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West Ham United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Zagueiro do West Ham, Jean-Clair Todibo conclui transferência por empréstimo para o RC Lens após perder espaço com Nuno Espirito Santo

J. Todibo
West Ham
Mercado da bola
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Lens
Campeonato Francês

O West Ham United confirmou que o zagueiro francês Jean-Clair Todibo deixou o London Stadium para se juntar ao RC Lens, da Ligue 1, por empréstimo de uma temporada. A transferência marca um retorno rápido à sua terra natal para o defensor, que teve dificuldades para manter uma vaga regular entre os titulares sob o atual comando de Nuno Espirito Santo no leste de Londres.

  • Retorno à Ligue 1 para ex-jogador do Barcelona

    A passagem de Todibo pela Premier League chegou a uma encruzilhada, já que o West Ham United anunciou oficialmente a saída temporária do zagueiro. O jogador de 26 anos acertou sua transferência para o RC Lens, onde passará o restante da temporada 2024-25.

    O francês chegou originalmente ao West Ham em agosto de 2024. A estrutura daquele acordo foi inicialmente de empréstimo junto ao Nice, mas continha uma cláusula de compra obrigatória no valor de pouco mais de £ 34 milhões. Agora, após concluir essa transferência em definitivo para o London Stadium, o clube decidiu que o melhor caminho para o jogador é buscar minutos regulares de volta à França.

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  • Burnley v West Ham United - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Dificuldades sob o comando de Nuno Santo

    Apesar de ter feito 54 partidas pelo West Ham desde sua chegada, a influência de Todibo diminuiu significativamente nos últimos meses. O defensor ainda não atuou pela equipe de Santo na atual temporada, já que o técnico português tem preferido outras combinações defensivas em sua linha de defesa.

    O ex-jogador de Barcelona e Toulouse frequentemente foi elogiado por sua velocidade de recuperação e pela qualidade técnica com a bola, mas as exigências físicas da Premier League e os requisitos específicos do sistema de Nuno parecem ter criado um descompasso.


  • Uma carreira de transferências de alto perfil

    A carreira de Todibo foi marcada por passagens por grandes clubes, começando com sua transferência de destaque do Toulouse para o Barcelona ainda adolescente. Embora seu tempo no Camp Nou tenha sido limitado em número de jogos, isso preparou o terreno para uma trajetória que o levou por várias das principais ligas da Europa.

    A decisão do West Ham de investir pesado no francês foi vista como uma demonstração de ambição, mas os rumos no futebol podem mudar rapidamente. A ida para o RC Lens representa uma espécie de retorno a uma liga na qual ele se sente confortável e em que historicamente teve bom desempenho. Para o West Ham, o empréstimo ajuda a equilibrar o elenco e reduz a folha salarial por um jogador que não vinha tendo qualquer ação competitiva.

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    Lens reforça suas opções defensivas

    Para o RC Lens, garantir um jogador do calibre de Todibo representa um grande golpe no mercado. O clube francês vinha buscando acrescentar qualidade e experiência ao seu setor defensivo, e Todibo traz tanto bagagem internacional quanto amplo conhecimento da Ligue 1. O acordo é de empréstimo por uma temporada, o que se encaixa perfeitamente na estratégia do Lens de adicionar talento de alto nível sem o peso financeiro imediato de uma taxa de transferência enorme.

    Os torcedores do West Ham acompanharão de perto seu desempenho, já que o clube ainda mantém uma participação financeira significativa em seu futuro. Se Todibo for bem na França, isso pode levar a uma transferência em definitivo no próximo verão europeu ou a uma reintegração ao elenco do West Ham em circunstâncias potencialmente diferentes.

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