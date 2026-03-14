Zaniolo: “Udine é o lugar certo. Antes eu era imaturo, agora me sinto mais maduro e não posso dar errado. Roma? Não tenho arrependimentos. E sobre a Seleção...”

"Acho que o passado é passado. Amo muito Roma porque minha esposa é de Roma, meu primeiro filho é de Roma, e amo a cidade. Recebi muito carinho de lá. Na vida, toda história tem um fim. Não tenho arrependimentos. Espero que, no futuro, as coisas corram melhor. Quero morar em Roma no futuro porque minha esposa quer morar lá. Não tenho nada contra o clube ou os torcedores. Sempre vou torcer por eles. Voltar? No futebol nunca se sabe o que pode acontecer, mas agora estou concentrado na Udinese. Estou concentrado em alcançar meu sonho e o nosso sonho. Agora quero continuar assim, jogar bem, ajudar e apoiar a equipe, seguir o técnico e o presidente que trabalham por este clube fantástico. Além disso, meu grande sonho é disputar a Copa do Mundo com a Itália. É um dos meus maiores objetivos e sonhos.”

“Contato com o Gattuso? Ainda não, mas sei que ele acompanha todos. A Copa do Mundo é muito importante para cada país e cada jogador. É fundamental se classificar. Em março, temos dois jogos muito importantes. Sei que, se jogar bem, talvez a convocação possa chegar. Acredito nisso. Não falei com ele, mas sei que ele nos acompanha todos os domingos”.

“Nova posição como atacante? Sim, acho que é uma posição em que posso mostrar minhas qualidades. Sou um jogador que gosta de liberdade, de ter a bola, de ajudar a equipe, de correr, de defender e de atacar. Ter espaço para levar a bola até o gol é um dos meus pontos fortes. O técnico entendeu isso, e estou muito feliz por jogar por ele e pela equipe.”