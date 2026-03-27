Zico revela torcida por recuperação de Neymar e faz comparação com situação vivida na Copa de 86

Zico deixou claro que torce pela recuperação do craque, mas fez críticas diretas ao nível de comprometimento do jogador nos últimos anos. Ainda assim, exaltou o talento de Neymar, colocando-o no mesmo patamar de grandes nomes da história recente.

“Depende de como o Neymar estiver. Coloca ele para jogar 10 jogos seguidos no Santos e aí pode avaliar. Mas nos últimos dois ou três anos, quando ele teve essa sequência? Não teve. Esse é o problema, é a saúde dele. Sou fã, Deus deu um talento para poucos. Nesse nível, é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Mas os outros dois são tremendos profissionais. Ele não estava sendo”, afirmou.

O ex-camisa 10 também destacou que a presença de Neymar na Copa passa diretamente por seu próprio esforço, ressaltando que a falta de profissionalismo acabou contribuindo para o aumento das lesões.

“O futebol deu tudo para ele, e aí está o problema. Talento ele tem mais que todo mundo, mas de um tempo para cá não soube usufruir. As contusões aumentaram, e agora são lesões simples, que acabam se repetindo. Muitas vezes o jogador fica com receio, perde confiança. Eu passei por isso no fim da carreira”, completou.