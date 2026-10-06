Bielik foi punido pela Federação Inglesa de Futebol por suas ações durante a partida da Championship em 5 de setembro. A entidade confirmou nesta terça-feira que o defensor admitiu a acusação de "agir de maneira imprópria", segundo o The Athletic.

Como consequência, um comitê regulador independente aplicou a Bielik uma suspensão de dois jogos, além de uma multa de £ 10.000. O incidente aconteceu no segundo tempo, quando o internacional polonês tentou recuperar uma bola lançada de volta ao campo, o que resultou em um confronto físico com um jovem torcedor à beira do gramado, amplamente divulgado nas redes sociais.