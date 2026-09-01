A passagem de Todibo pela Premier League chegou a uma encruzilhada, já que o West Ham United anunciou oficialmente a saída temporária do zagueiro. O jogador de 26 anos acertou sua transferência para o RC Lens, onde passará o restante da temporada 2024-25.

O francês chegou originalmente ao West Ham em agosto de 2024. A estrutura daquele acordo foi inicialmente de empréstimo junto ao Nice, mas continha uma cláusula de compra obrigatória no valor de pouco mais de £ 34 milhões. Agora, após concluir essa transferência em definitivo para o London Stadium, o clube decidiu que o melhor caminho para o jogador é buscar minutos regulares de volta à França.