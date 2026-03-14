Zé Roberto: “Passava o dia todo fazendo amor e à noite jogava Crash Bandicoot. O fracasso no Real Madrid foi culpa dos videogames e dos lanches”

Pilar da seleção nacional por anos, Zé Roberto integrou o elenco do Brasil que ficou em segundo lugar na Copa do Mundo de 1998, acabou sendo surpreendentemente excluído quatro anos depois e, então, voltou como titular à Seleção em 2006.

“Arrependimentos com a seleção? Antes eu tinha, agora estou bem. No auge da minha carreira, não fui convocado para a Copa do Mundo de 2002. Fiquei decepcionado? Claro, nem assisti a um único jogo da Copa. Sofri muito naquele momento, mas precisava virar a página, pois teria mais quatro anos para reconquistar meu lugar. E consegui. É muito difícil para um jogador que não fazia parte de uma equipe vencedora se tornar titular quatro anos depois, em outra Copa do Mundo”.

“A decepção permanece em relação a 2006. Se eu tivesse que indicar, entre todas as seleções, qual teria tido as maiores chances de ganhar a Copa do Mundo naquela época? O Brasil! O problema foi que nenhum de nós chegou à Alemanha em sua melhor condição física. Acho que foi isso que fez a diferença. Que time tinha dois laterais como Roberto Carlos e Cafu? Qual time tinha uma defesa com Lúcio e Juan, um goleiro como Dida? Um quarteto mágico como Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano? Não renovei meu contrato com o Bayern de Munique porque achava que, com esse time, seríamos campeões do mundo e eu seria um jogador de grande valor no mercado, como jogador sem vínculo e campeão do mundo. Esse era o meu plano, mas tudo se desfez com a eliminação”.

“Não chegamos no auge da forma. Ronaldinho era o melhor do mundo há anos, Kaká estava prestes a se tornar o melhor do mundo. Roberto Carlos, o melhor lateral do mundo. Cafu, Ronaldo. Infelizmente, já estávamos numa fase em que o futebol não se resumia apenas aos nomes, não se resumia apenas ao talento. O futebol já havia se tornado físico e, como nem todos estavam no auge da carreira ou do desempenho, fomos eliminados nas quartas de final pela França, que tinha uma equipe que, pelo menos do meu ponto de vista, era inferior, mas fisicamente estava voando. O próprio Zidane foi o melhor jogador daquela Copa do Mundo, acho que aos 33 anos, em excelente forma. Eu cheguei àquela Copa do Mundo aos 32 anos. Zidane, na sua posição, eu não conseguia encontrá-lo. Então dava para ver a diferença, e naquela partida, acredito que foi o aspecto físico que prevaleceu. Porque, no que diz respeito ao talento, a nossa equipe tinha mais.