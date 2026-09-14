Every Second Media
Traduzido por
Youri Tielemans admite que "todos estão decepcionados" após gol controverso de Erling Haaland derrubar o Manchester United no clássico local
Gol de Haaland decide o dérbi
Os mandantes não conseguiram capitalizar a vantagem numérica depois que Phil Foden recebeu cartão vermelho direto aos 23 minutos por uma falta em Bruno Fernandes. Apesar de levarem perigo com Marcus Rashford e Kobbie Mainoo, que acertaram a trave, o United ficou atrás no placar na marca de uma hora de jogo com um polêmico gol de oportunismo de Haaland na segunda trave. O gol decisivo foi validado após uma longa revisão do VAR, com Enzo Fernandez sendo considerado como não tendo interferido na jogada a partir de uma posição de impedimento.
- Pro Sports Images
Meio-campista lamenta a finalização ofensiva
Em entrevista à MUTVapós o apito final, o meia belga não conseguiu esconder sua profunda decepção com a incapacidade de sua equipe de tomar a iniciativa diante de sua torcida.
Avaliando a atuação sem poder ofensivo no terço final, o meio-campista admitiu: "É decepcionante, todos estão decepcionados e frustrados porque sabemos que podemos jogar muito melhor. Queremos fazer as coisas bem, mas hoje não aconteceu como queríamos."
Ele acrescentou: "Não usamos os espaços certos, cometemos erros nos passes e talvez tenhamos nos apressado um pouco demais. Não demos o último passe certo no terço final para criar chances suficientes de marcar."
Tielemans exige reação imediata
A dolorosa derrota no clássico deixa a equipe de Michael Carrick afundada na 13ª colocação da tabela da Premier League, tendo conquistado apenas uma vitória e desperdiçado pontos em três de seus quatro primeiros jogos na liga.
Olhando para frente na tentativa de corrigir as deficiências do elenco, o meio-campista de 29 anos insistiu: "O processo é tentar nos reorganizar e reagir nos próximos jogos, essa é a única coisa que podemos fazer. Podemos analisar este jogo e ver o que não aconteceu, e fazer melhor no próximo."
- Every Second Media
Teste da Copa precede viagem
O Manchester United precisa se reorganizar rapidamente, já que recebe o Brighton & Hove Albion em Old Trafford para um duelo da terceira rodada da Copa da Liga na noite de quarta-feira. A equipe de Carrick depois viaja para enfrentar o Fulham em Craven Cottage pela liga antes de a pausa para a data Fifa interromper temporariamente as competições nacionais. Essa exigente sequência de partidas oferece ao elenco uma oportunidade vital para reencontrar seu poder de decisão e subir de volta na tabela.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.