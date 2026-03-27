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Luis Felipe Gonçalves

Zico revela torcida por recuperação de Neymar e faz comparação com situação vivida na Copa de 86

Zico
Neymar
Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Ídolo da Seleção, Galinho analisa possível retorno do camisa 10 e levanta dúvidas sobre presença na Copa do Mundo

A menos de três meses da Copa do Mundo de 2026, a indefinição sobre a presença de Neymar na lista final de Carlo Ancelotti ganhou mais um capítulo importante.

Em entrevista à ESPN, Zico analisou todo o contexto envolvendo uma possível convocação do camisa 10 e explicou quais critérios considera essenciais para levá-lo ao Mundial.

Presente em três Copas com a Amarelinha, o Galinho falou sobre o comportamento recente de Neymar e apontou a falta de sequência como um dos principais problemas para o atacante.

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    "Não estava sendo profissional"

    Zico deixou claro que torce pela recuperação do craque, mas fez críticas diretas ao nível de comprometimento do jogador nos últimos anos. Ainda assim, exaltou o talento de Neymar, colocando-o no mesmo patamar de grandes nomes da história recente.

    “Depende de como o Neymar estiver. Coloca ele para jogar 10 jogos seguidos no Santos e aí pode avaliar. Mas nos últimos dois ou três anos, quando ele teve essa sequência? Não teve. Esse é o problema, é a saúde dele. Sou fã, Deus deu um talento para poucos. Nesse nível, é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Mas os outros dois são tremendos profissionais. Ele não estava sendo”, afirmou.

    O ex-camisa 10 também destacou que a presença de Neymar na Copa passa diretamente por seu próprio esforço, ressaltando que a falta de profissionalismo acabou contribuindo para o aumento das lesões.

    “O futebol deu tudo para ele, e aí está o problema. Talento ele tem mais que todo mundo, mas de um tempo para cá não soube usufruir. As contusões aumentaram, e agora são lesões simples, que acabam se repetindo. Muitas vezes o jogador fica com receio, perde confiança. Eu passei por isso no fim da carreira”, completou.

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    Confiança em Ancelotti

    Zico reforçou que a decisão final cabe exclusivamente a Ancelotti e demonstrou total confiança no treinador italiano, destacando sua experiência e histórico vencedor no futebol mundial.

    “Vai ficar a critério do treinador entender se 70%, 50% ou até 40% do Neymar podem ser importantes. Já vimos em outros esportes técnicos levarem jogadores fora do auge pelo que representam para o grupo”, explicou.

    “Agora depende do Ancelotti, que é extremamente competente. Um dos maiores da história, campeão por onde passou e com muita experiência com brasileiros. Se ele conseguir o comprometimento do grupo, o Brasil pode evoluir bastante”, acrescentou.

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    Comparação com Copa de 86

    O próprio Zico viveu situação semelhante há quatro décadas. Convocado para a Copa do Mundo de 1986, no México, o ex-meia não estava totalmente recuperado de uma grave lesão no joelho e acabou sendo utilizado majoritariamente saindo do banco.

    “Quem decide é o treinador. É preciso analisar regularidade: quantos jogos fez nos últimos meses? O time jogou 40 e ele participou de 20? Isso pesa. No meu caso, aprendi que não deveria ter ido para 86. Não tinha sequência, não tinha confiança para começar jogando, e o treinador estava certo”, relembrou.

    Apesar do esforço para ajudar a equipe, Zico acabou marcado por perder um pênalti no empate por 1 a 1 contra a França, em duelo que terminou com eliminação brasileira nas penalidades, ainda sob o comando de Telê Santana.

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