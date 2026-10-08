Convidado do podcast The Long Game, de Melissa Satta, o vice-presidente da Inter e ex-ídolo Javier Zanetti falou sobre o presente dentro do clube, mas também sobre como vive a vida, como atleta, mesmo já tendo parado há muito tempo, fora de campo.
Zanetti: "Ajudo a Inter tanto em campo quanto no marketing e no social. O talento não basta"
O mesmo físico de quando jogava
"Todo mundo me pergunta qual é o segredo para eu estar igual a 30 anos atrás. Sinceramente, vivo um dia de cada vez. Tudo o que faço, faço com paixão. Eu sempre treino, se consigo, todos os dias. Do que sinto falta do futebol? O que mais sinto falta são os treinamentos e de estar com os companheiros. Eu treino porque isso me faz sentir bem. Jogo padel por diversão, mas encaro isso como um treino. Tudo o que faço é baseado em uma vida saudável, tento dar tudo em tudo o que faço. Quando vamos de férias, eu brinco com a minha esposa, eu disse: "Escuta, vamos para qualquer lugar, você escolhe". Desde que tenha uma academia".
A lesão no fim da carreira
"Ganhei a Champions aos 37 anos, era a minha última oportunidade. Continuei jogando porque me sentia bem. Vou fazer 39 anos, e é a única lesão grave da minha carreira, quando rompi o tendão de Aquiles. Todos ali pensavam: "Ok, então ele vai parar de jogar, porque com 39 anos como vai conseguir se recuperar?" Eu não queria encerrar a carreira dessa maneira, ainda queria pelo menos fazer mais uma partida diante dos meus torcedores em San Siro e depois, sim, me recupero em tempo recorde, em 5 meses e meio já estava de volta em campo.
Uma lesão para a qual são necessários no mínimo 8 meses. Entro, faltam 10 minutos em uma partida, me sinto bem, a partida acaba. Enquanto eu estava tomando banho, foi o primeiro momento em que digo: esta é a minha última temporada. Eu podia continuar porque ia fazer 40 anos, me sentia bem para continuar, mas sempre disse a mim mesmo: melhor parar quando você ainda está bem"
A passagem para dirigente
"Quando parei de jogar, a Inter me disse: “Olha, queremos que você seja o vice-presidente, porque para nós é um cargo importante”. Fiquei muito feliz porque esse vínculo com o clube continuava, mas ao mesmo tempo pensei: “Vice-presidente da Inter, grande responsabilidade, preciso me preparar”.
Passei de treinar com meus companheiros por 25 anos em um campo para uma reunião com dez dirigentes que falavam inglês, de finanças e de marketing. Comecei a estudar e continuo estudando na Universidade Bocconi, porque encontrei um professor que montou um programa para mim e isso me ajudou muito. Esse é o conselho que posso dar aos jovens: não esperem o fim"
ESPORTE, MARKETING E SOCIAL
"A visão que você tem como jogador de futebol é muito diferente da que você tem como dirigente. Quando eu estava com meus companheiros, não conseguia entender muitas coisas porque precisava conhecê-las. Por isso, acredito que estudar me ajudou muito e abriu a minha mente.
Eu quero ser um dirigente que não esteja ligado apenas à parte esportiva, mas que também possa ser útil no marketing, no social e em todos os projetos que temos para fazer o nosso clube crescer.
Todo mundo quer ser treinador, mas não é tão óbvio assim. Mesmo que você tenha sido um grande jogador, isso não quer dizer que depois você possa ser um grande treinador. Ali também você precisa se preparar. Porém, ao se preparar, você começa a descobrir muitas alternativas e depois escolhe onde se sente mais à vontade. Não. O talento sozinho não basta. O talento precisa ser alimentado todos os dias, você precisa treiná-lo".
Cuidar da cabeça dos jogadores
"Acho que a parte mental precisa ser acompanhada ainda mais. Está começando a receber a importância que merece, mas, na minha opinião, ainda não é suficiente. Na Inter, temos pessoas à disposição que também acompanham essa parte, porque entendemos que ela é muito importante.
Todo mundo pensa que os jogadores são máquinas: treinam, jogam e precisam estar sempre a 100%. Mas nem sempre é assim. Muitas coisas da vida privada de uma pessoa podem influenciar o rendimento. É aí que precisamos estar atentos e trabalhar"
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