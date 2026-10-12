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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Zaniolo ao CM: "Alaba é uma demonstração de força da Udinese. Milan? Havia rumores sobre os grandes clubes, mas eu queria ficar"

N. Zaniolo
Udinese
Milan
Lazio
Mercado da bola

Primeira parte da entrevista exclusiva com o atacante da Juventus.

O presente, as ambições e a vontade de continuar mostrando seu valor. Nicolò Zaniolo escolheu recomeçar na Udinese por duas vezes. Se, há um ano, a decisão foi motivada pela busca de regularidade e pela vontade de deixar sua marca ao voltar para casa, neste verão, após semanas de muitas discussões, ele escolheu permanecer na Udinese para tentar sonhar mais alto.

Ao fazer um balanço de sua experiência no Friuli, falar dos objetivos pessoais e da equipe e revelar algumas curiosidades fora de campo, o atacante italiano falou com exclusividade, sobre todos esses assuntos, ao Calciomercato e ao Goal sem esconder suas ambições.


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  • ESTOU MELHOR, VAMOS RECOMEÇAR COM MAIS FORÇA

    Vamos começar pela temporada, que está prestes a ser retomada após a pausa. Vocês começaram bem, mas depois as coisas não funcionaram tão bem antes da pausa. O que podemos esperar desta Udinese na volta? E como está a recuperação da sua lesão?

    Começamos muito bem nas duas primeiras partidas, vencendo o Monza e empatando com o Como. Depois, porém, o início de temporada não foi o que tínhamos planejado, e sabemos que precisamos melhorar alguns aspectos. Conversamos entre nós todos os dias para tentar corrigir o que tem faltado neste período. A pausa certamente serviu para trabalharmos melhor, nos unirmos novamente e encontrarmos motivação extra. Agora é hora de voltar, e precisamos voltar mais fortes. Quanto a mim, pessoalmente, está tudo bem. Tive esse pequeno contratempo depois da lesão, mas estamos fazendo um ótimo trabalho com a equipe médica. Estou no centro de treinamento todos os dias, trabalhando na recuperação, e em breve poderei voltar a dar uma contribuição importante a esta equipe.

  • ALABA É UM GRANDE CAMPEÃO

    Em Udine, tem você e muitos outros, como Ekkelenkamp e Davis. Agora, Alaba também chegou. A Udinese está voltando a ser uma grande referência e uma plataforma de lançamento, não só na Itália, mas também na Europa?

    "Sem dúvida, a Udinese é um clube histórico da Itália que, por sua natureza, sempre teve grandes jogadores e muitos talentos. A chegada de David [Alaba] demonstra a força do clube, que não quer se contentar com a boa temporada do ano passado e busca conquistas ainda maiores. Não preciso descrever David: ele é um grande campeão, jogou em times como Real Madrid e Bayern de Munique e certamente vai nos trazer muita experiência e uma mentalidade vencedora. Estamos muito felizes por tê-lo conosco. Ele chegou com toda a humildade, que é o que, no fim das contas, distingue um grande campeão de um jogador apenas muito bom. Só posso falar bem dele: é um dos jogadores de que precisávamos, e mal posso esperar para jogar ao lado dele.

  • OS SEGREDOS DE RUNJAIC

    Você pode nos contar uma curiosidade sobre Kosta Runjaic? Que tipo de treinador ele é e o que traz de suas experiências no exterior? Nós o conhecemos pelo filtro do idioma, que esconde um pouco como ele é...

    O treinador é muito direto e claro: se tem algo positivo a dizer, ele diz; se tem algo negativo, diz com a mesma franqueza. Gosto muito do método dele. É uma forma de trabalhar prática e baseada no grupo. No futebol de hoje, você pode ter o time mais forte que quiser, mas, se não houver união e entrosamento, não vai muito longe. Ele se concentra muito nisso. Na temporada passada, fizemos uma grande campanha também graças a ele. Esperamos poder voltar a sorrir, porque merecemos pelo tanto que trabalhamos durante a semana.

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  • A RENOVAÇÃO E OS RUMORES DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

    Neste verão, falou-se muito sobre a renovação do seu contrato após sua contratação em definitivo junto ao Galatasaray. O que havia de verdade nos rumores que ligavam você a outros clubes, como o Milan, e o que levou você a permanecer em Udine?

    "Foi um verão um pouco turbulento, que me fez refletir e entender o que eu realmente queria. Minha intenção sempre foi ficar aqui, porque me senti muito bem. A Udinese é uma família para mim: me acolheu, me apoiou e me ajudou em tudo. Tenho um grande sentimento de pertencimento e gratidão por este clube. No futebol, há muitas questões contratuais... houve uma pequena negociação, mas, felizmente, tudo terminou bem. Os outros clubes? Quando você faz uma boa temporada, é normal que surjam rumores ligando seu nome a grandes clubes, mas eu queria ouvir a Udinese primeiro. A intenção do clube era me manter, e agora cabe a mim retribuir a confiança em campo".


    Quem é o melhor entre seus companheiros na Udinese? E quem é o mais divertido?

    Temos muitos jogadores jovens e promissores, mas também outros de qualidade, como Solet, Davis... Ekkelenkamp e Okoye também. Escolher apenas um seria uma falta de respeito. Os mais divertidos? Sem dúvida, Soltet (ri, nota da redação), mas Okoye também!