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Yunus Musah, promessa da seleção americana para a Copa do Mundo, recebe conselho sobre sua próxima transferência de um lenda do AC Milan, que afirma que o jogador emprestado pelo Atalanta é “melhor do que as pessoas na Itália imaginam”
Musah tem enfrentado dificuldades, enquanto Pulisic, seu companheiro na seleção americana, está em grande forma
Musah, que passou por as categorias de base do Arsenal quando era jovem e teve sua estreia profissional na Espanha pelo Valencia, assinou contrato de € 18 milhões (£ 16 milhões/$ 21 milhões) para jogar na Itália em 2023 — juntando-se ao companheiro de seleção Christian Pulisic para fazer parte de um projeto ambicioso em Milão.
Enquanto Pulisic tem se destacado com os Rossoneri, registrando recordes pessoais em gols e se tornando um dos favoritos da torcida, a trajetória tem sido mais difícil para Musah. Ele disputou 40 partidas em cada uma de suas duas primeiras temporadas no Milan, mas não conseguiu marcar nenhum gol e teve dificuldade em garantir uma vaga como titular em sua posição preferida.
Isso levou à aprovação de uma transferência por empréstimo, mas problemas de forma física e desempenho têm impedido o jogador nascido em Nova York de se destacar. A falta de oportunidades no clube fez com que Musah ficasse 12 meses sem disputar uma partida pela seleção principal, não conseguindo aumentar sua contagem de 47 convocações.
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Musah falou sobre o que espera da próxima janela de transferências
Seu lugar nos planos de Mauricio Pochettino para a Copa do Mundo em casa está agora seriamente ameaçado. No entanto, pode ser que 2026 venha a ser o ano em que Musah consiga retomar sua carreira no campeonato nacional.
Questionado sobre o que o futuro a curto prazo deve reservar para Musah, o grande jogador do Milan, Ambrosini — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Jaydee Living — disse: “Sabe de uma coisa? No ano passado, Musah não jogou na sua posição. Quando [Sergio] Conceição era o técnico, ele colocou Musah para jogar na lateral, na direita. Ele não teve um bom desempenho. É por isso que, quando ele jogava depois desse período, todo mundo no San Siro ficava comentando, e isso não era bom para ele.
“Ele precisa encontrar outra situação. Mas o Atalanta, eu não acho que seja bom para ele, porque ele não está jogando. Acho que ele é um jogador melhor do que o que mostra no AC Milan. Mas o próximo passo para ele é encontrar um clube que o faça jogar todos os dias, em todos os jogos. Porque sei perfeitamente como é difícil jogar 30 minutos, ficar de fora por dois jogos, jogar 10 minutos. Não é fácil para ele. Mas ele é um bom jogador. Para mim, ele é um jogador melhor do que muitas pessoas aqui na Itália pensam.”
Musah continua otimista, apesar dos desafios no clube
Musah está determinado a provar isso e mantém o otimismo, apesar de enfrentar vários desafios profissionais. Ele disse recentemente aoGOAL: “Na verdade, muitas coisas correram a meu favor na minha carreira. Desde a minha estreia no Valência até ter um novo técnico quando era jovem, e ele me escalar como titular em todos os jogos. Chega outro técnico, e ele te coloca para jogar de novo. Gregg Berhalter me convoca para a seleção nacional, e eu sou titular da seleção nacional ainda jovem, e vou para uma Copa do Mundo. Todas essas coisas estavam dando certo para mim, e às vezes, algumas coisas não dão certo.
“É preciso aceitar isso de boa e ter certeza de que as coisas vão correr a meu favor novamente. Tenho provas de que já correram a meu favor antes, então não é o fim do mundo quando isso não acontece. Sou jovem, estou me esforçando muito e me empenhando para garantir que as coisas voltem a correr a meu favor em breve.”
Ele acrescentou sobre as lições importantes que continua a aprender nas batalhas para conquistar reconhecimento no clube: “É uma temporada de muito crescimento, muito aprendizado. É tudo uma experiência nova para mim, esta primeira vez por empréstimo, e eu tenho apenas aprendido.
“Isso vai me ensinar a lidar com essas situações, a lidar com o fato de não ser o titular da equipe por um tempo, de não jogar tanto. Isso ensina como lidar com isso e como se recuperar também. Só estou grato por, quando tive essa chance, ter aproveitado.”
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Será que Musah fará parte da seleção dos EUA para a Copa do Mundo?
Musah disputou 24 partidas pelo Atalanta nesta temporada, marcando gols na Série A e na Coppa Italia, mas enfrenta forte concorrência por tempo de jogo. Independentemente de conseguir ou não uma vaga na seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo, a expectativa é que seja negociada uma nova saída de Milão em algum momento da próxima janela de transferências.