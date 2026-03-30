Yunus Musah, promessa da seleção americana para a Copa do Mundo, recebe conselho sobre sua próxima transferência de um lenda do AC Milan, que afirma que o jogador emprestado pelo Atalanta é “melhor do que as pessoas na Itália imaginam”

Musah está determinado a provar isso e mantém o otimismo, apesar de enfrentar vários desafios profissionais. Ele disse recentemente aoGOAL: “Na verdade, muitas coisas correram a meu favor na minha carreira. Desde a minha estreia no Valência até ter um novo técnico quando era jovem, e ele me escalar como titular em todos os jogos. Chega outro técnico, e ele te coloca para jogar de novo. Gregg Berhalter me convoca para a seleção nacional, e eu sou titular da seleção nacional ainda jovem, e vou para uma Copa do Mundo. Todas essas coisas estavam dando certo para mim, e às vezes, algumas coisas não dão certo.

“É preciso aceitar isso de boa e ter certeza de que as coisas vão correr a meu favor novamente. Tenho provas de que já correram a meu favor antes, então não é o fim do mundo quando isso não acontece. Sou jovem, estou me esforçando muito e me empenhando para garantir que as coisas voltem a correr a meu favor em breve.”

Ele acrescentou sobre as lições importantes que continua a aprender nas batalhas para conquistar reconhecimento no clube: “É uma temporada de muito crescimento, muito aprendizado. É tudo uma experiência nova para mim, esta primeira vez por empréstimo, e eu tenho apenas aprendido.

“Isso vai me ensinar a lidar com essas situações, a lidar com o fato de não ser o titular da equipe por um tempo, de não jogar tanto. Isso ensina como lidar com isso e como se recuperar também. Só estou grato por, quando tive essa chance, ter aproveitado.”