Em entrevista à MUTVapós o apito final, o meia belga não conseguiu esconder sua profunda decepção com a incapacidade de sua equipe de tomar a iniciativa diante de sua torcida.

Avaliando a atuação sem poder ofensivo no terço final, o meio-campista admitiu: "É decepcionante, todos estão decepcionados e frustrados porque sabemos que podemos jogar muito melhor. Queremos fazer as coisas bem, mas hoje não aconteceu como queríamos."

Ele acrescentou: "Não usamos os espaços certos, cometemos erros nos passes e talvez tenhamos nos apressado um pouco demais. Não demos o último passe certo no terço final para criar chances suficientes de marcar."