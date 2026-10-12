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Ao VivoIngressos
cm grafica Zaniolo terza
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Zaniolo ao CM: "Leao fez bem em ir para o Galatasaray. Eu queria a Premier League, é a NBA do futebol. Mourinho é um mágico, há uma história de bastidores..."

Aston Villa
Galatasaray
Mercado da bola
Roma
Udinese
Milan
N. Zaniolo
J. Mourinho
R. Leao

Terceira parte da entrevista exclusiva com o atacante da Juventus.

Da Roma à Turquia, passando pela Inglaterra e pela Premier League, Nicolò Zaniolo certamente enfrentou a elite do futebol europeu ao longo da carreira. Da relação com José Mourinho, passando pela experiência no Aston Villa, em um campeonato que é como "a NBA do futebol", o atacante da Udinese contou com exclusividade ao Calciomercato e Goal como se colocou à prova nos mais diversos contextos. E, entre tantos estádios, um dos mais fervorosos foi o do Galatasaray, onde Rafael Leao foi parar agora. Foi a escolha certa?


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  • MOURINHO

    Com José Mourinho, você rendeu muito. Até hoje, foi sob o comando dele que você terminou uma temporada com mais gols e assistências. O que o torna realmente "Special"?

    "Mourinho é 'Special' em tudo: na gestão, em campo, na visão de jogo. Há muitas histórias que eu poderia contar... Uma delas? Tem a ver com a final da Conference League: eu disputava uma vaga com outro jogador, e toda a comissão técnica dele recomendava que o outro jogasse no meu lugar. Mas Mourinho respondeu: 'Não, amanhã Nicolò tem que jogar porque vai fazer gol'. Outras vezes, ele entrava no vestiário e dizia: 'Amanhã vamos começar forte, colocar os adversários em dificuldade e sair na frente por 1 a 0'. E, no dia seguinte, começávamos forte e saíamos na frente por 1 a 0. Ele é um mestre. Fora de campo, me ajudou muito. Até hoje nos falamos pelo WhatsApp: às vezes ele escreve, às vezes eu. O fato de um treinador que comandou craques de nível mundial encontrar tempo, espontaneamente, para perguntar como estou mostra a grandeza do homem antes mesmo da do técnico."


  • O ASTON VILLA E A PREMIER LEAGUE

    Você passou pelo Aston Villa na sua carreira. Esperava render mais na Premier League? Como foi sua experiência lá e, se for o caso, o que não deu certo?

    "A Premier League é a NBA do futebol e, sinceramente, jogar lá era um sonho meu. Também achava que meu estilo era perfeito para aquele futebol. No começo, eu jogava com frequência, em uma temporada incrível, que terminamos conquistando a classificação para a Champions League. Mas havia muita concorrência no ataque, com craques como Diaby, Watkins, Rogers e Bailey... O nível era altíssimo. Além disso, eu precisava me adaptar dentro de campo, na vida... também à cultura. E, para ser sincero, sentia muita falta da Itália. Ainda assim, acredito que tive grandes momentos, como a vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal, em que fui titular. Foi uma experiência que enriqueceu minha bagagem pessoal, e fico feliz por ter ajudado a levar um clube tão importante como o Aston Villa à Champions"

  • OS ESTÁDIOS DO CORAÇÃO

    Você jogou em estádios icônicos e importantíssimos. Qual deles mais te marcou? Talvez o do Galatasaray, pela atmosfera?

    "É verdade (risos, nota da redação). Joguei em estádios fantásticos como Anfield, Old Trafford, San Siro, o Olímpico... No Galatasaray, a torcida cria uma atmosfera surreal. Você não consegue ouvir um companheiro a um metro de distância e precisa falar no ouvido dele. Em todos os jogos, há de 50 a 60 mil pessoas empolgadas. Parece sempre uma final de Champions League. E, claro, o Olímpico... Nem preciso dizer: quando a torcida empurra, você já entra em campo vencendo por 1 a 0. Mas o estádio que mais me marcou foi o Bernabéu. Jogar ali um Real Madrid x Roma, minha primeira partida oficial naquele nível, é algo que nunca vou esquecer."

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  • LEÃO NO GALATASARAY? FEZ BEM

    Na última janela de transferências, Leao foi do Milan para o Galatasaray. Você, que já jogou lá, acha que ele fez uma boa escolha?

    "Na minha opinião, sim. Leao é um jogador de nível mundial, um dos melhores pontas da atualidade. O Galatasaray é um clube de grande prestígio, disputa a Liga dos Campeões, e o futebol turco está crescendo muito com a chegada de jogadores como Osimhen e Sané. Se ele teve a oportunidade de jogar no Galatasaray e disputar a Liga dos Campeões pelo clube, certamente fez uma boa escolha. Desejo tudo de bom a ele e que continue se divertindo e mostrando a todos o quanto é bom. Mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, simpatizo com ele de cara."