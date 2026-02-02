Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Yuri Alberto CorinthiansGetty Images
Tauan Ambrosio

Yuri Alberto é mais vontade e raça do que habilidade? Atacante do Corinthians escreve sua idolatria do jeito que o torcedor gosta

Os últimos três títulos conquistados pelo Timão tiveram participação direta do camisa 9, mas sua apoteose pessoal veio mesmo na Supercopa do Brasil contra o Flamengo

Os últimos três troféus conquistados pelo Corinthians foram sacramentados com gols de Yuri Alberto. Em 2025, o Paulistão sobre o Palmeiras foi para o Parque São Jorge graças ao gol marcado pelo camisa 9 no jogo de ida; a Copa do Brasil, no mesmo ano, começou a ficar mais corintiana quando Yuri abriu o placar contra o Vasco, dentro do Maracanã.

Mas a apoteose emocional veio, pra valer, na Supercopa do Brasil. Estaduais e Copa do Brasil são mais importantes do que recopas e supercopas – são campeonatos, não uma disputa “bônus”, uma taça em um único jogo –, mas não deixa de ser um jogo grande. E jogos grandes criam roteiros que fogem de alguns limites pré-estabelecidos.

O Corinthians tinha uma missão naqueles últimos minutos dentro do Mané Garrincha: segurar o Flamengo. Um Flamengo em desvantagem numérica, após a expulsão de Carrascal antes de começar o segundo tempo? Sim. Mas um Flamengo superior em possibilidades e qualidade de suas peças. Lucas Paquetá, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Nico De la Cruz e Ayrton Lucas saíram do banco de reservas no segundo tempo. Só isso.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANSAFP

    Da tensão ao alívio

    A tensão virou alívio quando Paquetá desperdiçou uma chance incrível, mas o alívio se transformou em explosão de alegria quando Yuri Alberto estufou as redes de Agustín Rossi, depois de ter dado um “chapéu” (ou lençol ou balãozinho, a depender de como a jogada é chamada onde você mora) no goleiro argentino antes de completar de cabeça. Um gol que só um atacante habilidoso é capaz de fazer.

    • Publicidade
  • FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANSAFP

    Decisivo mesmo com virose

    “Joguei com virose. Sexta e sábado eu estava vomitando, fazendo o número dois para caramba. Não sei como consegui jogar (...) Desde o começo do jogo eu estava exausto, estava morto”.

    “Podem falar o que quiser de mim. Eu trabalho, eu luto para caramba com essa camisa aqui para dar o melhor para vocês, porque vocês merecem demais”, concluiu o herói do título após o jogo.

    As palavras, ditas à TV Globo, mostram um Yuri Alberto ciente de que não é unanimidade. E que não é unanimidade porque nem sempre é capaz de protagonizar lances espetaculares em todos os jogos. Mas mesmo em seus piores jogos, há sempre algo que não muda: sua entrega em campo.

  • Flamengo v Corinthians - Supercopa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    O ídolo de tempos mais difíceis

    Yuri Alberto é aquele jogador que não para em campo. Que não se entrega. Que tenta e segue tentando mesmo quando as coisas não dão certo. É por isso, e – claro – pelos gols que o corintiano ama Yuri Alberto. A ponto até mesmo de perdoá-lo rapidamente após vê-lo desperdiçar de forma meio ridícula um pênalti por ter batido de “cavadinha”.

    É no momento difícil que, no final das contas, o torcedor reconhece a entrega de um jogador como Yuri Alberto. Porque Yuri Alberto entrega e se entrega. E, claro, decide jogos. Estamos falando do maior artilheiro do clube no século 21: o gol marcado contra o Flamengo foi o seu 79º pelo Corinthians. Mais do que grandes jogadores de momentos mais tranquilos do Timão. Yuri é o ídolo de tempos difíceis, mas tempos onde também, graças a ele, é possível sorrir.

    Fora da bolha corintiana, Yuri Alberto não chega a ser realmente um nome cotado para vestir a camisa da seleção brasileira. Por quê? Talvez porque ainda falte alguma coisa para mostrar que ele está neste nível. A certeza é que, vestindo a camisa do Corinthians, não faltam gols e nem falta entrega. O suor que precede o sorriso é daquelas coisas que o corintiano mais valoriza. E ao combinar efetividade e títulos à sua raça, Yuri mostra que se encaixa perfeitamente no molde de ídolos que a Fiel mais gosta de abraçar.

Paulista
Corinthians crest
Corinthians
COR
Capivariano crest
Capivariano
CAP
0