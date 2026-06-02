AFP
Traduzido por
Zagueiro recebe, de forma surpreendente, o status de “intocável” no Chelsea, já que a equipe de Xabi Alonso rejeita “várias propostas”
O Blues rejeita propostas de transferência
De acordo com a BBC, o Chelsea rejeitou categoricamente várias propostas de transferência pelo seu jovem zagueiro Acheampong. O jogador de 20 anos, formado na base do clube, recebeu oficialmente o status de “intocável” no que diz respeito ao seu futuro em Stamford Bridge. Essa designação interna coloca o versátil lateral exatamente no mesmo grupo de jogadores protegidos que estrelas consagradas do time principal, como os atacantes João Pedro e Cole Palmer, além do meio-campista Moises Caicedo.
- (C)Getty images
Conselho de Administração assume uma posição firme
A diretoria do clube decidiu tomar uma posição definitiva sobre o futuro do zagueiro, bloqueando qualquer possibilidade de saída no meio do ano. Apesar de seu status de jogador protegido, Acheampong disputou apenas 17 partidas da Premier League durante a última temporada nacional, sendo que em nove delas entrou como reserva. Ele acumulou um total de 663 minutos na primeira divisão, marcando um gol, mas o clube considera seu potencial defensivo bruto um trunfo insubstituível para o futuro.
Alonso herda o graduado protegido
A evolução de Acheampong representa um raro ponto positivo para o Chelsea, que passou por uma temporada extremamente decepcionante, terminando em 10º lugar na Premier League e a impressionantes 33 pontos do campeão Arsenal. O futuro a longo prazo do zagueiro ficará agora a cargo de Alonso, que foi recentemente nomeado novo técnico do Chelsea após a saída de Liam Rosenior.
- Getty Images Sport
Os rivais estão de olho em Stamford Bridge
Acheampong tem contrato até junho de 2029, e ainda não está claro se ele está buscando ativamente uma saída. No entanto, Arsenal, Newcastle United e Crystal Palace estão acompanhando de perto sua situação, enquanto o Bournemouth mantém o interesse demonstrado desde o verão passado. Alonso precisa agora integrar o cobiçado zagueiro aos seus planos de pré-temporada para afastar esses pretendentes e reconstruir o elenco antes que a próxima janela de transferências se feche.