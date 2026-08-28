Yaya Touré mira Barcelona e Manchester City após classificação histórica para a Liga dos Campeões

Ao falar com a imprensa após o triunfo histórico, Toure enfatizou que os jogadores e a comissão técnica mereciam todo o crédito pela resiliência. Ele também homenageou os torcedores dedicados que encararam uma viagem de quatro horas de ônibus para transformar a partida fora de casa em um ambiente de mando.

"Eu disse aos jogadores antes da partida: 'Escutem, eles vieram por vocês, façam com que voltem para casa felizes'", revelou Toure. "Era só isso que eu esperava deles, e eles corresponderam. Os jogadores foram fantásticos hoje."