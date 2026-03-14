Yildiz, continuidade e invencibilidade: a Juventus aproveita o calendário e respira o clima da Liga dos Campeões. Di Gregorio no banco? Perin como titular é uma certeza

A Juve vence e passa uma noite, pelo menos uma noite, na zona da Liga dos Campeões.

Enquanto aguardam o Como x Roma mais do que o Lazio x Milan, os bianconeri comemoram, nesta ordem: 1) o super Yildiz; 2) a continuidade no jogo; 3) o gol invicto. Como se fossem medalhas de ouro, prata e bronze, são três qualidades complementares que trazem confiança para o futuro da Juve.

Passada a tempestade dos resultados negativos, a Juve aproveita o calendário para voltar a respirar o ar da quarta colocação, fundamental para o ano que vem.