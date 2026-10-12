O presente, as ambições e a vontade de continuar mostrando seu valor. Nicolò Zaniolo escolheu recomeçar na Udinese por duas vezes. Se, há um ano, a decisão foi motivada pela busca de regularidade e pela vontade de deixar sua marca ao voltar para casa, neste verão, após semanas de muitas discussões, ele escolheu permanecer na Udinese para tentar sonhar mais alto.

Ao fazer um balanço de sua experiência no Friuli, falar dos objetivos pessoais e da equipe e revelar algumas curiosidades fora de campo, o atacante italiano falou com exclusividade, sobre todos esses assuntos, ao Calciomercato e ao Goal sem esconder suas ambições.





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