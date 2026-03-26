Yes Cup 2026: o maior torneio internacional de futebol juvenil da Páscoa na Itália volta a Milão

Após o grande sucesso do ano passado, a cerimônia de abertura será realizada novamente no Estádio Giuseppe Meazza, a “Scala do futebol”. A primeira arquibancada vermelha do estádio será decorada com as bandeiras dos países participantes, dando vida a uma grande festa internacional do esporte juvenil que contará com a presença de quase 9.000 pessoas, entre atletas, familiares, equipe técnica e convidados.
Um cenário simbólico também em vista dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, dos quais o San Siro será um dos locais protagonistas durante as celebrações olímpicas.
A animar a noite estarão Gli Autogol, um dos criadores de conteúdo esportivo mais seguidos na Itália, juntamente com a Radio Number One, parceira de mídia do evento, que acompanhará o público com música, animação e transmissões ao vivo. Não faltarão, além disso, convidados e protagonistas do futebol de hoje e de ontem.
A sala executiva do primeiro anel vermelho será dedicada aos patrocinadores e parceiros que apoiam o evento e continuam a investir no esporte juvenil.
Crianças e jovens de todo o mundo estarão assim unidos por uma única paixão: o futebol, com uma bola que se torna instrumento de encontro, amizade e partilha, sem barreiras e sem discriminações.