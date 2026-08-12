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Youri Tielemans explica como a reviravolta da Fifa no cartão vermelho de Folarin Balogun inspirou a vitória da Bélgica sobre a USMNT na Copa do Mundo, enquanto a intervenção de Donald Trump saiu pela culatra
Interferência de Trump alimenta a revolta belga
A preparação para o confronto das oitavas de final foi dominada pela notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia intervindo pessoalmente para garantir que Balogun pudesse enfrentar o Manchester United. O atacante da seleção dos Estados Unidos havia sido expulso na fase anterior, contra a Bósnia e Herzegovina, mas sua suspensão de um jogo foi surpreendentemente suspensa por um ano após uma conversa entre a Casa Branca e o presidente da Fifa, Gianni Infantino.
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Tielemans revela reação no vestiário da Bélgica
Falando do centro de pré-temporada do Manchester United na Irlanda, Tielemans admitiu que a decisão de permitir que Balogun jogasse serviu como motivação final. "Sim, acho que isso faz parte do jogo, sabe", disse o meio-campista. "Ficamos surpresos com a decisão de reverter o cartão vermelho e a suspensão dele.
"Agora, para nós, isso não mudou muita coisa, além da preparação para o jogo, porque ele é um tipo de jogador diferente do outro jogador que deveria atuar. Fora isso, estávamos muito calmos, apenas aceitamos nosso destino e tentamos fazer um bom jogo."
Os jogadores belgas ironizaram a situação em campo, com várias estrelas fazendo a dança de Trump depois de marcarem na vitória por 4 a 1. Apesar da tentativa da seleção dos Estados Unidos de ganhar uma vantagem por meio do recurso, a Bélgica dominou a partida em Seattle. Tielemans acrescentou: "As comemorações depois foram legais e engraçadas, e ficou tudo bem."
O novo motor do meio-campo do Manchester United
Tielemans agora está focado em seu futuro no futebol doméstico após concluir uma transferência de £ 35 milhões do Aston Villa para se juntar à revolução de Michael Carrick em Old Trafford. O jogador de 29 anos, que venceu mais desarmes do que qualquer um de seus companheiros de Villa na última temporada, acredita que chegou ao Manchester United no auge de sua forma.
"Acho que é um grande passo adiante para mim. O clube está em um grande momento, e sinto que há muita ambição dentro do clube", disse Tielemans durante sua apresentação. "Tenho muita experiência. Tenho 29 anos e estou pronto para seguir em frente e dar o próximo passo na minha carreira. É por isso que este é o clube perfeito para mim. Eles querem vencer e, espero, ser realmente muito bons em campo, então foi por isso que escolhi vir para cá."
- AFP
Preocupações com lesões e progresso na pré-temporada
Apesar da empolgação, Tielemans está retomando a forma física ideal após sofrer uma lesão durante a intensa programação da Copa do Mundo. Ao refletir sobre o desgaste físico do torneio, ele disse: "A questão é que, na Copa do Mundo, acho que jogamos 120 minutos contra Senegal e, a partir daí, tivemos menos tempo entre os jogos. Então jogamos contra os EUA, acho que três ou quatro dias depois, e então três dias depois jogamos contra a Espanha. No aquecimento, meu corpo simplesmente desligou por algum motivo.
"Não acho que eu seja um jogador que precise absolutamente de descanso. Obviamente, há muitos jogos e o técnico precisa administrar a equipe, mas, quando estou bem, estou bem, sabe.
"Infelizmente, quando meu corpo não vai bem, eu percebo isso na hora e aviso o técnico, mas isso não acontece com frequência."
O meio-campista agora pode aparecer no amistoso do United contra o Leeds United, em Dublin, enquanto se prepara para a estreia na Premier League contra o Hull City.
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