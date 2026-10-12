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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Zaniolo ao CM: "A Roma foi a experiência mais bonita, mas não repetiria muitas coisas. Quero merecer uma vaga na Copa do Mundo com a Itália. Gasperini? Visionário"

N. Zaniolo
Itália
Roma
Udinese
Especiais e Opinião

Segunda parte da entrevista exclusiva com o atacante da Juventus.

A Roma e a seleção italiana, duas histórias marcadas por emoções intensas, expectativas mais ou menos esperadas e também por laços que se romperam, foram refeitos e deixaram lembranças que permanecem ao longo do tempo. Nicolò Zaniolo, em entrevista exclusiva ao Calciomercato e Goal, relembrou seu passado na Roma e os sonhos com a seleção italiana que continua a alimentar. As decisões do passado, inclusive aquelas que não tomaria novamente, o moldaram até aqui. Seu maior sonho, porém, continua sendo disputar uma Copa do Mundo pela Itália, prioridade absoluta de sua carreira, ainda em andamento.


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  • O NOVO CICLO DA SELEÇÃO ITALIANA DE MANCINI

    A lesão que você está enfrentando e tratando o obrigou a deixar a concentração da seleção italiana. Que ambiente você encontrou no grupo em Coverciano? Como vê essa nova fase da Itália?

    "A seleção italiana deve ser um objetivo e um sonho constante para todos os jogadores italianos, porque, quando você veste a camisa da Itália, representa uma nação inteira. Nos poucos dias em que estive lá, percebi de imediato essa vontade de fazer um bom trabalho, de renascer, de levar a Itália de volta ao lugar que merece. O técnico Mancini conseguiu imprimir sua marca desde o início, e estou confiante de que essa nova fase trará grandes alegrias. Quanto a mim e ao futuro, sei que vestir a camisa da Itália é um privilégio que precisa ser merecido, e o campo é o melhor juiz".

  • LAMENTO POR ZENICA?

    Você lamenta não ter estado em Zenica e, consequentemente, na última Copa do Mundo?

    "Mais do que uma frustração pessoal, é uma frustração de todos os italianos. Não importa quem estava em campo, o importante era ir à Copa, e não conseguimos. Agora vamos arregaçar as mangas: daqui a quatro anos, teremos outra oportunidade. Começou um novo ciclo e esperamos que desta vez dê certo para recolocar a Itália no palco que lhe cabe."

  • OBJETIVO: COPA DO MUNDO. TODOS GOSTARÍAMOS DE CONQUISTAR O TÍTULO ITALIANO, MAS...

    Que objetivos você traçou para o futuro e para sua trajetória na Udinese?

    "Sempre estabeleço metas de curto prazo. Agora só quero voltar a campo e competir no meu nível pela Udinese. Meu maior sonho continua sendo disputar uma Copa do Mundo pela Itália. Com o clube, o objetivo é igualar ou superar os 50 pontos do ano passado. Podemos falar em Europa? Temos que ser humildes. É claro que gostaríamos de conquistar o título italiano, mas não somos os únicos... O time é forte, podemos fazer grandes coisas, mas há muitas equipes bem preparadas. É preciso ser realista"


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  • O PAPEL

    Seu papel em Udine, e também na seleção, está mudando e mudou muito ao longo do tempo. "Um camisa 10 emprestado ao ataque" é uma definição adequada para descrever você hoje?

    "Joguei em muitas funções ao longo da minha carreira: comecei como meia, pelo lado do meio-campo, e depois passei a jogar pela direita na Roma. As lesões tiraram um pouco da explosão que eu tinha para percorrer toda a lateral e me levaram mais para o centro do campo. Acho que jogar como meia-atacante é o que mais combina comigo: preciso ver o gol à minha frente, não ficar de costas para ele. Posso chutar de fora da área e dar assistências aos companheiros. São características minhas."

  • Roma foi a experiência mais bonita. Muitas coisas eu não faria de novo.

    Você mencionou a Roma. Se pudesse voltar atrás, mudaria algo nas decisões que tomou ou, de forma mais geral, na sua experiência no clube?

    "Minha passagem pela Roma foi uma das experiências mais importantes e de maior aprendizado da minha vida. Guardo grandes alegrias, como a conquista da Conference League, a estreia no Bernabéu e o primeiro gol na Série A, contra o Sassuolo, mas também decepções. Deixei muitos amigos em Roma, minha esposa é de lá, meu primeiro filho nasceu lá... Estamos até pensando em voltar a morar na cidade quando minha carreira terminar. Talvez eu não repetisse muitas coisas, mas, sem aqueles erros e sem lesões tão graves como as no ligamento cruzado, hoje eu não seria a pessoa e o atleta que sou. Elas me ensinaram a cuidar do corpo, da alimentação e da prevenção. Hoje, não entro em campo sem antes fazer trabalho de prevenção. Lamentei ter encerrado minha relação de forma um pouco brusca com o ambiente da Roma, pelo qual ainda torço e que continuo apoiando"


  • A Roma agora tenta sonhar alto com Gasperini, com quem você trabalhou na Atalanta. Que lembrança você tem dele? Dá para falar em Scudetto?

    "Gasperini é um treinador incrível. Consegue tirar 120% de cada jogador e faz você voar física e mentalmente. Na Atalanta, eu vinha de um problema no quinto metatarso e não conseguia atender plenamente às suas exigências, mas tive a honra de ser treinado por um visionário como ele. Por onde passa, deixa sua marca, e a Roma está voando nesta temporada. Certamente terá algo a dizer na disputa pelo Scudetto".