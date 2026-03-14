O atacante da Udinese, Nicolò Zaniolo, conversou com o Diretta Flashscore sobre sua carreira, seus sonhos e sua experiência na Udinese.
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Zaniolo: “Udine é o lugar certo. Antes eu era imaturo, agora me sinto mais maduro e não posso dar errado. Roma? Não tenho arrependimentos. E sobre a Seleção...”
UDINE
"Ao longo da minha carreira, visitei e joguei por muitos grandes clubes em cidades importantes. Mas acho que Udine, neste momento, é o lugar certo para mostrar o meu valor. Para crescer como homem, como pessoa e como jogador. Desde que cheguei aqui, sinto que este é o meu lugar. Porque nasci numa cidade pequena como Udine, em La Spezia. Este é o meu ambiente natural; é algo que me vem espontaneamente. Viver numa cidade pequena, sem distrações, e concentrar-me apenas no futebol.”
"Acho que todo jogador, em todas as fases do jogo, deve manter a concentração, porque o futebol não é só o que acontece em campo. Acredito que 70% seja a vida fora do campo. Estar tranquilo com a família, com os amigos, com as pessoas certas. Em Udine, descobri isso. Estou muito feliz por estar aqui e por jogar pelo Udinese. É um grande clube, sólido. Não poderia ter feito escolha melhor do que vir para cá.”
PRESSÃO
"Acho que na carreira de um jogador de futebol há altos e baixos. No passado, sofri duas lesões muito graves no joelho. Foi difícil, porque quando você se machuca duas vezes, fica complicado. Nesses momentos, descobri quem eram as pessoas verdadeiras que permaneceram ao meu lado e me ajudaram dentro e fora de campo. Agora estou jogando bem e voltando ao meu nível. Quero continuar assim. É o caminho certo."
"Todo jogador sente um pouco de pressão. Quando você joga futebol, tem pressão a cada partida para se manter concentrado e jogar bem. É difícil mostrar todo o seu potencial todos os domingos. Mas agora entendi que o importante é manter a concentração, sempre ter o sonho e o objetivo em mente. Estou no caminho certo e não quero parar. Acho que cometi erros na minha vida, e reconheço isso. Mas os erros ficaram no passado. Agora há o presente e o futuro para viver. Quero continuar a mostrar a minha qualidade e ter um bom relacionamento com todos. Sinto-me muito mais maduro agora. No passado, eu era um pouco imaturo e distraía-me facilmente. Agora tenho dois filhos, uma esposa, uma família. Eu amadureci. É uma responsabilidade. Não posso mais cometer erros, nem pela minha família nem por mim mesmo. Nunca mais.”
AS EX, A POSIÇÃO E A SELEÇÃO
"Acho que o passado é passado. Amo muito Roma porque minha esposa é de Roma, meu primeiro filho é de Roma, e amo a cidade. Recebi muito carinho de lá. Na vida, toda história tem um fim. Não tenho arrependimentos. Espero que, no futuro, as coisas corram melhor. Quero morar em Roma no futuro porque minha esposa quer morar lá. Não tenho nada contra o clube ou os torcedores. Sempre vou torcer por eles. Voltar? No futebol nunca se sabe o que pode acontecer, mas agora estou concentrado na Udinese. Estou concentrado em alcançar meu sonho e o nosso sonho. Agora quero continuar assim, jogar bem, ajudar e apoiar a equipe, seguir o técnico e o presidente que trabalham por este clube fantástico. Além disso, meu grande sonho é disputar a Copa do Mundo com a Itália. É um dos meus maiores objetivos e sonhos.”
“Contato com o Gattuso? Ainda não, mas sei que ele acompanha todos. A Copa do Mundo é muito importante para cada país e cada jogador. É fundamental se classificar. Em março, temos dois jogos muito importantes. Sei que, se jogar bem, talvez a convocação possa chegar. Acredito nisso. Não falei com ele, mas sei que ele nos acompanha todos os domingos”.
“Nova posição como atacante? Sim, acho que é uma posição em que posso mostrar minhas qualidades. Sou um jogador que gosta de liberdade, de ter a bola, de ajudar a equipe, de correr, de defender e de atacar. Ter espaço para levar a bola até o gol é um dos meus pontos fortes. O técnico entendeu isso, e estou muito feliz por jogar por ele e pela equipe.”