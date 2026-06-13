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Yaya Touré assume seu primeiro cargo como técnico principal e promete “algo único” após assistir à sua nova equipe enfrentar o Manchester City na Liga dos Campeões
Um novo capítulo para a lenda do Manchester City
Toure completou sua trajetória do campo para a linha lateral ao assumir seu primeiro cargo como técnico principal no Slovan Bratislava. O ex-meio-campista de 43 anos, que teve uma carreira brilhante no Barcelona e no Manchester City, assinou um contrato de três anos para comandar o clube mais bem-sucedido da Eslováquia. Toure substitui Vladimir Weiss, que assumiu o comando da seleção eslovaca pela segunda vez em sua carreira, deixando uma grande lacuna no clube 32 vezes campeão.
A nomeação marca um marco significativo para Touré, que vem construindo sua trajetória como técnico desde que se aposentou do futebol profissional em 2019. Depois de atuar em várias funções técnicas na Europa e na Ásia, o quatro vezes eleito o Melhor Jogador Africano do Ano está agora pronto para implementar sua própria filosofia em um clube com grandes expectativas e presença constante nas competições europeias.
- AFP
Promessas de um futebol único e de um estilo de jogo ofensivo
Ao falar sobre sua nova nomeação, Touré demonstrou grande entusiasmo pelo projeto e revelou que já vem analisando o elenco. “Estou muito feliz e animado; sinceramente, mal posso esperar para começarmos a trabalhar juntos na segunda-feira. Meu antecessor merece todo o respeito pelo que conquistou com o Slovan. Quero dar continuidade a esse trabalho, ao mesmo tempo em que trago algo novo e único de minha autoria. O futebol é tudo para mim. Adoro desafios e estou incrivelmente animado para treinar um grande clube com uma história rica, um belo estádio e grandes ambições”, disse Touré.
O técnico da Costa do Marfim ficou particularmente impressionado com a infraestrutura do time eslovaco e destacou seu desejo de dominar os adversários. Ele acrescentou: “Fiquei muito agradavelmente surpreso com as instalações do clube, que são realmente de primeira linha. Com o Slovan, quero jogar um futebol dominante, vencer jogos e controlar as partidas para que possamos encantar nossos torcedores. Estou ansioso para conhecer os jogadores pessoalmente. Já tentei estudar a equipe com o máximo de detalhes possível, mas o mais importante ainda será ver como os jogadores reagem durante os treinos.”
Assistindo ao seu novo time enfrentar seu antigo clube
Curiosamente, o interesse de Touré pelo cargo foi despertado depois de ver o Slovan Bratislava disputar uma partida de grande envergadura contra seu antigo clube. Ao testemunhar o desempenho da equipe contra o Manchester City na Liga dos Campeões, Touré sentiu que era o momento certo para lançar seu próprio projeto. O marfinense vinha esperando pela oportunidade certa para sair da sombra de treinadores mais consagrados, como Mancini.
“Como assistente, tive a oportunidade de trabalhar com Roberto Mancini, por exemplo, mas há muito tempo ansiava por poder trabalhar em meu próprio projeto como técnico principal. Agradeço que essa oportunidade esteja surgindo em um clube de ponta, que assisti recentemente em uma partida da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Mal posso esperar pela segunda-feira; estou animado com o que está por vir”, concluiu Touré.
Com o contrato de três anos assinado, Touré assumirá oficialmente o cargo na segunda-feira, com o objetivo de manter o Slovan no topo do futebol eslovaco.
- AFP
A transição de assistente para protagonista
Antes de assumir o cargo principal em Bratislava, Touré subiu cuidadosamente na carreira de treinador. Sua trajetória incluiu passagens como assistente técnico pelo Olimpik Donetsk, Akhmat Grozny e Standard de Liège. Ele também passou um ano como treinador da base do Tottenham Hotspur, adquirindo experiência essencial no desenvolvimento de jogadores antes de se juntar à comissão técnica de Roberto Mancini na seleção da Arábia Saudita. Essas diversas funções o prepararam para a pressão de um cargo de treinador principal em um clube que disputa o título.
O pedigree de Touré como jogador permanece inquestionável, tendo conquistado três títulos da Premier League, uma FA Cup e duas Copas da Liga durante uma passagem de oito anos pelo Etihad Stadium. Com 70 partidas na Liga dos Campeões em seu currículo, espera-se que sua vasta experiência no mais alto nível do futebol europeu seja um grande trunfo para o Slovan, que se prepara para as eliminatórias da competição na próxima temporada.