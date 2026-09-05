O Real Madrid sofreu uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Real Betis em La Cartuja. A partida acabou sendo decidida por um momento altamente controverso em torno do pênalti perdido por Mbappe. O goleiro do Betis, Alvaro Valles, defendeu a cobrança do atacante francês e preservou a vantagem mínima de sua equipe.

No entanto, o afastamento na sequência gerou intenso debate sobre uma possível invasão. O zagueiro do Betis, Bartra, foi o primeiro jogador a reagir ao rebote e afastar a bola para a segurança. Após o apito final, o experiente defensor central admitiu que sua intervenção no tempo exato foi totalmente premeditada.