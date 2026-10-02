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'Yildiz é um campeão' - CEO da Juventus, Giovanni Carnevali, apoia camisa 10 lesionado para alcançar o nível de Alessandro Del Piero
Executivo aponta adolescente como futura craque
Falando no palco do Festival dello Sport de Trento, o dirigente da Juventus colocou o talentoso camisa 10 do clube no mesmo patamar do antecessor icônico Del Piero. O atacante turco pode ficar fora por até três meses depois de fraturar o quinto metatarso do pé esquerdo contra o Frosinone, na rodada de abertura da campanha da Serie A. A ausência do principal articulador da equipe complica imediatamente a situação do time de Turim, que tenta entrar cedo na briga pelo título da temporada.
- AFP
'Ele tem toda chance'
Questionado diretamente sobre se o prodígio adolescente poderia realmente seguir os passos do campeão mundial italiano, Carnevali elogiou seu comprometimento, mas cobrou mais poder de decisão no terço final: "Yildiz é um campeão. Ele ainda precisa amadurecer para chegar ao nível de Del Piero, e tem todas as chances de conseguir isso.
"Ele é um jogador generoso; entendeu que os atacantes hoje precisam se sacrificar pela equipe. Mas, claro, também são necessários grandes números em termos de gols e assistências, e ele tem potencial para fazer a diferença."
Clube de Turim prevê retorno em dezembro
Com o time visivelmente sem criatividade na ausência do jovem, Carnevali não escondeu o quanto ele faz falta: "Sentimos muito a falta dele e esperamos que ele volte o mais rápido possível, porque temos certeza de que pode dar uma contribuição importante para o crescimento da equipe."
Os paralelos entre os dois começaram a ganhar força em setembro de 2024, quando Yildiz marcou um brilhante gol de abertura contra o PSV Eindhoven para superar Del Piero como o jogador mais jovem da história do clube a marcar na Liga dos Campeões da UEFA, antes de imitar a comemoração característica de seu ídolo, com a língua para fora.
O departamento médico trabalha com um retorno em dezembro para devolver a Luciano Spalletti sua principal referência ofensiva antes da exigente sequência de jogos do inverno.
- Italy Photo Press
Gigantes desfalcados enfrentam sequência exigente
Os pesos-pesados italianos precisam encontrar soluções ofensivas alternativas enquanto tentam sair do sétimo lugar na Serie A sem seu criador talismânico. A instabilidade no cenário doméstico contrasta fortemente com a forma na Europa, onde a equipe de Spalletti lidera a fase da Liga Europa após golear o NEC Nijmegen por 5 a 0 na primeira rodada. Preservar essa eficiência implacável sem seu camisa 10 definirá a campanha antes da chegada do período festivo.
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