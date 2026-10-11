Neste verão, falou-se muito da renovação do seu contrato após sua contratação em definitivo junto ao Galatasaray. O que havia de verdade nos rumores que ligavam você a outros clubes, como Milan e Lazio, e o que o levou a permanecer em Udine?
"Foi um verão um pouco turbulento, que me fez refletir e entender o que eu realmente queria. Minha intenção sempre foi ficar aqui, porque me senti muito bem. A Udinese é uma família para mim: me acolheu, me apoiou e me ajudou em tudo. Tenho um grande sentimento de pertencimento e gratidão por este clube. No futebol, há muitas questões contratuais... Houve uma pequena negociação, mas, felizmente, tudo terminou bem. Os outros clubes? Quando você faz uma boa temporada, é normal que surjam rumores ligando seu nome a grandes clubes, mas eu queria ouvir primeiro a Udinese. A intenção do clube era me manter, e agora cabe a mim retribuir a confiança em campo".
Quem é o melhor entre seus companheiros na Udinese? E quem é o mais divertido?
Temos muitos jogadores muito jovens e promissores, mas também outros de qualidade, como Solet, Davis... Ekkelenkamp e Okoye também. Escolher apenas um seria uma falta de respeito. Os mais divertidos? Sem dúvida, Soltet (risos, nota da redação), mas Okoye também!