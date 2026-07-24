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Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Yuri Alberto encerra jejum, marca dois gols e comanda goleada do Corinthians sobre o Remo

Corinthians
Corinthians x Remo
Remo
Brasileirão
Yuri Alberto

Camisa 9 não balançava as redes pelo Brasileirão desde março e foi decisivo na vitória por 3 a 0 na Neo Química Arena

Yuri Alberto foi o grande destaque da vitória do Corinthians sobre o Remo, nesta quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou duas vezes na goleada por 3 a 0 na Neo Química Arena e encerrou um jejum de quatro meses sem marcar pelo torneio nacional.

O camisa 9 não balançava as redes pelo Brasileirão desde 22 de março, quando marcou no empate por 1 a 1 com o Flamengo, também em Itaquera. Desde então, o centroavante passou por um período de seca na competição, também impulsionado pela pausa para a Copa do Mundo, até voltar a marcar diante da equipe paraense.

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  • Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Os gols do camisa 9

    O primeiro gol saiu aos 26 minutos do primeiro tempo. Após passe de André, Yuri Alberto recebeu em velocidade, invadiu a área e finalizou rasteiro para abrir o placar para o Timão.

    Já nos acréscimos da etapa inicial, o atacante apareceu novamente para ampliar a vantagem corintiana. Após cruzamento de Matheuzinho e toque de cabeça de Matheus Bidu, Yuri pegou de primeira e mandou a bola para o fundo das redes.

    Antes disso, Kaio César também deixou sua marca aos 39 minutos, completando jogada construída por Breno Bidon e Labyad.

    Com os dois gols diante do Remo, Yuri Alberto chegou a nove na temporada, além de quatro assistências em 31 partidas disputadas, sendo 26 como titular.

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  • Corinthians sobe na tabela

    Com a vitória, o Corinthians chegou aos 27 pontos e assumiu a sétima colocação do Brasileirão, ficando três pontos atrás do Bahia, sexto colocado. O Remo, por outro lado, permanece na penúltima posição, com 18 pontos.

    O Timão volta a campo no domingo (26), contra o Bahia, às 16h (de Brasília), em Salvador, pela 20ª rodada do campeonato. O Remo recebe o Vitória no mesmo dia, às 19h30.

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