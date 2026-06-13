Yaya Touré assume seu primeiro cargo como técnico principal e promete “algo único” após assistir à sua nova equipe enfrentar o Manchester City na Liga dos Campeões

Ao falar sobre sua nova nomeação, Touré demonstrou grande entusiasmo pelo projeto e revelou que já vem analisando o elenco. “Estou muito feliz e animado; sinceramente, mal posso esperar para começarmos a trabalhar juntos na segunda-feira. Meu antecessor merece todo o respeito pelo que conquistou com o Slovan. Quero dar continuidade a esse trabalho, ao mesmo tempo em que trago algo novo e único de minha autoria. O futebol é tudo para mim. Adoro desafios e estou incrivelmente animado para treinar um grande clube com uma história rica, um belo estádio e grandes ambições”, disse Touré.

O técnico da Costa do Marfim ficou particularmente impressionado com a infraestrutura do time eslovaco e destacou seu desejo de dominar os adversários. Ele acrescentou: “Fiquei muito agradavelmente surpreso com as instalações do clube, que são realmente de primeira linha. Com o Slovan, quero jogar um futebol dominante, vencer jogos e controlar as partidas para que possamos encantar nossos torcedores. Estou ansioso para conhecer os jogadores pessoalmente. Já tentei estudar a equipe com o máximo de detalhes possível, mas o mais importante ainda será ver como os jogadores reagem durante os treinos.”