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Ao VivoIngressos
cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Zaniolo ao CM - 1: "Alaba, demonstração de força da Udinese. Milan? Havia rumores sobre os grandes clubes, mas eu queria ficar"

N. Zaniolo
Udinese
Milan
Lazio
Mercado da bola

Primeira parte da entrevista exclusiva com o atacante da Juventus.

O presente, as ambições e a vontade de continuar mostrando seu valor. Nicolò Zaniolo escolheu recomeçar no Udinese duas vezes: há um ano, para ganhar sequência e deixar sua marca ao voltar para casa; neste verão, após semanas de muitas discussões, decidiu permanecer no Udinese para tentar sonhar ainda mais alto.

Em um balanço de sua experiência em Friuli, ao falar dos objetivos pessoais e da equipe e revelar algumas curiosidades fora de campo, o atacante italiano conversou com exclusividade sobre todos esses assuntos com Calciomercato e Goal sem esconder suas ambições.


  • ESTOU MELHOR, VAMOS RECOMEÇAR COM MAIS FORÇA

    Vamos começar pela temporada, que está prestes a recomeçar após a pausa. Vocês começaram bem, mas depois as coisas não andaram tão bem antes da pausa. O que podemos esperar da Udinese na volta? E como você está em relação à sua lesão?

    Começamos muito bem nas duas primeiras partidas, vencendo o Monza e empatando com o Como. Depois, não tivemos o início que havíamos planejado e sabemos que precisamos melhorar em alguns aspectos. Conversamos todos os dias entre nós para tentar melhorar o que tem nos faltado neste período. A pausa certamente serviu para trabalharmos melhor, nos unirmos novamente e encontrarmos motivações extras. Agora é hora de voltar, e precisamos voltar mais fortes. Quanto a mim, pessoalmente, está tudo bem. Tive esse pequeno contratempo depois da lesão, mas estamos fazendo um ótimo trabalho com a equipe médica. Estou no campo todos os dias me recuperando e, em breve, poderei voltar a dar uma contribuição importante para esta equipe.

  • ALABA É UM GRANDE CAMPEÃO

    Em Udine, tem você e muitos outros, como Ekkelenkamp e Davis, e agora chegou também Alaba. A Udinese está voltando a ser uma grande referência e uma plataforma de lançamento, não só na Itália, mas também na Europa?

    Com certeza, a Udinese é um clube tradicional da Itália que, por sua natureza, sempre teve grandes jogadores e muitos talentos. A chegada de David [Alaba] é uma demonstração da força do clube, que não quer se contentar com a boa temporada do ano passado e busca conquistas ainda maiores. Não cabe a mim descrever David: ele é um grande campeão, jogou por clubes como Real Madrid e Bayern de Munique e certamente vai nos trazer muita experiência e uma mentalidade vencedora. Estamos muito felizes por tê-lo conosco. Ele chegou com a maior humildade, algo que, no fim das contas, distingue um grande campeão de um jogador que é apenas bom. Só posso falar bem dele. É um dos jogadores de que precisávamos e mal posso esperar para jogar ao lado dele.

  • OS SEGREDOS DE RUNJAIC

    Você pode nos contar alguma curiosidade sobre Kosta Runjaic? Que tipo de treinador ele é e o que traz de suas experiências no exterior? Nós o conhecemos pelo filtro do idioma, que acaba escondendo um pouco quem ele é...

    O treinador é muito direto e claro: se tem algo positivo a dizer, ele diz; se tem algo negativo, também fala abertamente. Gosto muito do método dele. É uma forma de trabalhar prática e baseada no grupo. No futebol de hoje, você pode ter o time mais forte que quiser, mas, se não houver união e entrosamento, não vai longe. Ele dá muita atenção a isso. No ano passado, fizemos uma grande temporada também graças a ele. Esperamos poder voltar a sorrir, porque merecemos, pelo tanto que trabalhamos durante a semana.

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  • A RENOVAÇÃO E OS RUMORES SOBRE MILAN E LAZIO

    Neste verão, falou-se muito da renovação do seu contrato após sua contratação em definitivo junto ao Galatasaray. O que havia de verdade nos rumores que ligavam você a outros clubes, como Milan e Lazio, e o que o levou a permanecer em Udine?

    "Foi um verão um pouco turbulento, que me fez refletir e entender o que eu realmente queria. Minha intenção sempre foi ficar aqui, porque me senti muito bem. A Udinese é uma família para mim: me acolheu, me apoiou e me ajudou em tudo. Tenho um grande sentimento de pertencimento e gratidão por este clube. No futebol, há muitas questões contratuais... Houve uma pequena negociação, mas, felizmente, tudo terminou bem. Os outros clubes? Quando você faz uma boa temporada, é normal que surjam rumores ligando seu nome a grandes clubes, mas eu queria ouvir primeiro a Udinese. A intenção do clube era me manter, e agora cabe a mim retribuir a confiança em campo".


    Quem é o melhor entre seus companheiros na Udinese? E quem é o mais divertido?

    Temos muitos jogadores muito jovens e promissores, mas também outros de qualidade, como Solet, Davis... Ekkelenkamp e Okoye também. Escolher apenas um seria uma falta de respeito. Os mais divertidos? Sem dúvida, Soltet (risos, nota da redação), mas Okoye também!