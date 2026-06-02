Zagueiro recebe, de forma surpreendente, o status de “intocável” no Chelsea, já que a equipe de Xabi Alonso rejeita “várias propostas”

A diretoria do clube decidiu tomar uma posição definitiva sobre o futuro do zagueiro, bloqueando qualquer possibilidade de saída no meio do ano. Apesar de seu status de jogador protegido, Acheampong disputou apenas 17 partidas da Premier League durante a última temporada nacional, sendo que em nove delas entrou como reserva. Ele acumulou um total de 663 minutos na primeira divisão, marcando um gol, mas o clube considera seu potencial defensivo bruto um trunfo insubstituível para o futuro.