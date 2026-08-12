Falando do centro de pré-temporada do Manchester United na Irlanda, Tielemans admitiu que a decisão de permitir que Balogun jogasse serviu como motivação final. "Sim, acho que isso faz parte do jogo, sabe", disse o meio-campista. "Ficamos surpresos com a decisão de reverter o cartão vermelho e a suspensão dele.

"Agora, para nós, isso não mudou muita coisa, além da preparação para o jogo, porque ele é um tipo de jogador diferente do outro jogador que deveria atuar. Fora isso, estávamos muito calmos, apenas aceitamos nosso destino e tentamos fazer um bom jogo."

Os jogadores belgas ironizaram a situação em campo, com várias estrelas fazendo a dança de Trump depois de marcarem na vitória por 4 a 1. Apesar da tentativa da seleção dos Estados Unidos de ganhar uma vantagem por meio do recurso, a Bélgica dominou a partida em Seattle. Tielemans acrescentou: "As comemorações depois foram legais e engraçadas, e ficou tudo bem."



