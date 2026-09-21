Geisser
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Zagueiro da Copa do Mundo do Haiti, Hannes Delcroix marca hat-trick impressionante pelo líder suíço Lugano
Zagueiro garante tríplice coroa relâmpago
Delcroix roubou a cena ao marcar três vezes entre os 35 e 52 minutos para conduzir o Lugano a uma convincente vitória por 4 a 0 fora de casa sobre o Lausanne. Aproveitando cobranças de bola parada, o zagueiro de 27 anos abriu o placar com uma finalização de curta distância antes de acrescentar duas cabeçadas certeiras no início do segundo tempo. Os mandantes se desorganizaram ainda mais após a expulsão de Sekou Kone, com o gol contra de Karim Sow na sequência sacramentando uma atuação dominante fora de casa.
- Sergio Brunetti
Feito histórico de artilharia registrado
A inesperada enxurrada de gols aconteceu depois de Delcroix ter marcado apenas quatro gols em toda a sua carreira profissional em clubes antes do apito inicial. Essa explosão artilheira destacou sua adaptação sem dificuldades na Suíça após a transferência em definitivo do Burnley em janeiro de 2026. Em um eletrizante intervalo de 17 minutos no Stade de la Tuiliere, o defensor quase dobrou sua contagem em toda a carreira de maneira memorável.
A ambição na Championship ganha força
O resultado de domingo deixou o Lugano seis pontos à frente de Sion e Young Boys na liderança, após registrar oito vitórias nas nove primeiras partidas da liga. Essa forma avassaladora alimenta a crescente crença de que a equipe do Ticino pode fazer uma campanha consistente em busca de seu primeiro título da liga suíça desde 1949. Tendo jogado todos os minutos pelo Haiti durante a Copa do Mundo, o defensor trouxe compostura e autoridade vitais à unidade defensiva de Mattia Croci-Torti.
- justpictures.ch
A disputa pelo título enfrenta um teste
A pausa para jogos internacionais oferece um alívio bem-vindo para os líderes da liga recarregarem as energias antes de retomarem a briga pelo título. A equipe de Croci-Torti volta a campo em 10 de outubro, quando recebe o FC Luzern, que ocupa o meio da tabela, na AIL Arena. Como o Lugano tem média atual de três gols por jogo, manter a eficiência e a solidez defensiva será vital para preservar essa vantagem confortável.
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