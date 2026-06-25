Zagueiro do Inter e da seleção holandesa está prestes a assinar contrato surpresa com um grande clube grego

O tradicional gigante grego enfrenta uma agenda intensa neste verão, na tentativa de pôr fim a uma dolorosa seca de títulos no campeonato nacional, que remonta a 2010. A equipe de Neestrup tem programado partir na próxima semana para um estágio de pré-temporada na Holanda, viagem que terá como destaque um amistoso contra o Ajax, gigante da Eredivisie.

De Vrij, que infelizmente foi forçado a se retirar da seleção para a Copa do Mundo devido a uma lesão persistente na virilha, buscará concluir rapidamente seus exames médicos para se integrar ao elenco.