Delcroix roubou a cena ao marcar três vezes entre os 35 e 52 minutos para conduzir o Lugano a uma convincente vitória por 4 a 0 fora de casa sobre o Lausanne. Aproveitando cobranças de bola parada, o zagueiro de 27 anos abriu o placar com uma finalização de curta distância antes de acrescentar duas cabeçadas certeiras no início do segundo tempo. Os mandantes se desorganizaram ainda mais após a expulsão de Sekou Kone, com o gol contra de Karim Sow na sequência sacramentando uma atuação dominante fora de casa.