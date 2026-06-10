Yves Bissouma é um dos ONZE jogadores dispensados pelo Tottenham após a desastrosa temporada 2025-26

Bissouma, que chegou do Brighton em 2022, disputou 111 partidas pelo Spurs em todas as competições e foi titular constante da equipe durante suas primeiras temporadas na capital. Apesar de ter marcado apenas duas vezes, sua presença no meio-campo era frequentemente considerada essencial para o esquema tático do clube.

Embora tenha sido uma figura central no elenco que derrotou o Manchester United para conquistar a Liga Europa em 2025, jogando os 90 minutos completos daquela final, seu último ano no norte de Londres foi marcado por inconsistência e problemas fora de campo. Ele disputou apenas 11 partidas na temporada 2025-26, após retornar aos gramados apenas em janeiro.