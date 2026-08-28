Branislav Racko
Traduzido por
Yaya Touré mira Barcelona e Manchester City após classificação histórica para a Liga dos Campeões
Fazendo história na Eslováquia
Yaya Toure alcançou uma marca notável apenas alguns meses após o início de sua carreira como técnico ao levar o Slovan Bratislava à fase principal da Champions League. O ex-meio-campista de Manchester City e Barcelona comandou uma brilhante vitória fora de casa contra o Celje, superando uma equipe com um temível retrospecto como mandante nas competições europeias. Em vez de buscar o mérito individual, Toure rapidamente direcionou os elogios ao seu elenco por executar o plano de jogo com perfeição com a bola rolando.
- Ball Raw Images
Elogiando os jogadores e os torcedores que viajaram
Ao falar com a imprensa após o triunfo histórico, Toure enfatizou que os jogadores e a comissão técnica mereciam todo o crédito pela resiliência. Ele também homenageou os torcedores dedicados que encararam uma viagem de quatro horas de ônibus para transformar a partida fora de casa em um ambiente de mando.
"Eu disse aos jogadores antes da partida: 'Escutem, eles vieram por vocês, façam com que voltem para casa felizes'", revelou Toure. "Era só isso que eu esperava deles, e eles corresponderam. Os jogadores foram fantásticos hoje."
Na mira dos gigantes europeus
Com o Slovan Bratislava agora garantido com segurança na fase principal da principal competição de elite, a atenção imediatamente se voltou para possíveis confrontos de gala. Toure admitiu que está saboreando a perspectiva de receber alguns dos maiores clubes da Europa em seu estádio para testar onde seu elenco realmente está.
"Para ser honesto, eu adoraria que o Barcelona visitasse Bratislava, e talvez que o Manchester City viesse aqui também", declarou Toure. "Temos enorme respeito por esses clubes gigantes, mas queremos jogar contra eles para saber nossa verdadeira posição competitiva."
- Sports Press Photo
Diante de um calendário desafiador na fase de liga
A realidade logo se impôs após o sorteio da Liga dos Campeões, com o estreante do pote 4, o Slovan, recebendo uma lista de confrontos fascinante, mas brutal. O time de Toure terá de enfrentar em casa Paris Saint-Germain, Roma, Lille e LASK, além de duras viagens para encarar Inter de Milão, Real Betis, Shakhtar Donetsk e VfB Stuttgart. Apesar da magnitude desses confrontos, o técnico novato insiste que seu elenco manterá os pés no chão enquanto se prepara para o teste continental definitivo.
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