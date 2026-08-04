GOAL pode confirmar que o Crystal Palace está perto de fechar um acordo para contratar Gozo, que há meses vem sendo ligado a um grande salto para a Europa. Gozo já havia declarado sua esperança de se transferir para a Europa no início deste ano e vinha despertando o interesse de vários grandes clubes, incluindo Ajax e Monaco, além de algumas investidas de última hora de outros lugares. No entanto, fontes disseram à GOAL no início deste ano que o Real Salt Lake preferia manter sua estrela até o fim da temporada e só venderia pelo preço certo, um valor que provavelmente tiraria a maioria dos clubes de fora da Premier League da disputa. Vários tinham interesse, com o Aston Villa entre quatro equipes da Premier League que foram atrás do ponta, GOAL pode confirmar.

Esse preço, no fim das contas, gira em torno de US$ 15 milhões, e o time é o Crystal Palace. Fontes disseram à GOAL que o acordo deve ser concluído nas próximas 24 horas e que Gozo fará exames médicos no Crystal Palace nesta semana antes de sua grande transferência para a Premier League.

A notícia do interesse do Crystal Palace em Gozo foi publicada primeiro por The Athletic.