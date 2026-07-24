Yuri Alberto encerra jejum, marca dois gols e comanda goleada do Corinthians sobre o Remo

Yuri Alberto foi o grande destaque da vitória do Corinthians sobre o Remo, nesta quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou duas vezes na goleada por 3 a 0 na Neo Química Arena e encerrou um jejum de quatro meses sem marcar pelo torneio nacional.
O camisa 9 não balançava as redes pelo Brasileirão desde 22 de março, quando marcou no empate por 1 a 1 com o Flamengo, também em Itaquera. Desde então, o centroavante passou por um período de seca na competição, também impulsionado pela pausa para a Copa do Mundo, até voltar a marcar diante da equipe paraense.