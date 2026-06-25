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Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Zagueiro do Inter e da seleção holandesa está prestes a assinar contrato surpresa com um grande clube grego

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O experiente zagueiro central holandês Stefan de Vrij está prestes a concretizar uma transferência inesperada para o Panathinaikos. O jogador de 34 anos está deixando a Inter como jogador sem contrato, após uma passagem bem-sucedida de oito anos pelo clube, e negociações avançadas estão em andamento para definir os detalhes finais de sua transferência para Atenas.

  • Grandes clubes gregos estão de olho em um zagueiro

    De acordo com o Eindhovens Dagblad, o ex-zagueiro do Feyenoord está pronto para embarcar em uma nova aventura continental após acumular mais de 300 partidas na Série A, entre passagens pela Lazio e pela Inter. Embora a negociação ainda não tenha sido oficialmente concluída, há grandes expectativas de que a assinatura do contrato ocorra em breve. A chegada do veterano é vista como uma importante demonstração de intenções por parte do clube de Atenas, que terminou em um decepcionante quarto lugar na Superliga Grega na última temporada, 20 pontos atrás do campeão AEK Atenas.


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    A saída de Benitez desencadeia uma reestruturação

    O clube grego iniciou uma ampla reformulação estrutural após sua fraca campanha no campeonato nacional, que acabou resultando na demissão do ex-técnico do Liverpool, Rafael Benítez. O técnico espanhol foi substituído por Jacob Neestrup, técnico dinamarquês de 38 anos, que chega com uma sólida reputação após um mandato bem-sucedido de quatro anos no comando do FC Copenhague. Neestrup está ansioso para trazer experiência de alto nível europeu para sua linha defensiva, identificando o jogador da seleção holandesa como o candidato ideal para liderar sua reconstrução tática.

  • O núcleo holandês ganha força

    No Estádio Olímpico, De Vrij encontrará rostos conhecidos ao se juntar a um elenco que já conta com vários jogadores com fortes laços com o futebol holandês. Ele se juntará ao atacante Cyriel Dessers, que marcou três gols em oito partidas durante sua temporada de estreia na Grécia, ao lado do meio-campista Tonny Vilhena, que ainda tem contrato por mais um ano. De Vrij traz um histórico incrível de conquistas, tendo conquistado três títulos da Série A, três troféus da Coppa Italia e três títulos da Supercoppa Italiana durante sua brilhante passagem pelos Nerazzurri.

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    A pré-temporada aguarda a contratação

    O tradicional gigante grego enfrenta uma agenda intensa neste verão, na tentativa de pôr fim a uma dolorosa seca de títulos no campeonato nacional, que remonta a 2010. A equipe de Neestrup tem programado partir na próxima semana para um estágio de pré-temporada na Holanda, viagem que terá como destaque um amistoso contra o Ajax, gigante da Eredivisie.

    De Vrij, que infelizmente foi forçado a se retirar da seleção para a Copa do Mundo devido a uma lesão persistente na virilha, buscará concluir rapidamente seus exames médicos para se integrar ao elenco.