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Real Salt Lake v Houston Dynamo FCGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Zavier Gozo se aproxima de transferência de US$ 15 milhões para o Crystal Palace, enquanto a estrela do USMNT e do Real Salt Lake fica mais perto de ir para a Premier League

Mercado da bola
Estados Unidos da América
Z. Gozo
Crystal Palace
Real Salt Lake
Major League Soccer
Premier League

A estrela em ascensão Zavier Gozo está perto de finalizar uma transferência para o Crystal Palace, como a GOAL pode confirmar. O clube da Premier League está em negociações avançadas para contratar o ponta/ala do Real Salt Lake, com a expectativa de que o acordo inclua uma taxa de transferência na faixa de US$ 15 milhões. O adolescente foi ligado a vários grandes clubes europeus nos últimos meses, mas o Palace está perto de concluir uma negociação que o levaria a dar seu próximo passo na Inglaterra.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    O que aconteceu

    GOAL pode confirmar que o Crystal Palace está perto de fechar um acordo para contratar Gozo, que há meses vem sendo ligado a um grande salto para a Europa. Gozo já havia declarado sua esperança de se transferir para a Europa no início deste ano e vinha despertando o interesse de vários grandes clubes, incluindo Ajax e Monaco, além de algumas investidas de última hora de outros lugares. No entanto, fontes disseram à GOAL no início deste ano que o Real Salt Lake preferia manter sua estrela até o fim da temporada e só venderia pelo preço certo, um valor que provavelmente tiraria a maioria dos clubes de fora da Premier League da disputa. Vários tinham interesse, com o Aston Villa entre quatro equipes da Premier League que foram atrás do ponta, GOAL pode confirmar.

    Esse preço, no fim das contas, gira em torno de US$ 15 milhões, e o time é o Crystal Palace. Fontes disseram à GOAL que o acordo deve ser concluído nas próximas 24 horas e que Gozo fará exames médicos no Crystal Palace nesta semana antes de sua grande transferência para a Premier League.

    A notícia do interesse do Crystal Palace em Gozo foi publicada primeiro por The Athletic.

    • Publicidade
  • Crystal Palace 2-1Getty Images

    Por que o Crystal Palace?

    A contratação faz com que o Palace, que já conta no elenco com o nome frequente da seleção masculina dos Estados Unidos Chris Richards, adicione uma das estrelas em ascensão mais rápidas do futebol americano. Fontes disseram à GOAL que o plano do clube para o desenvolvimento de Gozo foi um fator-chave para a concretização do acordo.

    O clube também tem um histórico de desenvolver atacantes talentosos, incluindo estrelas como Wilfried Zaha, Eberechi Eze e Michael Olise, além de uma reputação de ajudar esses jogadores a dar o próximo passo quando e se for a hora certa. A esperança agora é que Gozo possa ser o próximo jovem atacante a causar impacto no clube londrino.

    Além disso, o Palace disputará o futebol europeu nesta temporada após vencer a Conference League na temporada passada. Isso lhe garantiu uma vaga na Liga Europa nesta temporada, o que significa que o clube precisará de um elenco profundo para competir.

  • 2026 MLS All-Star Skills Challenge presented by AT&TGetty Images Sport

    A ascensão de Gozo

    Gozo, que passou pela base do Real Salt Lake, estreou na MLS em outubro de 2023 e assinou seu primeiro contrato com o RSL em fevereiro de 2024. No entanto, sua grande chance veio em 2025, quando o adolescente contribuiu com quatro gols e três assistências em 1.815 minutos na sua primeira temporada de fato na MLS.

    Esta temporada tem sido ainda melhor. Em 16 jogos, Gozo soma seis gols e cinco assistências, o que lhe valeu uma convocação para o Jogo das Estrelas da semana passada.

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  • Pierre Sage (C)Getty Images

    O que vem a seguir?

    Fontes disseram à GOAL que Gozo deve ser titular no jogo desta noite pela Leagues Cup contra o Tigres, no que pode ser sua partida final pelo clube. O Crystal Palace, que será comandado pelo novo técnico Pierre Sage, abrirá sua temporada da Premier League em 22 de agosto, quando visitará o Everton em seu primeiro jogo oficial da campanha doméstica.