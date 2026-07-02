Youri Tielemans comenta a briga em campo com Leandro Trossard, enquanto os companheiros da seleção belga eram separados durante a vitória nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Senegal

O incidente ocorreu durante um segundo tempo tenso, com a Bélgica perdendo por 2 a 0 e correndo o risco de ser eliminada precocemente do torneio. Enquanto os jogadores se reuniam para uma pausa para hidratação, Tielemans e Trossard foram vistos trocando palavras acaloradas, com a situação se agravando a ponto de terem que ser separados fisicamente por Romelu Lukaku e Nicolas Raskin. Em determinado momento da discussão, Trossard foi flagrado empurrando Tielemans, à medida que as frustrações atingiam o ponto de ruptura.

No entanto, o atrito interno pareceu fornecer a faísca de que a Bélgica precisava desesperadamente. Lukaku marcou um gol aos 86 minutos, criando um final emocionante, antes de Tielemans receber um cruzamento de Trossard três minutos depois e cabecear o dramático gol de empate. Todos os sinais de desentendimento desapareceram durante as comemorações, quando Tielemans procurou o ponta para levantá-lo no ar, sinalizando que suas diferenças haviam sido deixadas de lado pelo bem da equipe.