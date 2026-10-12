A Roma e a seleção italiana, duas histórias marcadas por emoções intensas, expectativas mais ou menos esperadas e também por laços que se romperam, foram refeitos e deixaram lembranças que permanecem ao longo do tempo. Nicolò Zaniolo, em entrevista exclusiva ao Calciomercato e Goal, relembrou seu passado na Roma e os sonhos com a seleção italiana que continua a alimentar. As decisões do passado, inclusive aquelas que não tomaria novamente, o moldaram até aqui. Seu maior sonho, porém, continua sendo disputar uma Copa do Mundo pela Itália, prioridade absoluta de sua carreira, ainda em andamento.





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