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Redazione Calciomercato

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Yes Cup 2026: o maior torneio internacional de futebol juvenil da Páscoa na Itália volta a Milão

Milão se prepara para receber mais uma vez a Yes Cup, o maior torneio internacional de futebol juvenil da Páscoa na Itália, que em 2026 completará sua quinta edição.

Cada vez mais internacional, cada vez mais concorrido e cada vez mais capaz de envolver a cidade: a Yes Cup voltará aos campos de 2 a 5 de abril de 2026, no tradicional período das férias da Páscoa.

Serão 16 centros esportivos em Milão e na região metropolitana prontos para receber as partidas de um evento que continua a crescer ano após ano.



  • NÚMEROS EM ASCENSÃO

    Os números dizem mais do que qualquer palavra sobre a evolução do torneio organizado pela AL2 Sport.

    Em 2026, serão 26 as nações representadas, contra as 18 da edição anterior. Entre as novidades, destacam-se Japão, Hong Kong, Arábia Saudita, Chile e Islândia, confirmando a dimensão cada vez mais global do evento.

    O número de equipes participantes também cresce: serão 272, contra as 176 da última edição.

    As equipes serão divididas em 14 categorias – 10 masculinas e 4 femininas – desde a Sub-8 até a Sub-19.

    No total, serão disputadas 618 partidas ao longo dos quatro dias de torneio, com mais de 4.500 jovens atletas prontos para viver uma experiência esportiva e humana única.

    • Publicidade

  • A ITÁLIA E O MUNDO EM MILÃO

    A Yes Cup representa o encontro entre culturas, esportes e regiões.

    Ao lado das inúmeras equipes europeias e internacionais, a grande protagonista continua sendo a Itália, com muitas regiões representadas: Lombardia, anfitriã, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Puglia e Sicília.

    Serão 49 equipes vindas do exterior, com delegações de todo o mundo que trarão para Milão diferentes idiomas, tradições e culturas, unidas pela mesma paixão pelo futebol.

  • CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO NO SAN SIRO

    Após o grande sucesso do ano passado, a cerimônia de abertura será realizada novamente no Estádio Giuseppe Meazza, a “Scala do futebol”. A primeira arquibancada vermelha do estádio será decorada com as bandeiras dos países participantes, dando vida a uma grande festa internacional do esporte juvenil que contará com a presença de quase 9.000 pessoas, entre atletas, familiares, equipe técnica e convidados.

    Um cenário simbólico também em vista dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, dos quais o San Siro será um dos locais protagonistas durante as celebrações olímpicas.

    A animar a noite estarão Gli Autogol, um dos criadores de conteúdo esportivo mais seguidos na Itália, juntamente com a Radio Number One, parceira de mídia do evento, que acompanhará o público com música, animação e transmissões ao vivo. Não faltarão, além disso, convidados e protagonistas do futebol de hoje e de ontem.

    A sala executiva do primeiro anel vermelho será dedicada aos patrocinadores e parceiros que apoiam o evento e continuam a investir no esporte juvenil.

    Crianças e jovens de todo o mundo estarão assim unidos por uma única paixão: o futebol, com uma bola que se torna instrumento de encontro, amizade e partilha, sem barreiras e sem discriminações.

  • OS PARCEIROS DA YES CUP

    O crescimento da Yes Cup é possível também graças ao apoio de empresas e entidades que compartilham os valores do esporte, da educação e da convivência social.

    Entre os parceiros da edição de 2026 do evento, promovido pela CSAIn Lombardia, estão S. Bernardo, Edilkamin, Go2Pro, Balconi, Ca’ di Rajo, Edison, Festina Orologi, GioiaPura – Migio, Checkpoint, Cantun Bakery & Bistrot, Grandi Forni Italiani, IH Hotels, Goleador, San Carlo com Unica Chips, SVE, AIS e Italian Taste Experience

    Uma rede de empresas e instituições que decidiu apoiar o evento e contribuir concretamente para o desenvolvimento do esporte juvenil.


  • PROJETO DE SOLIDARIEDADE

    A Yes Cup não é apenas esporte, mas também compromisso social e inclusão.

    Para a edição de 2026, o torneio renova seu projeto solidário: por cada gol marcado, será doado 1 euro à Fundação Laureus Itália, transformando as emoções em campo em oportunidades concretas para muitos jovens e garantindo a eles a possibilidade de praticar esportes.

    A Fundação Laureus Itália promove o esporte como ferramenta educativa e de inclusão social, oferecendo atividades esportivas e educacionais gratuitas a crianças e jovens provenientes de contextos socioeconômicos vulneráveis e contribuindo para fortalecer a integração e a coesão nas comunidades.



  • CATEGORIAS E EQUIPES

    As categorias envolvidas:



    Sub-17: 16 equipes

    Sub-16: 20 equipes

    Sub-15: 20 equipes

    Sub-14: 20 equipes

    Sub-13: 32 equipes

    Sub-12: 20 equipes

    Sub-11: 24 equipes

    Sub-10: 24 equipes

    Sub-9: 24 equipes

    Sub-8: 16 equipes

    G19: 12 equipes

    G17: 12 equipes

    G15: 20 equipes

    G13: 12 equipes




    Países participantes:

    Itália

    Escócia

    Holanda

    Dinamarca

    Polônia

    Inglaterra

    Alemanha

    Suíça

    Islândia

    Hong Kong

    EUA

    Bélgica

    Chile

    Noruega

    França

    Japão

    Irlanda

    Grécia

    Eslováquia

    Montenegro

    Arábia Saudita

    Lituânia

    Luxemburgo

    Finlândia

    Áustria

    Sérvia


    Algumas equipes profissionais presentes


    Série A Feminina

    Inter Feminino

    Como Women

    Parma Women


    Série B Feminina

    Como 1907

    Brescia Feminino


    Série A Masculina

    Como 1907


    Série Lega Pro Masculina

    Pro Patria    


    Equipes da Região da Lombardia presentes:

    Sesto 2012

    Città di Opera

    Rogoredo 84

    Folgore Legnano

    Ac Mazzo 80

    San Giuliano City

    Briantea

    Lena Academy

    Buccinasco

    Viscontini

    Vibe Ronchese

    Victor Rho

    Garlasco

    Pozzuolo

    Magenta

    Centro Schiaffino

    Academia Pavese

    Zibido San Giacomo

    Villapizzone

    Legnarello

    Seregno

    Paullese

    Luino

    Borghetto Lodigiano

    Cisanese

    Albuzzano

    Polisportiva Vogherese

    SS Martiri

    Cimiano

    Folgore Caratese

    Vigor Academy Senago

    Castellanzese

    Real Trezzano

    Fanfulla

    Vela Mesero

    Baggio II

    Morazzone

    Palazzolo

    Pontevecchio

    AL2 Sport

    Liscate

    Pioltellese

    Cesate

    Santo Stefano Ticino

    Academia Borgomanero

    Biassono

    Club Milano

    Inverigo

    San Vittore Locate

    San Colombano

    Luisago Grandate

    Quinto Romano

    Gambolò

    Airoldi

    Rondinera

    Orobica

    Rhodense

    Pro Sesto

    Arsaghese

    Lecco Feminino

    Cb Academy

    San Bernardo