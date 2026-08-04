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Zavier Gozo se aproxima de transferência de US$ 15 milhões para o Crystal Palace, enquanto a estrela do USMNT e do Real Salt Lake fica mais perto de ir para a Premier League
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O que aconteceu
GOAL pode confirmar que o Crystal Palace está perto de fechar um acordo para contratar Gozo, que há meses vem sendo ligado a um grande salto para a Europa. Gozo já havia declarado sua esperança de se transferir para a Europa no início deste ano e vinha despertando o interesse de vários grandes clubes, incluindo Ajax e Monaco, além de algumas investidas de última hora de outros lugares. No entanto, fontes disseram à GOAL no início deste ano que o Real Salt Lake preferia manter sua estrela até o fim da temporada e só venderia pelo preço certo, um valor que provavelmente tiraria a maioria dos clubes de fora da Premier League da disputa. Vários tinham interesse, com o Aston Villa entre quatro equipes da Premier League que foram atrás do ponta, GOAL pode confirmar.
Esse preço, no fim das contas, gira em torno de US$ 15 milhões, e o time é o Crystal Palace. Fontes disseram à GOAL que o acordo deve ser concluído nas próximas 24 horas e que Gozo fará exames médicos no Crystal Palace nesta semana antes de sua grande transferência para a Premier League.
A notícia do interesse do Crystal Palace em Gozo foi publicada primeiro por The Athletic.
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Por que o Crystal Palace?
A contratação faz com que o Palace, que já conta no elenco com o nome frequente da seleção masculina dos Estados Unidos Chris Richards, adicione uma das estrelas em ascensão mais rápidas do futebol americano. Fontes disseram à GOAL que o plano do clube para o desenvolvimento de Gozo foi um fator-chave para a concretização do acordo.
O clube também tem um histórico de desenvolver atacantes talentosos, incluindo estrelas como Wilfried Zaha, Eberechi Eze e Michael Olise, além de uma reputação de ajudar esses jogadores a dar o próximo passo quando e se for a hora certa. A esperança agora é que Gozo possa ser o próximo jovem atacante a causar impacto no clube londrino.
Além disso, o Palace disputará o futebol europeu nesta temporada após vencer a Conference League na temporada passada. Isso lhe garantiu uma vaga na Liga Europa nesta temporada, o que significa que o clube precisará de um elenco profundo para competir.
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A ascensão de Gozo
Gozo, que passou pela base do Real Salt Lake, estreou na MLS em outubro de 2023 e assinou seu primeiro contrato com o RSL em fevereiro de 2024. No entanto, sua grande chance veio em 2025, quando o adolescente contribuiu com quatro gols e três assistências em 1.815 minutos na sua primeira temporada de fato na MLS.
Esta temporada tem sido ainda melhor. Em 16 jogos, Gozo soma seis gols e cinco assistências, o que lhe valeu uma convocação para o Jogo das Estrelas da semana passada.
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O que vem a seguir?
Fontes disseram à GOAL que Gozo deve ser titular no jogo desta noite pela Leagues Cup contra o Tigres, no que pode ser sua partida final pelo clube. O Crystal Palace, que será comandado pelo novo técnico Pierre Sage, abrirá sua temporada da Premier League em 22 de agosto, quando visitará o Everton em seu primeiro jogo oficial da campanha doméstica.
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