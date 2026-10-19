Guéhi foi um dos vários jogadores que optaram por não se ajoelhar durante as partidas da Premier League no fim de semana. O zagueiro, que chegou ao clube em janeiro, permaneceu de pé ao lado de Dominic Calvert-Lewin, Ainsley Maitland-Niles e Issa Diop enquanto outros jogadores fizeram o gesto.

A prática foi adotada inicialmente em junho de 2020, após o assassinato de George Floyd, mas os capitães decidiram reduzir sua frequência em 2022. Guéhi, que agora integra um grupo de quatro líderes no Manchester City, explicou que o gesto antirracista parece ter perdido sua força original.