Yes Cup 2026: o maior torneio internacional de futebol juvenil da Páscoa na Itália volta a Milão

Milão se prepara para receber mais uma vez a Yes Cup, o maior torneio internacional de futebol juvenil da Páscoa na Itália, que em 2026 completará sua quinta edição.

Cada vez mais internacional, cada vez mais concorrido e cada vez mais capaz de envolver a cidade: a Yes Cup voltará aos campos de 2 a 5 de abril de 2026, no tradicional período das férias da Páscoa.

Serão 16 centros esportivos em Milão e na região metropolitana prontos para receber as partidas de um evento que continua a crescer ano após ano.







