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Brazilian midfielder Ze Roberto (L) viesAFP
Simone Gervasio

Traduzido por

Zé Roberto: “Passava o dia todo fazendo amor e à noite jogava Crash Bandicoot. O fracasso no Real Madrid foi culpa dos videogames e dos lanches”

As lembranças do ex-meio-campista brasileiro, agora especialista em fitness.

Entrevista sincera de Zé Roberto à Globo, na qual ele conta sobre sua carreira, seus altos e baixos e muitas curiosidades. Hoje com 51 anos, após se aposentar do futebol há apenas 8 anos, o ex-jogador do Bayern de Munique tornou-se um mentor para os jovens e uma espécie de influenciador fitness, graças a um físico de fisiculturista que exibe nas redes sociais, onde aconselha seus mais de 3 milhões de seguidores sobre os treinos a serem praticados. 

Tendo começado nas categorias de base do Portuguesa, em 1997 ele foi direto para o Real Madrid, que havia percebido suas grandes qualidades. Na Espanha, porém, o brasileiro fracassou, com uma passagem que quase encerrou sua carreira prematuramente. Ele teve que voltar ao Flamengo para se relançar. Uma segunda chance lhe foi concedida pelo Bayer Leverkusen e, posteriormente, pelo Bayern de Munique, com o qual se consolidou no futebol mundial. Após algumas passagens pelo Santos, Hamburgo e Al-Gahrafa, o meio-campista encerrou a carreira no Grêmio e no Palmeiras.

  • FLOP NO REAL MADRID

    "Cheguei a um dos maiores clubes do mundo sem estar preparado mentalmente nem taticamente. No estacionamento só havia carros de luxo. No vestiário, todos estavam de terno e gravata. Eu usava roupas simples. Roberto Carlos brincou dizendo que achavam que eu estava lá para pintar o vestiário. Em campo, então, a intensidade era diferente. Eu não conseguia acompanhar o ritmo. Não falava inglês nem espanhol. Não tinha ninguém para me orientar. Foi um choque”, diz ele.

    O fracasso em Madri se explica principalmente pelo comportamento que o brasileiro mantinha fora de campo. É ele mesmo quem se lembra disso. “Eu era jovem, recém-casado, comprei um PlayStation e comecei a jogar até o amanhecer, a me alimentar mal, a dormir pouco. Os videogames me deixaram de cabeça virada porque eu era um garoto: tinha 21 anos. Minha esposa também era muito jovem, tinha 18 ou 19 anos. Um dos meus sonhos, além de me tornar jogador profissional e comprar um carro, era ter um PlayStation. Comprei-o, mas o jogo me causava muito estresse. Eu queria terminar o jogo “Crash Bandicoot”, mas não conseguia. Foi algo que me tirou a concentração e a atenção”.

    “Eu tinha acabado de me casar, estava no auge da minha vida. Passava os dias com minha namorada, fazia amor o dia inteiro e, à noite, jogava videogame. Então, me dava fome no meio da noite. Comia um monte de biscoitos. Eu dizia pra ela: ‘Traz-me um biscoito’. Comia um e depois acabava com a caixa inteira. Depois comia salgadinhos, bebia refrigerantes... Comecei a ganhar peso sem perceber. Perdi todo o meu desempenho: chegava na academia para treinar com olheiras. Foi a única vez em que me afastei da minha forma física ideal. Hoje as distrações são diferentes: redes sociais, exposição na mídia. Se o atleta não tem concentração, acaba se desviando do caminho”.

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  • A VIRA-VOLTA

    Rejeitado pelo Real Madrid, ele voltou para o Brasil e foi aí que tudo mudou. “Percebi que a maioria das pessoas que não tinham uma família como ponto de referência acabava fracassando e voltando para casa. Eu fracassei, voltei para casa e depois voltei novamente para a Europa porque antes eu não estava preparado. Quando voltei para o Brasil em 1998, por empréstimo ao Flamengo, e fiquei lá por seis meses, foi então que pude analisar muitos aspectos que eu precisava mudar para voltar à Alemanha e ficar lá por muito tempo”.

  • DESAPONTAMENTOS MUNDIAL

    Pilar da seleção nacional por anos, Zé Roberto integrou o elenco do Brasil que ficou em segundo lugar na Copa do Mundo de 1998, acabou sendo surpreendentemente excluído quatro anos depois e, então, voltou como titular à Seleção em 2006.

    “Arrependimentos com a seleção? Antes eu tinha, agora estou bem. No auge da minha carreira, não fui convocado para a Copa do Mundo de 2002. Fiquei decepcionado? Claro, nem assisti a um único jogo da Copa. Sofri muito naquele momento, mas precisava virar a página, pois teria mais quatro anos para reconquistar meu lugar. E consegui. É muito difícil para um jogador que não fazia parte de uma equipe vencedora se tornar titular quatro anos depois, em outra Copa do Mundo”.

    “A decepção permanece em relação a 2006. Se eu tivesse que indicar, entre todas as seleções, qual teria tido as maiores chances de ganhar a Copa do Mundo naquela época? O Brasil! O problema foi que nenhum de nós chegou à Alemanha em sua melhor condição física. Acho que foi isso que fez a diferença. Que time tinha dois laterais como Roberto Carlos e Cafu? Qual time tinha uma defesa com Lúcio e Juan, um goleiro como Dida? Um quarteto mágico como Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano? Não renovei meu contrato com o Bayern de Munique porque achava que, com esse time, seríamos campeões do mundo e eu seria um jogador de grande valor no mercado, como jogador sem vínculo e campeão do mundo. Esse era o meu plano, mas tudo se desfez com a eliminação”.

    “Não chegamos no auge da forma. Ronaldinho era o melhor do mundo há anos, Kaká estava prestes a se tornar o melhor do mundo. Roberto Carlos, o melhor lateral do mundo. Cafu, Ronaldo. Infelizmente, já estávamos numa fase em que o futebol não se resumia apenas aos nomes, não se resumia apenas ao talento. O futebol já havia se tornado físico e, como nem todos estavam no auge da carreira ou do desempenho, fomos eliminados nas quartas de final pela França, que tinha uma equipe que, pelo menos do meu ponto de vista, era inferior, mas fisicamente estava voando. O próprio Zidane foi o melhor jogador daquela Copa do Mundo, acho que aos 33 anos, em excelente forma. Eu cheguei àquela Copa do Mundo aos 32 anos. Zidane, na sua posição, eu não conseguia encontrá-lo. Então dava para ver a diferença, e naquela partida, acredito que foi o aspecto físico que prevaleceu. Porque, no que diz respeito ao talento, a nossa equipe tinha mais.

  • PARAR DE JOGAR FUTEBOL

    "Vou dizer uma coisa que nunca contei a ninguém: a parte mais difícil da carreira de um atleta não é tomar a decisão e saber quando parar. Para mim, o mais difícil foi decidir parar sabendo que ainda poderia ter feito mais. Hoje me perguntam se quero jogar futebol. Eu respondo: nem pensar, porque dei tudo de mim. Deixei o melhor de mim. O único desejo que tenho hoje é continuar cuidando de mim mesmo, manter meu estilo de vida e ser um exemplo para a nova geração. Depois de parar, continuei sendo uma pessoa muito disciplinada. Dou prioridade à minha alimentação e ao treino diário”.

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