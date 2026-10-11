Em Udine, tem você e muitos outros, como Ekkelenkamp e Davis, e agora chegou também Alaba. A Udinese está voltando a ser uma grande referência e uma plataforma de lançamento, não só na Itália, mas também na Europa?

Com certeza, a Udinese é um clube tradicional da Itália que, por sua natureza, sempre teve grandes jogadores e muitos talentos. A chegada de David [Alaba] é uma demonstração da força do clube, que não quer se contentar com a boa temporada do ano passado e busca conquistas ainda maiores. Não cabe a mim descrever David: ele é um grande campeão, jogou por clubes como Real Madrid e Bayern de Munique e certamente vai nos trazer muita experiência e uma mentalidade vencedora. Estamos muito felizes por tê-lo conosco. Ele chegou com a maior humildade, algo que, no fim das contas, distingue um grande campeão de um jogador que é apenas bom. Só posso falar bem dele. É um dos jogadores de que precisávamos e mal posso esperar para jogar ao lado dele.