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Zagueiro do Cardiff City, Krystian Bielik é suspenso por dois jogos após altercação à beira do gramado com um torcedor do Portsmouth
FA confirma suspensão e multa
Bielik foi punido pela Federação Inglesa de Futebol por suas ações durante a partida da Championship em 5 de setembro. A entidade confirmou nesta terça-feira que o defensor admitiu a acusação de "agir de maneira imprópria", segundo o The Athletic.
Como consequência, um comitê regulador independente aplicou a Bielik uma suspensão de dois jogos, além de uma multa de £ 10.000. O incidente aconteceu no segundo tempo, quando o internacional polonês tentou recuperar uma bola lançada de volta ao campo, o que resultou em um confronto físico com um jovem torcedor à beira do gramado, amplamente divulgado nas redes sociais.
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Resolução policial e pedidos de desculpas do clube
A polícia de Hampshire confirmou em setembro que foi alcançada uma resolução extrajudicial entre Bielik e o torcedor do Portsmouth após uma investigação sobre uma alegada agressão comum. Como parte desse acordo, Bielik apresentou um pedido formal de desculpas.
Após a partida, surgiram versões conflitantes por parte dos dois clubes. Inicialmente, o técnico do Portsmouth, John Mousinho, pediu desculpas ao Cardiff, afirmando que o árbitro Ben Speedle o havia informado de que Bielik foi "atingido" por um torcedor. Enquanto isso, o técnico do Cardiff, Brian Barry-Murphy, alegou que o defensor levou um "tapa no rosto" durante a acalorada confusão à beira do campo, com base no que viu acontecer durante o jogo.
Mousinho reage às imagens
A narrativa mudou significativamente quatro dias após a partida. Mais tarde, Mousinho disse à BBC Radio Solent que finalmente havia revisto o incidente em vídeo e sentiu que foi completamente mal informado pelos relatos iniciais que lhe foram fornecidos. O técnico explicou que suas desculpas originais se basearam apenas no que lhe disseram imediatamente após o apito final.
Voltando atrás em sua posição anterior, Mousinho afirmou que estava "absolutamente furioso" com a situação difícil em que sentiu ter sido colocado depois de ver as imagens, que pareciam mostrar Bielik agarrando o torcedor antes de o torcedor reagir.
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Qual é o próximo passo do Cardiff City?
Devido à suspensão, Bielik agora perderá importantes partidas do Championship nas próximas rodadas, o que significa que o zagueiro estará indisponível para o Cardiff na viagem para enfrentar o Blackburn Rovers no sábado. Além disso, ele seguirá fora quando o clube receber o Watford na terça-feira seguinte, deixando o Cardiff para encarar esses confrontos desafiadores sem um defensor importante.
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