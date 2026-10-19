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Zagueiro do Manchester City, Marc Guéhi explica por que deixou de se ajoelhar e comenta o veredicto financeiro do clube
Guéhi questiona o impacto do gesto de se ajoelhar
Guéhi foi um dos vários jogadores que optaram por não se ajoelhar durante as partidas da Premier League no fim de semana. O zagueiro, que chegou ao clube em janeiro, permaneceu de pé ao lado de Dominic Calvert-Lewin, Ainsley Maitland-Niles e Issa Diop enquanto outros jogadores fizeram o gesto.
A prática foi adotada inicialmente em junho de 2020, após o assassinato de George Floyd, mas os capitães decidiram reduzir sua frequência em 2022. Guéhi, que agora integra um grupo de quatro líderes no Manchester City, explicou que o gesto antirracista parece ter perdido sua força original.
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Defendendo uma mudança mais ampla na sociedade
Questionado se o gesto havia perdido o significado, Guéhi respondeu com franqueza. “Talvez”, disse. “Já faz um tempo que não me ajoelho. Eu sempre aplaudia pelo que o gesto realmente representa. A campanha continua, o que é ótimo. A mensagem continua, o que é ótimo. Mas é possível fazer mais. Sempre é possível fazer mais. Acho que precisamos ver como fazer a campanha avançar. Não acho que seja necessariamente uma questão do futebol. Acho que é uma questão mais ampla da sociedade. O futebol é uma referência que dá esperança de levar a mensagem adiante. Mas, quanto à possibilidade de fazer mais, vamos tentar. Espero que, junto com a PFA e a liga, possamos ver o que pode ser feito.”
Elenco do Manchester City ignora o barulho fora de campo
O zagueiro também comentou as notícias recentes sobre o Manchester City ter sido considerado culpado de graves infrações financeiras. Apesar de o clube ter recorrido da decisão, Guéhi afirmou que o elenco segue completamente tranquilo. “Há muitos rostos tranquilos porque temos muita confiança no clube e no que vem acontecendo aqui”, explicou.
“É muito fácil dar ouvidos ao que se fala por aí e ser afetado por tudo o que está acontecendo. Mas, como eu disse, fico muito feliz de ver o espírito de equipe, a união do grupo e todos lidando com o que está acontecendo e se concentrando apenas no futebol.”
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O que vem pela frente para Maresca e o Manchester City?
O técnico do City, Enzo Maresca, agora precisa preparar seu elenco para se recuperar da derrota da semana passada para o Paris Saint-Germain diante do AEK Athens. O Manchester City disputará esse confronto decisivo da Champions League sem Antoine Semenyo, afastado por oito semanas devido a uma lesão no joelho.
Enquanto isso, Erling Haaland será avaliado antes do início da partida após sofrer uma pancada. A equipe de Maresca precisará contar com a tão comentada união do elenco para conquistar um resultado importante na competição europeia.
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