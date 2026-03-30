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Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty
Chris Burton

Traduzido por

Yunus Musah, promessa da seleção americana para a Copa do Mundo, recebe conselho sobre sua próxima transferência de um lenda do AC Milan, que afirma que o jogador emprestado pelo Atalanta é “melhor do que as pessoas na Itália imaginam”

Y. Musah
Milan
Atalanta
Estados Unidos
Campeonato Italiano
Mercado da bola

Yunus Musah, esperança da seleção americana para a Copa do Mundo, recebeu conselhos sobre transferências de Massimo Ambrosini, com a lenda do AC Milan revelando ao GOAL o que o meio-campista americano precisa do seu próximo clube. Musah está atualmente emprestado à Atalanta, mas essa transferência não saiu como planejado, e o versátil jogador de 23 anos pode acabar deixando o San Siro rumo a outro destino neste verão.

  • Musah tem enfrentado dificuldades, enquanto Pulisic, seu companheiro na seleção americana, está em grande forma

    Musah, que passou por as categorias de base do Arsenal quando era jovem e teve sua estreia profissional na Espanha pelo Valencia, assinou contrato de € 18 milhões (£ 16 milhões/$ 21 milhões) para jogar na Itália em 2023 — juntando-se ao companheiro de seleção Christian Pulisic para fazer parte de um projeto ambicioso em Milão.

    Enquanto Pulisic tem se destacado com os Rossoneri, registrando recordes pessoais em gols e se tornando um dos favoritos da torcida, a trajetória tem sido mais difícil para Musah. Ele disputou 40 partidas em cada uma de suas duas primeiras temporadas no Milan, mas não conseguiu marcar nenhum gol e teve dificuldade em garantir uma vaga como titular em sua posição preferida.

    Isso levou à aprovação de uma transferência por empréstimo, mas problemas de forma física e desempenho têm impedido o jogador nascido em Nova York de se destacar. A falta de oportunidades no clube fez com que Musah ficasse 12 meses sem disputar uma partida pela seleção principal, não conseguindo aumentar sua contagem de 47 convocações.

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  • AC Milan v SSC Bari - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Musah falou sobre o que espera da próxima janela de transferências

    Seu lugar nos planos de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo em casa está agora seriamente ameaçado. No entanto, pode ser que 2026 venha a ser o ano em que Musah consiga retomar sua carreira no campeonato nacional.

    Questionado sobre o que o futuro a curto prazo deve reservar para Musah, o grande jogador do Milan, Ambrosini — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Jaydee Living — disse: “Sabe de uma coisa? No ano passado, Musah não jogou na sua posição. Quando [Sergio] Conceição era o técnico, ele colocou Musah para jogar na lateral, na direita. Ele não teve um bom desempenho. É por isso que, quando ele jogava depois desse período, todo mundo no San Siro ficava comentando, e isso não era bom para ele. 

    “Ele precisa encontrar outra situação. Mas o Atalanta, eu não acho que seja bom para ele, porque ele não está jogando. Acho que ele é um jogador melhor do que o que mostra no AC Milan. Mas o próximo passo para ele é encontrar um clube que o faça jogar todos os dias, em todos os jogos. Porque sei perfeitamente como é difícil jogar 30 minutos, ficar de fora por dois jogos, jogar 10 minutos. Não é fácil para ele. Mas ele é um bom jogador. Para mim, ele é um jogador melhor do que muitas pessoas aqui na Itália pensam.”

  • Musah continua otimista, apesar dos desafios no clube

    Musah está determinado a provar isso e mantém o otimismo, apesar de enfrentar vários desafios profissionais. Ele disse recentemente aoGOAL: “Na verdade, muitas coisas correram a meu favor na minha carreira. Desde a minha estreia no Valência até ter um novo técnico quando era jovem, e ele me escalar como titular em todos os jogos. Chega outro técnico, e ele te coloca para jogar de novo. Gregg Berhalter me convoca para a seleção nacional, e eu sou titular da seleção nacional ainda jovem, e vou para uma Copa do Mundo. Todas essas coisas estavam dando certo para mim, e às vezes, algumas coisas não dão certo.

    “É preciso aceitar isso de boa e ter certeza de que as coisas vão correr a meu favor novamente. Tenho provas de que já correram a meu favor antes, então não é o fim do mundo quando isso não acontece. Sou jovem, estou me esforçando muito e me empenhando para garantir que as coisas voltem a correr a meu favor em breve.”

    Ele acrescentou sobre as lições importantes que continua a aprender nas batalhas para conquistar reconhecimento no clube: “É uma temporada de muito crescimento, muito aprendizado. É tudo uma experiência nova para mim, esta primeira vez por empréstimo, e eu tenho apenas aprendido. 

    “Isso vai me ensinar a lidar com essas situações, a lidar com o fato de não ser o titular da equipe por um tempo, de não jogar tanto. Isso ensina como lidar com isso e como se recuperar também. Só estou grato por, quando tive essa chance, ter aproveitado.”

  • Mexico v United StatesGetty Images Sport

    Será que Musah fará parte da seleção dos EUA para a Copa do Mundo?

    Musah disputou 24 partidas pelo Atalanta nesta temporada, marcando gols na Série A e na Coppa Italia, mas enfrenta forte concorrência por tempo de jogo. Independentemente de conseguir ou não uma vaga na seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo, a expectativa é que seja negociada uma nova saída de Milão em algum momento da próxima janela de transferências.