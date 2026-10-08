Zanetti: "Ajudo a Inter tanto em campo quanto no marketing e no social. O talento não basta"

"Ganhei a Champions aos 37 anos, era a minha última oportunidade. Continuei jogando porque me sentia bem. Vou fazer 39 anos, e é a única lesão grave da minha carreira, quando rompi o tendão de Aquiles. Todos ali pensavam: "Ok, então ele vai parar de jogar, porque com 39 anos como vai conseguir se recuperar?" Eu não queria encerrar a carreira dessa maneira, ainda queria pelo menos fazer mais uma partida diante dos meus torcedores em San Siro e depois, sim, me recupero em tempo recorde, em 5 meses e meio já estava de volta em campo.

Uma lesão para a qual são necessários no mínimo 8 meses. Entro, faltam 10 minutos em uma partida, me sinto bem, a partida acaba. Enquanto eu estava tomando banho, foi o primeiro momento em que digo: esta é a minha última temporada. Eu podia continuar porque ia fazer 40 anos, me sentia bem para continuar, mas sempre disse a mim mesmo: melhor parar quando você ainda está bem"