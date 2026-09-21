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imago-sport-1082665675.jpgGeisser
Adhe Makayasa
Traduzido por

Zagueiro da Copa do Mundo do Haiti, Hannes Delcroix marca hat-trick impressionante pelo líder suíço Lugano

H. Delcroix
Lugano
Lausanne x Lugano
Lausanne
Super League
Haiti
Copa do Mundo

O internacional do Haiti Hannes Delcroix teve a atuação mais decisiva de sua carreira no domingo, ao marcar um notável hat-trick em rápida sequência para inspirar o Lugano a uma dominante vitória por 4 a 0 sobre o Lausanne. O ex-zagueiro do Burnley foi o herói improvável na partida em que o líder da Super Liga Suíça ampliou sua vantagem na ponta da tabela.

  • Zagueiro garante tríplice coroa relâmpago

    Delcroix roubou a cena ao marcar três vezes entre os 35 e 52 minutos para conduzir o Lugano a uma convincente vitória por 4 a 0 fora de casa sobre o Lausanne. Aproveitando cobranças de bola parada, o zagueiro de 27 anos abriu o placar com uma finalização de curta distância antes de acrescentar duas cabeçadas certeiras no início do segundo tempo. Os mandantes se desorganizaram ainda mais após a expulsão de Sekou Kone, com o gol contra de Karim Sow na sequência sacramentando uma atuação dominante fora de casa.

    • Publicidade
  • imago-sport-1080646083.jpgSergio Brunetti

    Feito histórico de artilharia registrado

    A inesperada enxurrada de gols aconteceu depois de Delcroix ter marcado apenas quatro gols em toda a sua carreira profissional em clubes antes do apito inicial. Essa explosão artilheira destacou sua adaptação sem dificuldades na Suíça após a transferência em definitivo do Burnley em janeiro de 2026. Em um eletrizante intervalo de 17 minutos no Stade de la Tuiliere, o defensor quase dobrou sua contagem em toda a carreira de maneira memorável.

  • A ambição na Championship ganha força

    O resultado de domingo deixou o Lugano seis pontos à frente de Sion e Young Boys na liderança, após registrar oito vitórias nas nove primeiras partidas da liga. Essa forma avassaladora alimenta a crescente crença de que a equipe do Ticino pode fazer uma campanha consistente em busca de seu primeiro título da liga suíça desde 1949. Tendo jogado todos os minutos pelo Haiti durante a Copa do Mundo, o defensor trouxe compostura e autoridade vitais à unidade defensiva de Mattia Croci-Torti.

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  • imago-sport-1083066852.jpgjustpictures.ch

    A disputa pelo título enfrenta um teste

    A pausa para jogos internacionais oferece um alívio bem-vindo para os líderes da liga recarregarem as energias antes de retomarem a briga pelo título. A equipe de Croci-Torti volta a campo em 10 de outubro, quando recebe o FC Luzern, que ocupa o meio da tabela, na AIL Arena. Como o Lugano tem média atual de três gols por jogo, manter a eficiência e a solidez defensiva será vital para preservar essa vantagem confortável.