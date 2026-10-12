Zaniolo ao CM: "Alaba, demonstração de força da Udinese. Milan? Havia rumores sobre os grandes clubes, mas eu queria ficar"

O presente, as ambições e a vontade de continuar mostrando seu valor. Nicolò Zaniolo escolheu recomeçar duas vezes na Udinese e, se há um ano tomou essa decisão para ter sequência, deixar sua marca e voltar para casa, neste verão, depois de semanas de muitas discussões, optou por permanecer na Udinese para tentar sonhar mais alto.

Ao fazer um balanço de sua experiência em Friuli, falar dos objetivos pessoais e da equipe e revelar algumas curiosidades fora de campo, o atacante italiano falou com exclusividade sobre tudo a Calciomercato e Goal, sem esconder suas ambições.





LEIA AQUI A PARTE SOBRE A ROMA E OS SONHOS COM A SELEÇÃO ITALIANA



LEIA AQUI A PARTE SOBRE O EXTERIOR, MOURINHO E LEAO