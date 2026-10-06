A admiração do time visitante pelo capitão da equipe da casa vai muito além da rivalidade típica dentro de campo. Enfatizando o status lendário de um ícone amplamente visto como alguém que atua em outra estratosfera, Tijani acrescentou: "Messi, você é Deus. Para mim, ele é o melhor do mundo, como estou te dizendo."

Esse sentimento foi ecoado de forma enfática pelo médico da seleção de Benin, que entrou na entrevista para dizer: "Ele é o melhor do mundo. Ele é o Deus do futebol."