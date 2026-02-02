Yuri Alberto é mais vontade e raça do que habilidade? Atacante do Corinthians escreve sua idolatria do jeito que o torcedor gosta

Os últimos três troféus conquistados pelo Corinthians foram sacramentados com gols de Yuri Alberto. Em 2025, o Paulistão sobre o Palmeiras foi para o Parque São Jorge graças ao gol marcado pelo camisa 9 no jogo de ida; a Copa do Brasil, no mesmo ano, começou a ficar mais corintiana quando Yuri abriu o placar contra o Vasco, dentro do Maracanã.

Mas a apoteose emocional veio, pra valer, na Supercopa do Brasil. Estaduais e Copa do Brasil são mais importantes do que recopas e supercopas – são campeonatos, não uma disputa “bônus”, uma taça em um único jogo –, mas não deixa de ser um jogo grande. E jogos grandes criam roteiros que fogem de alguns limites pré-estabelecidos.

O Corinthians tinha uma missão naqueles últimos minutos dentro do Mané Garrincha: segurar o Flamengo. Um Flamengo em desvantagem numérica, após a expulsão de Carrascal antes de começar o segundo tempo? Sim. Mas um Flamengo superior em possibilidades e qualidade de suas peças. Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Nico De la Cruz e Ayrton Lucas saíram do banco de reservas no segundo tempo. Só isso.