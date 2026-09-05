Getty Images Sport
Traduzido por
Zagueiro do Real Betis, Marc Bartra explica tática de pênalti "ensaiada" que frustrou Kylian Mbappe durante a derrota surpreendente do Real Madrid
Real Madrid tropeça em La Cartuja
O Real Madrid sofreu uma surpreendente derrota por 1 a 0 para o Real Betis em La Cartuja. A partida acabou sendo decidida por um momento altamente controverso em torno do pênalti perdido por Mbappe. O goleiro do Betis, Alvaro Valles, defendeu a cobrança do atacante francês e preservou a vantagem mínima de sua equipe.
No entanto, o afastamento na sequência gerou intenso debate sobre uma possível invasão. O zagueiro do Betis, Bartra, foi o primeiro jogador a reagir ao rebote e afastar a bola para a segurança. Após o apito final, o experiente defensor central admitiu que sua intervenção no tempo exato foi totalmente premeditada.
- Getty Images Sport
Bartra revela seu segredo nos pênaltis
Falando à Movistar+ após a partida, Bartra explicou que havia estudado a fundo as regras de invasão de área em cobranças de pênalti. O defensor posicionou deliberadamente os pés na linha da área para ganhar uma vantagem crucial na arrancada. Ele assumiu um enorme risco para garantir que pudesse afastar o perigo caso Valles defendesse.
"Tentei calcular da melhor maneira possível hoje", confessou Bartra ao falar sobre seu tempo de reação explosivo. "É verdade que, se ele batesse meio segundo antes ou depois, eu teria sido pego dentro da área. Mas acho que ali, no fim, tentei segurar o máximo que pude com o pé plantado e sem pisar nela, e deu certo."
Aprendendo com um ex-árbitro
A aposta calculada de Bartra foi, na verdade, inspirada por um incidente recente envolvendo o defensor do Valencia Jose Gaya. O astro do Betis percebeu Gaya usando uma técnica de salto semelhante na entrada da área e decidiu investigar a legalidade da jogada. Para esclarecer a regra, Bartra entrou em contato com um contato pessoal com experiência em arbitragem.
"Há algumas rodadas, acho que foi Gaya quem deu um pequeno salto, e eu perguntei a um amigo árbitro", explicou. "Ele é um amigo da Segunda B que não apita mais, e me disse que você pode ficar ali, desde que não esteja pisando nela."
- AFP
Betis comemora uma vitória histórica
A estratégia defensiva meticulosamente planejada rendeu enormes dividendos ao Betis. A liberação legal de Bartra garantiu que sua equipe saísse com uma famosa vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid. O time de Jose Mourinho agora precisa se reagrupar rapidamente e dar a volta por cima em seus próximos compromissos para evitar perder terreno na corrida pelo título. Enquanto isso, o Betis espera usar esse enorme impulso de confiança para ganhar um embalo vital para o restante da temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.