Yuri Alberto já encantou Neto e torcida do Corinthians antes de má fase: é carruagem ou abóbora?

Temporada 2024 obriga atacante a dar uma resposta definitiva sobre o que pode fazer pela equipe alvinegra

Além de ser um dos grandes ídolos da história do Corinthians, Neto é uma das maiores vozes quando o assunto é o clube do Parque São Jorge – para o bem e para o mal. Na forma de um dos comunicadores de maior alcance na mídia esportiva nestes últimos anos, o Craque Neto acaba servindo de termômetro para analisarmos o momento da equipe alvinegra ou de um jogador corintiano. E o caso de Yuri Alberto é marcante.

Marcante porque a queda vertiginosa de desempenho do atacante chama atenção não apenas de corintianos, mas de qualquer fã de futebol. Yuri teve um início mais do que positivo quando chegou ao clube, em 2022, só que viu seu rendimento goleador descer ladeira abaixo em 2023 e já começa 2024 sob críticas e desconfianças. Tanto, que os alvinegros decidiram trazer Pedro Raul para ver se a Fiel volta a depositar confiança em um centroavante artilheiro.

E enquanto Yuri Alberto busca uma campanha de recuperação de seu status como jogador importante, as bradadas de Neto e as emoções da torcida corintiana traçam um paralelo importante neste roteiro do herói que vai do oitenta ao oito, ou que vê a carruagem virar abóbora dentro de um conto de fadas particular.