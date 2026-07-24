Yuri Alberto encerra jejum, marca dois gols e comanda goleada do Corinthians sobre o Remo

O primeiro gol saiu aos 26 minutos do primeiro tempo. Após passe de André, Yuri Alberto recebeu em velocidade, invadiu a área e finalizou rasteiro para abrir o placar para o Timão.

Já nos acréscimos da etapa inicial, o atacante apareceu novamente para ampliar a vantagem corintiana. Após cruzamento de Matheuzinho e toque de cabeça de Matheus Bidu, Yuri pegou de primeira e mandou a bola para o fundo das redes.

Antes disso, Kaio César também deixou sua marca aos 39 minutos, completando jogada construída por Breno Bidon e Labyad.

Com os dois gols diante do Remo, Yuri Alberto chegou a nove na temporada, além de quatro assistências em 31 partidas disputadas, sendo 26 como titular.