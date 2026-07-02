AFP
Traduzido por
Youri Tielemans comenta a briga em campo com Leandro Trossard, enquanto os companheiros da seleção belga eram separados durante a vitória nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Senegal
As tensões chegam ao auge durante o intervalo para hidratação
O incidente ocorreu durante um segundo tempo tenso, com a Bélgica perdendo por 2 a 0 e correndo o risco de ser eliminada precocemente do torneio. Enquanto os jogadores se reuniam para uma pausa para hidratação, Tielemans e Trossard foram vistos trocando palavras acaloradas, com a situação se agravando a ponto de terem que ser separados fisicamente por Romelu Lukaku e Nicolas Raskin. Em determinado momento da discussão, Trossard foi flagrado empurrando Tielemans, à medida que as frustrações atingiam o ponto de ruptura.
No entanto, o atrito interno pareceu fornecer a faísca de que a Bélgica precisava desesperadamente. Lukaku marcou um gol aos 86 minutos, criando um final emocionante, antes de Tielemans receber um cruzamento de Trossard três minutos depois e cabecear o dramático gol de empate. Todos os sinais de desentendimento desapareceram durante as comemorações, quando Tielemans procurou o ponta para levantá-lo no ar, sinalizando que suas diferenças haviam sido deixadas de lado pelo bem da equipe.
- Getty Images Sport
Tielemans não dá importância às “emoções” da partida
Tielemans acabou por selar a virada ao converter um pênalti aos 125 minutos – o gol mais tardio da história da Copa do Mundo –, garantindo assim a vaga da Bélgica nas oitavas de final. Em declarações após o apito final, o meio-campista se apressou em descartar qualquer sugestão de desentendimento duradouro com Trossard, insistindo que o desentendimento foi apenas um sintoma da vontade coletiva de vencer no cenário mundial.
Em declarações destacadas pela ESPN, Tielemans minimizou o incidente quando questionado pelos repórteres: “Não, olha, são as emoções do momento. Somos todos vencedores. Todos queremos vencer. Fazer as coisas da maneira certa. Representar bem nosso país, tudo isso faz parte. Faz parte do futebol. Depois disso, não houve nenhum problema. Então, sim, foi apenas uma partida.”
Rudi Garcia defende o “espírito de luta”
O técnico da Bélgica, Rudi Garcia, também não se incomodou com o momento de tensão, preferindo elogiar a garra demonstrada por seus jogadores mais experientes. Com um confronto decisivo nas oitavas de final contra os co-anfitriões, os Estados Unidos, se aproximando, Garcia acredita que essas interações sob alta pressão comprovam que o time ainda possui a vontade necessária para competir no mais alto nível.
“Isso mostra que temos uma equipe com verdadeiro espírito”, disse Garcia. “Os jogadores têm o direito de discordar; têm o direito de trocar palavras acaloradas. Leandro e Youri são dois jogadores muito importantes para a seleção belga. Eles queriam tanto vencer. Eu nem sei sobre o que foi a discussão, mas gosto disso. Quero jogadores que estejam prontos para virar o jogo quando as coisas não estiverem indo bem. Porque em campo, precisamos disso. Precisamos desse espírito de luta.”
- Getty Images Sport
A atenção se volta para o confronto contra os Estados Unidos
A vitória deu um novo fôlego à campanha da Bélgica, transformando o que parecia ser uma eliminação desastrosa em uma virada dramática e inesquecível. Depois que o núcleo de veteranos da equipe se uniu para derrotar o Senegal, o foco agora se volta inteiramente para o próximo confronto contra a seleção dos Estados Unidos. A comissão técnica espera que a paixão demonstrada por Tielemans e Trossard possa ser canalizada de forma construtiva mais uma vez.