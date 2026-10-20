Sua transferência do Milan para o Sevilla, praticamente no fim da última janela de transferências de verão, o deixou inicialmente sem palavras. Hoje, porém, depois de assumir o comando do meio-campo do Sevilla e convencer a todos de que aquela tão comentada negociação foi acertada, Youssouf Fofana pode tirar várias pedras do sapato.

Em entrevista ao El Pais, o meio-campista francês revelou que não guarda rancor pela decisão tomada no verão, embora tenha ressaltado que tudo poderia ter sido conduzido de outra maneira.