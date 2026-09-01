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Zagueiro do West Ham, Jean-Clair Todibo conclui transferência por empréstimo para o RC Lens após perder espaço com Nuno Espirito Santo
Retorno à Ligue 1 para ex-jogador do Barcelona
A passagem de Todibo pela Premier League chegou a uma encruzilhada, já que o West Ham United anunciou oficialmente a saída temporária do zagueiro. O jogador de 26 anos acertou sua transferência para o RC Lens, onde passará o restante da temporada 2024-25.
O francês chegou originalmente ao West Ham em agosto de 2024. A estrutura daquele acordo foi inicialmente de empréstimo junto ao Nice, mas continha uma cláusula de compra obrigatória no valor de pouco mais de £ 34 milhões. Agora, após concluir essa transferência em definitivo para o London Stadium, o clube decidiu que o melhor caminho para o jogador é buscar minutos regulares de volta à França.
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Dificuldades sob o comando de Nuno Santo
Apesar de ter feito 54 partidas pelo West Ham desde sua chegada, a influência de Todibo diminuiu significativamente nos últimos meses. O defensor ainda não atuou pela equipe de Santo na atual temporada, já que o técnico português tem preferido outras combinações defensivas em sua linha de defesa.
O ex-jogador de Barcelona e Toulouse frequentemente foi elogiado por sua velocidade de recuperação e pela qualidade técnica com a bola, mas as exigências físicas da Premier League e os requisitos específicos do sistema de Nuno parecem ter criado um descompasso.
Uma carreira de transferências de alto perfil
A carreira de Todibo foi marcada por passagens por grandes clubes, começando com sua transferência de destaque do Toulouse para o Barcelona ainda adolescente. Embora seu tempo no Camp Nou tenha sido limitado em número de jogos, isso preparou o terreno para uma trajetória que o levou por várias das principais ligas da Europa.
A decisão do West Ham de investir pesado no francês foi vista como uma demonstração de ambição, mas os rumos no futebol podem mudar rapidamente. A ida para o RC Lens representa uma espécie de retorno a uma liga na qual ele se sente confortável e em que historicamente teve bom desempenho. Para o West Ham, o empréstimo ajuda a equilibrar o elenco e reduz a folha salarial por um jogador que não vinha tendo qualquer ação competitiva.
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Lens reforça suas opções defensivas
Para o RC Lens, garantir um jogador do calibre de Todibo representa um grande golpe no mercado. O clube francês vinha buscando acrescentar qualidade e experiência ao seu setor defensivo, e Todibo traz tanto bagagem internacional quanto amplo conhecimento da Ligue 1. O acordo é de empréstimo por uma temporada, o que se encaixa perfeitamente na estratégia do Lens de adicionar talento de alto nível sem o peso financeiro imediato de uma taxa de transferência enorme.
Os torcedores do West Ham acompanharão de perto seu desempenho, já que o clube ainda mantém uma participação financeira significativa em seu futuro. Se Todibo for bem na França, isso pode levar a uma transferência em definitivo no próximo verão europeu ou a uma reintegração ao elenco do West Ham em circunstâncias potencialmente diferentes.
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