Com o time visivelmente sem criatividade na ausência do jovem, Carnevali não escondeu o quanto ele faz falta: "Sentimos muito a falta dele e esperamos que ele volte o mais rápido possível, porque temos certeza de que pode dar uma contribuição importante para o crescimento da equipe."

Os paralelos entre os dois começaram a ganhar força em setembro de 2024, quando Yildiz marcou um brilhante gol de abertura contra o PSV Eindhoven para superar Del Piero como o jogador mais jovem da história do clube a marcar na Liga dos Campeões da UEFA, antes de imitar a comemoração característica de seu ídolo, com a língua para fora.

O departamento médico trabalha com um retorno em dezembro para devolver a Luciano Spalletti sua principal referência ofensiva antes da exigente sequência de jogos do inverno.