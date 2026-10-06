Sebastian Frej
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Zagueiro do Benin, Mohamed Tijani revela hilária falta de plano tático para parar o "Deus" Lionel Messi na despedida da Argentina
Azarões abraçam amistoso de exibição histórico
O zagueiro do Benin, Tijani, admitiu com franqueza que sua equipe não tem nenhum plano tático para parar Messi no Estadio Monumental. O defensor central de 29 anos reconheceu que há uma diferença inegável de nível, enquanto sua seleção do Benin, atualmente na 89ª posição do ranking mundial, se prepara para medir forças com a potência sul-americana. Em vez de adotar uma linha baixa e fechada, o azarão africano está simplesmente disposto a abraçar o clima de celebração em torno do armador talismânico.
- Sebastian Frej
"Não precisamos marcar Messi"
Falando do lado de fora de uma loja de conveniência antes do treino oficial, o ex-baluarte do Rayo Vallecano insistiu que sua equipe foi liberada de qualquer instrução para marcar de perto o veterano atacante. Questionado pelo veículo argentino C5Nsobre como pretendem parar Messi, Tijani afirmou sem hesitar: "Não precisamos marcar Messi. Vamos aproveitar esta partida. Não há nenhum plano especial para defender contra Messi, só temos que aproveitar este jogo, e é isso."
Torcida visitante cobre de elogios seu jogador talismã
A admiração do time visitante pelo capitão da equipe da casa vai muito além da rivalidade típica dentro de campo. Enfatizando o status lendário de um ícone amplamente visto como alguém que atua em outra estratosfera, Tijani acrescentou: "Messi, você é Deus. Para mim, ele é o melhor do mundo, como estou te dizendo."
Esse sentimento foi ecoado de forma enfática pelo médico da seleção de Benin, que entrou na entrevista para dizer: "Ele é o melhor do mundo. Ele é o Deus do futebol."
- Getty Images Sport
Despedida histórica precede nova era
O confronto de exibição em Buenos Aires marca o fim da carreira internacional de La Pulga antes de ele voltar suas atenções para o Inter Miami até o fim da campanha de 2028. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, deve conduzir rapidamente uma renovação antes do próximo ciclo de grandes torneios sem seu maestro do meio-campo. Para Benin, medir forças contra uma potência mundial oferece um aprendizado inestimável antes das próximas eliminatórias para a Copa Africana de Nações.
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