a RMC Sport, Zidane decidiu mesclar experiência e juventude para a campanha da Liga das Nações de 2026-2027.
Ele convocou 15 jogadores que participaram da recente Copa do Mundo, garantindo que uma base sólida permaneça intacta. A seleção é naturalmente liderada pelo capitão Mbappe, ao lado do vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembele e do ponta do Bayern de Munique Michael Olise. A equipe busca dar uma forte resposta na Liga A, em que a França foi sorteada ao lado de Türkiye, Bélgica e Itália.
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Cinco jogadores sem convocações ganham suas primeiras chamadas
Embora a base siga familiar, Zidane recorreu ao vasto celeiro de talentos da França ao convocar cinco jogadores ainda sem partidas pela seleção principal. O defensor do Liverpool Jeremy Jacquet recebe sua primeira convocação para a equipe principal na ausência de William Saliba. Jacquet se junta ao goleiro do Toulouse Guillaume Restes e ao lateral do Inter de Milão Andy Diouf.
No meio-campo, o armador do Como Lucas Da Cunha foi premiado com uma vaga. Além disso, o atacante do Rennes Esteban Lepaul, que chamou atenção como artilheiro da Ligue 1 na temporada passada, também está na lista final. Essas novas adições destacam uma intenção clara de Zidane de renovar o elenco antes do ciclo que leva à Euro 2028.
Ausências notáveis da primeira convocação de Zidane
A introdução de caras novas inevitavelmente significa que alguns nomes já consagrados ficaram fora desta seleção inicial. Zidane optou por deixar de fora várias figuras históricas da seleção nacional, incluindo N'Golo Kante, Lucas Hernandez e Lucas Digne.
A ausência desses veteranos sugere que ele já está olhando para o futuro e montando uma nova estrutura tática. Além disso, com o zagueiro do Arsenal Saliba ficando de fora, a linha defensiva passa por uma reestruturação significativa. A França tem muita profundidade no elenco, mas deixar de fora jogadores tão experientes indica que Zidane está totalmente preparado para tomar decisões ousadas.
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O que esperar dos jogos de estreia de Zidane?
A França dará início à era Zidane na próxima sexta-feira, quando viajará a Kocaeli para enfrentar a Turquia. Depois desse teste de abertura, a equipe irá a Bruxelas para jogar contra a Bélgica em 28 de setembro. Em seguida, a França voltará ao Stade de France para compromissos cruciais em casa contra a Itália, em 2 de outubro, e para um segundo duelo com a Bélgica, em 5 de outubro.
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