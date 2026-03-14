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CM Grafica Sabatini Juventus Udinese Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Sandro Sabatini

Traduzido por

Yildiz, continuidade e invencibilidade: a Juventus aproveita o calendário e respira o clima da Liga dos Campeões. Di Gregorio no banco? Perin como titular é uma certeza

A análise após a vitória da Juventus sobre a Udinese.

A Juve vence e passa uma noite, pelo menos uma noite, na zona da Liga dos Campeões.

Enquanto aguardam o Como x Roma mais do que o Lazio x Milan, os bianconeri comemoram, nesta ordem: 1) o super Yildiz; 2) a continuidade no jogo; 3) o gol invicto. Como se fossem medalhas de ouro, prata e bronze, são três qualidades complementares que trazem confiança para o futuro da Juve.

Passada a tempestade dos resultados negativos, a Juve aproveita o calendário para voltar a respirar o ar da quarta colocação, fundamental para o ano que vem.

  • DE GREGORIO E PERIN...

    Haveria ainda um quarto ponto a destacar: Di Gregorio no banco, dando lugar a Perin como titular, o que já é uma certeza. Assim como sua segurança: algo evidente. Na zaga, Kalulu enfrentou Atta com frequência, não sem dificuldades. Bremer, em modo de economia de energia, delegou muitas vezes a Kelly a marcação de Davis. Aliás, o inglês se saiu muito bem, sofrendo apenas com as arrancadas tumultuadas de Zaniolo.

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  • MCKENNIE: O QUE REALMENTE IMPORTA

    No meio-campo, a habitual atuação consistente de McKennie, que no primeiro tempo compensou a imprecisão de Thuram e, no segundo tempo, a hesitação de Koopmeiners. Pela esquerda, a vivacidade recuperada por Cambiaso, que se mostrou muito menos desorientado em comparação com suas atuações recentes. No esquema de Spalletti, Locatelli se destacou como um líder sólido e tranquilizador de uma área à outra.

  • BOGA SE BENEFICIOU DISSO

    O trio ofensivo se beneficiou da entrada de Boga no lugar do já descartado David. Além de marcar o gol do 1 a 0, o reforço de janeiro começou discreto, mas foi ganhando força: isso resumiu a trajetória de sua passagem pela Juventus. Boa atuação também de Conceição, a quem foi negado o segundo gol por um impedimento questionável de Koopmeiners. Apesar do episódio, que o deixou furioso, o pequeno português também exibiu grandes jogadas. E deixou saudades quando foi substituído por Miretti, que se mostrou apático na ocasião desperdiçada do possível segundo gol.

  • QUE DESEMPENHO DE YILDIZ

    No fim das contas, a Juventus de Spalletti merece uma nota alta no boletim. Não exatamente um 10, embora parecesse um time de 10+1. E esse “1” – verdadeiramente único – foi Yildiz, autor de uma atuação exemplar pelo talento colocado à disposição dos companheiros. Ele jogou pela esquerda, como um 10 de ponta e não centralizado como “falso 9”. Da sua posição diagonal, foi devastador em criatividade e continuidade. Assistência atrás de assistência. Drible atrás de drible. Corridas e contra-ataques. Qualidade e até quantidade. Sem dúvida, uma de suas melhores atuações com a camisa da Bianconera.

  • O "FACO CURTO" É UM BOM SINAL

    Impulsionada pelo jovem craque turco, a Juve segue em frente. Subiu na classificação e comemora um dado nada desprezível: depois de sofrer 20 gols nos sete jogos anteriores (incluindo os contra o Galatasaray), repetiu o “clean sheet” da última rodada contra o Pisa. Um bom sinal. E se o 1 a 0 sobre a Udinese remete ao velho, mas sempre válido, “jogo defensivo”, talvez seja um sinal ainda melhor. Também para Spalletti.

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