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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Youssouf Fofana: "Adeus ao Milan? Havia outras maneiras de lidar com isso, mas eles fizeram a escolha deles e não guardo rancor"

Milan
Y. Fofana
Sevilla
Rúben Amorim

O francês só pensa no Sevilla e não guarda rancor após deixar o Milan no verão

Sua transferência do Milan para o Sevilla, praticamente no fim da última janela de transferências de verão, o deixou inicialmente sem palavras. Hoje, porém, depois de assumir o comando do meio-campo do Sevilla e convencer a todos de que aquela tão comentada negociação foi acertada, Youssouf Fofana pode tirar várias pedras do sapato.

Em entrevista ao El Pais, o meio-campista francês revelou que não guarda rancor pela decisão tomada no verão, embora tenha ressaltado que tudo poderia ter sido conduzido de outra maneira.

  • ESTAVA FORA DO ELENCO

    Fofana havia sido incluído na lista de jogadores dispensados por Ruben Amorim após o retorno da excursão de verão. O francês já não era considerado útil para o projeto do Milan e havia sido colocado no mercado e afastado do elenco, assim como David Odogu, Christopher Nkunku e Fikayo Tomori Este último, por não ter saído até o fim do verão, foi reintegrado ao elenco.

  • O SEVILLA ME QUERIA MESMO

    "Tudo aconteceu muito rápido. Não tive tempo de pensar, mas havia uma coisa importante: o Sevilla realmente me queria. Não queria continuar esperando no Milan porque sabia que não jogaria. Vou para onde me querem e onde confiam em mim"

  • PODERIA TER SIDO CONDUZIDO DE OUTRA FORMA...

    "A saída do Milan? Havia outras maneiras de lidar com a situação, mas eles escolheram a deles e não há ressentimento. Hoje estamos todos felizes: estou no Sevilla e eles têm o time que queriam."

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