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Luton Town v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Yves Bissouma é um dos ONZE jogadores dispensados pelo Tottenham após a desastrosa temporada 2025-26

Y. Bissouma
Tottenham
Premier League

O Tottenham Hotspur deu início oficial à sua reformulação de verão ao anunciar a saída de 11 jogadores após o término de seus contratos. A lista é encabeçada pelo meio-campista Yves Bissouma, que deixa o norte de Londres após um período conturbado, apesar de ter ajudado o clube a conquistar títulos europeus anteriormente.

  • Fim da linha para Bissouma

    Bissouma, que chegou do Brighton em 2022, disputou 111 partidas pelo Spurs em todas as competições e foi titular constante da equipe durante suas primeiras temporadas na capital. Apesar de ter marcado apenas duas vezes, sua presença no meio-campo era frequentemente considerada essencial para o esquema tático do clube.

    Embora tenha sido uma figura central no elenco que derrotou o Manchester United para conquistar a Liga Europa em 2025, jogando os 90 minutos completos daquela final, seu último ano no norte de Londres foi marcado por inconsistência e problemas fora de campo. Ele disputou apenas 11 partidas na temporada 2025-26, após retornar aos gramados apenas em janeiro.

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  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Os problemas disciplinares do meio-campista

    A relação entre Bissouma e o clube deteriorou-se significativamente sob o comando de Thomas Frank. O dinamarquês ficou cada vez mais frustrado com a conduta do meio-campista, especialmente após surgirem relatos de que ele havia chegado atrasado aos treinos em várias ocasiões. Essas falhas disciplinares tiveram consequências graves para o ex-jogador do Brighton.

    Bissouma foi notoriamente cortado da lista do Spurs para a Supercopa, no confronto contra o Paris Saint-Germain, e posteriormente ficou de fora da lista de inscritos do clube para a Liga dos Campeões. Isso ocorreu após uma suspensão anterior sob o comando do ex-técnico Ange Postecoglou, que o baniu por um jogo depois que ele se filmou aparentemente inalando gás hilariante, segundo o The Sun.

  • Grande reestruturação nas categorias de base

    A reestruturação no Tottenham vai muito além do vestiário da equipe principal, com seis jogadores da equipe de base Sub-21 do clube também sendo dispensados. Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig e Calum Logan foram todos dispensados após o término de seus respectivos contratos. Entre os que partiram, Craig era o mais antigo, tendo ingressado no clube quando tinha 12 anos. Ele fez sua estreia na equipe principal contra o Leeds United na última rodada da temporada 2022-23.

    A redução do elenco continuou na categoria Sub-18, onde o Tottenham confirmou as saídas de Jamel Beggs, Samal Bangura e Leon Myrtaj. Esses jogadores fizeram parte da base que conquistou o título da Premier League Cup Sub-17 na temporada 2024-25, mas o clube decidiu não lhes oferecer contratos profissionais para a transição para o futebol profissional. Além disso, Elijah Upson também deixará o clube neste verão. Ao contrário de seus companheiros de equipe, Upson recebeu uma oferta de novo contrato do Tottenham, mas rejeitou formalmente a proposta em busca de oportunidades em outro lugar.

  • Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma despedida oficial do clube

    A decisão de dispensar um número tão grande de jogadores sugere uma mudança estratégica no planejamento de longo prazo do clube sob o comando do novo técnico Roberto De Zerbi. Em comunicado oficial divulgado pelos canais oficiais do clube, o Tottenham agradeceu ao grupo de jogadores que está de saída por suas contribuições ao longo das diversas etapas de seu desenvolvimento e de suas carreiras profissionais. O clube declarou: “Expressamos nossa sincera gratidão a todos os jogadores que estão de saída e às suas famílias por suas contribuições ao clube e lhes desejamos todo o sucesso no futuro.”