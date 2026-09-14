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Adhe Makayasa

Traduzido por

Youri Tielemans admite que "todos estão decepcionados" após gol controverso de Erling Haaland derrubar o Manchester United no clássico local

Y. Tielemans
Manchester United x Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League

O meio-campista do Manchester United, Youri Tielemans, admitiu que o vestiário ficou abalado pela frustração após a derrota por 1 a 0 no clássico para o Manchester City, que jogou com um homem a menos, em Old Trafford, no domingo. O armador belga reconheceu que a equipe ficou abaixo das expectativas depois de não conseguir aproveitar a vantagem numérica por mais de setenta minutos.

  • Gol de Haaland decide o dérbi

    Os mandantes não conseguiram capitalizar a vantagem numérica depois que Phil Foden recebeu cartão vermelho direto aos 23 minutos por uma falta em Bruno Fernandes. Apesar de levarem perigo com Marcus Rashford e Kobbie Mainoo, que acertaram a trave, o United ficou atrás no placar na marca de uma hora de jogo com um polêmico gol de oportunismo de Haaland na segunda trave. O gol decisivo foi validado após uma longa revisão do VAR, com Enzo Fernandez sendo considerado como não tendo interferido na jogada a partir de uma posição de impedimento.

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    Meio-campista lamenta a finalização ofensiva

    Em entrevista à MUTVapós o apito final, o meia belga não conseguiu esconder sua profunda decepção com a incapacidade de sua equipe de tomar a iniciativa diante de sua torcida.

    Avaliando a atuação sem poder ofensivo no terço final, o meio-campista admitiu: "É decepcionante, todos estão decepcionados e frustrados porque sabemos que podemos jogar muito melhor. Queremos fazer as coisas bem, mas hoje não aconteceu como queríamos."

    Ele acrescentou: "Não usamos os espaços certos, cometemos erros nos passes e talvez tenhamos nos apressado um pouco demais. Não demos o último passe certo no terço final para criar chances suficientes de marcar."

  • Tielemans exige reação imediata

    A dolorosa derrota no clássico deixa a equipe de Michael Carrick afundada na 13ª colocação da tabela da Premier League, tendo conquistado apenas uma vitória e desperdiçado pontos em três de seus quatro primeiros jogos na liga.

    Olhando para frente na tentativa de corrigir as deficiências do elenco, o meio-campista de 29 anos insistiu: "O processo é tentar nos reorganizar e reagir nos próximos jogos, essa é a única coisa que podemos fazer. Podemos analisar este jogo e ver o que não aconteceu, e fazer melhor no próximo."

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    Teste da Copa precede viagem

    O Manchester United precisa se reorganizar rapidamente, já que recebe o Brighton & Hove Albion em Old Trafford para um duelo da terceira rodada da Copa da Liga na noite de quarta-feira. A equipe de Carrick depois viaja para enfrentar o Fulham em Craven Cottage pela liga antes de a pausa para a data Fifa interromper temporariamente as competições nacionais. Essa exigente sequência de partidas oferece ao elenco uma oportunidade vital para reencontrar seu poder de decisão e subir de volta na tabela.

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