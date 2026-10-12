Da Roma à Turquia, passando pela Inglaterra e pela Premier League, Nicolò Zaniolo certamente enfrentou a elite do futebol europeu ao longo da carreira. Da relação com José Mourinho, passando pela experiência no Aston Villa, em um campeonato que é como "a NBA do futebol", o atacante da Udinese contou com exclusividade ao Calciomercato e Goal como se colocou à prova nos mais diversos contextos. E, entre tantos estádios, um dos mais fervorosos foi o do Galatasaray, onde Rafael Leao foi parar agora. Foi a escolha certa?





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